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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230509/14-mayis-secimlerinin-oy-pusulalarinin-basimi-tamamlandi-1070814730.html
14 Mayıs seçimlerinin oy pusulalarının basımı tamamlandı
14 Mayıs seçimlerinin oy pusulalarının basımı tamamlandı
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Türkiye genelindeki 87 seçim çevresinde... 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T09:47+0300
2023-05-09T09:47+0300
2023 türkiye seçimleri
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
oy pusulası
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Cumhurbaşkanı seçimi için 12 Nisan'da, milletvekili seçimi için ise 19 Nisan'da başlanan oy pusulalarının basım işlemleri sona erdi.Türkiye genelindeki 87 seçim çevresinde göre basılan pusulalar, tüm bölgelere gönderildi.Oy pusulaları, Ankara'da 3 ayrı matbaada basıldı. Her matbaada, matbaa personelinin yanı sıra YSK, PTT ve Devlet Malzeme Ofisinden yaklaşık 50 kişi görev aldı.Bağımsız adayların da oy pusulasında yer alması ve bazı siyasi partilerin bazı çevrelerde seçime girmemesi nedeniyle 87 seçim çevresi için farklı oy pusulası hazırlandı.Basım nasıl yapıldı?Pusulaların basımında ilk olarak, özel imal ettirilmiş ve "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranı bulunan beyaz renkteki kağıtlar, her seçim çevresinin pusulası farklı olacağı için buna göre belirlenen ölçülerde kalıp haline getirildi.Kalıp halindeki beyaz kağıtlar, her seçim çevresi için ayrı ayrı belirlenerek boyutuna göre baskıya verildi.Matbaalarda, YSK'nin seçim işlerinden sorumlu şubesinin elemanları da görev aldı. Görevli YSK personeli, basım işleminden önce, örnek olarak basılan pusulaları, Resmi Gazete'de yayımlanan kesin aday listelerinden tek tek kontrol etti.Basım işleminin ardından, tabaka halindeki kağıtlar, kesim makinesinden geçirildi, her ilin boyutuna göre ayrı ayrı ayarlanabilen makinelerde yapılan kesimin ardından mahallelerdeki sandıklar için 390, köylerdeki sandıklar için de 410'ar pusulanın olduğu paketler oluşturuldu.Zarar görmemesi için plastikle kaplanan paketler, ilçeler bazında hazır hale getirildi. Ardından pusulalar çuvallara yerleştirildi ve çuvalların ağzı özel plastik kelepçeyle kapatıldı.Çuvallama işleminin ardından matbaada hazır bulunan PTT görevlileri, paketlenmiş pusulaları ilçelere göre araçlara yükleyerek yola çıktı.Tüm bu işlemler sırasında emniyet güçleri de matbaada güvenlik önlemleri aldı.İl bazında emniyet güçlerinin eskortluk yaptığı PTT araçları, yine güvenlik güçlerinin eşliğinde illere dağıtıldı.30 güvenlik kamerası izlediMatbaalarda kurulan 30 güvenlik kamerasıyla da pusulaların basımı 24 saat izlenerek, kayıt altına alındı.Matbaaların girişinde önlem olarak bir itfaiye aracı ve personeli de 24 saat bekletildi.Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması halinde, 15 Mayıs'ta, yurt dışı ve gümrüklerde kullanılacak "Cumhurbaşkanı seçimi ikinci oylama oy pusulaları ile oy pusulalarına uygun görme engelli oy kullanma şablonu"nun üretimine başlanacak.
https://sputniknews.com.tr/20230508/ysk-oy-pusulalarinda-cumhurbaskani-erdoganin-isminin-altindaki-siyah-nokta-icin-toplanacak-1070796380.html
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ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), oy pusulası
ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), oy pusulası

14 Mayıs seçimlerinin oy pusulalarının basımı tamamlandı

09:47 09.05.2023
© AA14 Mayıs seçimlerinin oy pusulalarının basımı tamamlandı
14 Mayıs seçimlerinin oy pusulalarının basımı tamamlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2023
© AA
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Türkiye genelindeki 87 seçim çevresinde ayrı ayrı oy pusulalarının basımını tamamladı.
Cumhurbaşkanı seçimi için 12 Nisan'da, milletvekili seçimi için ise 19 Nisan'da başlanan oy pusulalarının basım işlemleri sona erdi.
Türkiye genelindeki 87 seçim çevresinde göre basılan pusulalar, tüm bölgelere gönderildi.
Oy pusulaları, Ankara'da 3 ayrı matbaada basıldı. Her matbaada, matbaa personelinin yanı sıra YSK, PTT ve Devlet Malzeme Ofisinden yaklaşık 50 kişi görev aldı.
Bağımsız adayların da oy pusulasında yer alması ve bazı siyasi partilerin bazı çevrelerde seçime girmemesi nedeniyle 87 seçim çevresi için farklı oy pusulası hazırlandı.

Basım nasıl yapıldı?

Pusulaların basımında ilk olarak, özel imal ettirilmiş ve "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranı bulunan beyaz renkteki kağıtlar, her seçim çevresinin pusulası farklı olacağı için buna göre belirlenen ölçülerde kalıp haline getirildi.
Kalıp halindeki beyaz kağıtlar, her seçim çevresi için ayrı ayrı belirlenerek boyutuna göre baskıya verildi.
Matbaalarda, YSK'nin seçim işlerinden sorumlu şubesinin elemanları da görev aldı. Görevli YSK personeli, basım işleminden önce, örnek olarak basılan pusulaları, Resmi Gazete'de yayımlanan kesin aday listelerinden tek tek kontrol etti.
Basım işleminin ardından, tabaka halindeki kağıtlar, kesim makinesinden geçirildi, her ilin boyutuna göre ayrı ayrı ayarlanabilen makinelerde yapılan kesimin ardından mahallelerdeki sandıklar için 390, köylerdeki sandıklar için de 410'ar pusulanın olduğu paketler oluşturuldu.
Zarar görmemesi için plastikle kaplanan paketler, ilçeler bazında hazır hale getirildi. Ardından pusulalar çuvallara yerleştirildi ve çuvalların ağzı özel plastik kelepçeyle kapatıldı.
Çuvallama işleminin ardından matbaada hazır bulunan PTT görevlileri, paketlenmiş pusulaları ilçelere göre araçlara yükleyerek yola çıktı.
Tüm bu işlemler sırasında emniyet güçleri de matbaada güvenlik önlemleri aldı.
İl bazında emniyet güçlerinin eskortluk yaptığı PTT araçları, yine güvenlik güçlerinin eşliğinde illere dağıtıldı.

30 güvenlik kamerası izledi

Matbaalarda kurulan 30 güvenlik kamerasıyla da pusulaların basımı 24 saat izlenerek, kayıt altına alındı.
Matbaaların girişinde önlem olarak bir itfaiye aracı ve personeli de 24 saat bekletildi.
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması halinde, 15 Mayıs'ta, yurt dışı ve gümrüklerde kullanılacak "Cumhurbaşkanı seçimi ikinci oylama oy pusulaları ile oy pusulalarına uygun görme engelli oy kullanma şablonu"nun üretimine başlanacak.
6 adımda oy kullanma rehberi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
YSK, oy pusulalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isminin altındaki 'siyah nokta' için toplanacak
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