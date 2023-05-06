https://sputniknews.com.tr/20230506/rusya-tarim-urunlerimizin-ihracati-konusundaki-ilerlemeden-memnun-degiliz-1070715934.html

Rusya: Tarım ürünlerimizin ihracatı konusundaki ilerlemeden memnun değiliz

Rusya: Tarım ürünlerimizin ihracatı konusundaki ilerlemeden memnun değiliz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında Rus tarım ürünlerinin ihracatı konusundaki ilerlemeden memnun... 06.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-06T17:59+0300

2023-05-06T17:59+0300

2023-05-06T17:59+0300

ukrayna krizi

rusya

tahıl

karadeniz

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ukrayna

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, RT televizyonuna açıklamasında, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 22 Temmuz'da İstanbul'da yapılan Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili konuştu.Verşinin, “Tahıl ihracatına ilişkin Birleşmiş Milletler ile yapılan paket anlaşmasının Rusya’yla ilgili kısmının uygulanmasındaki ilerleme bizi memnun etmiyor. Bu bizim için çok önemli” ifadesini kullandı. Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması, 19 Mart 2023 tarihinde 60 gün süreyle uzatılmıştı.'En kısa zamanda üst düzey görüşme yapılacak’Verşinin, “En kısa zamanda, bakan yardımcıları arasında dörtlü format şeklinde bir üst düzey görüşme gerçekleşecek” diye bildirdi.Görüşmeye Rusya, Türkiye, Ukrayna ve BM heyetlerinin katılacağını belirten Verşinin, “Rusya zaten küresel gıda güvenliğine büyük katkı sağlıyor ve bu herkes tarafından iyi biliniyor. Tarım ürünleri ve gübre ihracatımıza yönelik kısıtlamalar kaldırılırsa birçok ülke kazançlı çıkacak” diye kaydetti.

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