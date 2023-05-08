https://sputniknews.com.tr/20230508/ysk-oy-pusulalarinda-cumhurbaskani-erdoganin-isminin-altindaki-siyah-nokta-icin-toplanacak-1070796380.html

YSK, oy pusulalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isminin altındaki 'siyah nokta' için toplanacak

YSK, oy pusulalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isminin altındaki 'siyah nokta' için toplanacak

Hollanda’da bir sandıkta açılan oy pusulalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isminin yer aldığı kutunun üzerindeki siyah nokta tartışmalara neden oldu. Yüksek... 08.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-08T19:15+0300

2023-05-08T19:15+0300

2023-05-08T19:36+0300

recep tayyip erdoğan

yüksek seçim kurulu (ysk)

2023 türkiye seçimleri

ak parti

chp

iyi parti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/08/1070774124_0:78:750:500_1920x0_80_0_0_19f0d2051f1c776e4bcb8c182879c463.jpg

Hollanda Deventer’da cumhurbaşkanlığı seçimi için hazırlanmış olan 225 pusulada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isminin altındaki kutucuğun içerisinde siyah bir noktanın yer alması tartışmaları da beraberinde getirdi. Söz konusu pusulanın sosyal medyada paylaşılması üzerine Erdoğan’a oy verilmesi halinde siyah noktanın gözükmeyeceği, diğer adaylara oy verilmesi halinde ise siyah nokta nedeniyle bu oyların iptal edileceği yorumları yapıldı.'Basım hatası, seçmen iradesine engel olmamalı'T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan da, iddialarla ilgili gerekli yasal başvuruları yaptıklarını belirtirken, YSK’nın da iddiaları değerlendirmek üzere yarın toplanacağı öğrenildi. YSK’da parti temsilcilerinin kendi aralarında yaptıkları değerlendirmede söz konusu siyah noktayı basım hatası olarak değerlendirdiği ve bir soruna yol açmayacağı yönünde kanaat bildirdiği de ifade edildi. Genel kanaatin “Basım hatası, seçmen iradesine engel olmamalı”şeklinde olduğu belirtilirken YSK’nın da bu yönde bir karar alması bekleniyor.İyi Partili Öztürk: Sandık kurullarının karar alması yerinde olacaktırİyi Parti’nin YSK Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk de, tüm seçmenlere aldıkları oy pusulalarını kontrol etme çağrısında bulunurken, şu ifadeleri kullandı:“Seçmenler oy pusulalarının mühürlü olup olmadığını, üzerinde herhangi bir iz olup olmadığını kontrol etmeli. Ancak basına yansıdığı şekilde küçük bir noktanın varlığı halinde, değiştirilebilecek bir pusula yoksa bu şekilde oy kullanılmasında bir sakınca yoktur. Çünkü pusulaların büyük çoğunluğunda aynı iz varsa bu basım hatası olarak değerlendirilir. Yine de sandık kurullarının da söz konusu izle ilgili ‘oy kullanılmasına engel yoktur’ şeklinde bir karar alması da yerinde olacaktır.”

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, yüksek seçim kurulu (ysk), ak parti, chp, iyi parti