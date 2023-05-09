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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230509/abd-karadeniz-tahil-koridorunun-yeniden-acilmasindaki-cabasindan-dolayi-turkiyeye-minnettariz-1070869055.html
ABD: Karadeniz tahıl koridorunun yeniden açılmasındaki çabasından dolayı Türkiye'ye minnettarız
ABD: Karadeniz tahıl koridorunun yeniden açılmasındaki çabasından dolayı Türkiye'ye minnettarız
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterress’e Karadeniz tahıl koridorunun yeniden açılması için gösterdiği çabadan... 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T23:59+0300
2023-05-09T23:59+0300
ukrayna krizi
rusya
abd
ukrayna
türkiye
tahıl anlaşması
antony blinken
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterress’e Karadeniz tahıl koridorunun yeniden açılması için gösterdiği çabadan dolayı minnettar olduklarını belirterek, "Dünya, Moskova'nın Ukrayna'ya karşı savaşında insanların açlığını silah olarak kullanmayı birkaç haftada bir hatırlatmak durumunda kalmamalı" dedi.Blinken, Washington’da İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.Görüşmede Ukrayna ihtilafı, Çin ile rekabet, bölgesel ve küresel güvenlik konularını ele aldıklarını belirten Blinken, "Ayrıca Karadeniz Tahıl Girişimi'nin uzatılması ve kapsamının genişletilmesine duyulan acil ihtiyacı görüştük" dedi.Blinken, "Son günlerde Rusya yeniden Ukrayna limanlarına gemilerin gitmesini engelleyerek dünya pazarına, Afrika, Ortadoğu ve dünya genelinde gıdaya ihtiyacı olan insanlara giden gıda miktarını azaltan sinik eyleme geri döndü. BM Genel Sekreteri ve Türkiye'deki meslektaşlarımıza çıkmazı kırmak için yorulmaksızın gösterdikleri çaba için minnettarız. Dünya, Moskova'nın Ukrayna'ya karşı savaşında insanların açlığını silah olarak kullanmamayı birkaç haftada bir hatırlatmak durumunda kalmamalı" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230506/rusya-tarim-urunlerimizin-ihracati-konusundaki-ilerlemeden-memnun-degiliz-1070715934.html
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rusya, abd, ukrayna, türkiye, tahıl anlaşması, antony blinken
rusya, abd, ukrayna, türkiye, tahıl anlaşması, antony blinken

ABD: Karadeniz tahıl koridorunun yeniden açılmasındaki çabasından dolayı Türkiye'ye minnettarız

23:59 09.05.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGANAntony Blinken
Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterress’e Karadeniz tahıl koridorunun yeniden açılması için gösterdiği çabadan dolayı minnettar olduklarını söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterress’e Karadeniz tahıl koridorunun yeniden açılması için gösterdiği çabadan dolayı minnettar olduklarını belirterek, "Dünya, Moskova'nın Ukrayna'ya karşı savaşında insanların açlığını silah olarak kullanmayı birkaç haftada bir hatırlatmak durumunda kalmamalı" dedi.
Blinken, Washington’da İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Görüşmede Ukrayna ihtilafı, Çin ile rekabet, bölgesel ve küresel güvenlik konularını ele aldıklarını belirten Blinken, "Ayrıca Karadeniz Tahıl Girişimi'nin uzatılması ve kapsamının genişletilmesine duyulan acil ihtiyacı görüştük" dedi.
Blinken, "Son günlerde Rusya yeniden Ukrayna limanlarına gemilerin gitmesini engelleyerek dünya pazarına, Afrika, Ortadoğu ve dünya genelinde gıdaya ihtiyacı olan insanlara giden gıda miktarını azaltan sinik eyleme geri döndü. BM Genel Sekreteri ve Türkiye'deki meslektaşlarımıza çıkmazı kırmak için yorulmaksızın gösterdikleri çaba için minnettarız. Dünya, Moskova'nın Ukrayna'ya karşı savaşında insanların açlığını silah olarak kullanmamayı birkaç haftada bir hatırlatmak durumunda kalmamalı" ifadelerini kullandı.
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