https://sputniknews.com.tr/20230508/zeytinyagi-fiyatlari-26-yilin-zirvesinde--1070783122.html
Zeytinyağı fiyatları 26 yılın zirvesinde
Zeytinyağı fiyatları 26 yılın zirvesinde
Akdeniz ülkesi İspanya’nın 1961’den bu yana en kurak ve sıcak nisan ayını geçirmesi ülkedeki su kaynaklarını olduğu kadar zeytinyağı fiyatlarını da olumsuz... 08.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-08T15:14+0300
2023-05-08T15:14+0300
2023-05-08T15:14+0300
ekonomi
zeytinyağı
ispanya
kuraklık
pahalı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/08/1070783175_0:204:3076:1934_1920x0_80_0_0_fa504b6686d31ea3a38dba1c42b615f9.jpg
Dünyanın en büyük zeytinyağı üreticisi ve ihracatçısı İspanya’daki bu kuraklık dönemi nedeniyle fiyatlar haziran ayından bu yana yüzde 60 arttı. Uluslararası Para Fonu (IMF) verileri küresel zeytinyağı fiyatının metrik ton başına 5 bin 989 doları bulduğunu, bunun da 26 yılın zirvesi olduğunu gösterdi. ‘Olive Oil Times’ sitesine konuşan sektör uzmanlarından Juan Vilar, “Emsalsiz bir dönemden geçiyoruz” deyip daha önce bu kadar yüksek fiyatlara tanıklık etmediklerini söyledi. Uzmanlar İspanya’da yağış miktarı artmadığı müddetçe fiyatlarını bu seviyelerde kalabileceği konusunda uyarıyor. İspanya Meteoroloji Enstitüsü (Aemet) verileri nisanda ülkede ortalama sıcaklık oranının 14.9 olarak tespit edildiğini ve bunun şimdiye kadar kayda geçen ortalamaların 3 derece üzerinde olduğunu gösteriyor. Ülkede geçen ay metrekare başına 14.2 litre yağış düştü. Bu, 1991-2020 dönemine göre belirlenen nisan ortalamasının yüzde 22 altında.
https://sputniknews.com.tr/20230505/fransada-kuraklik-onlemleri-yuzme-havuzu-satislari-yasaklaniyor-1070658318.html
ispanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/08/1070783175_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_65bfbacd76f2220021ff5b2751b402d6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
zeytinyağı, ispanya, kuraklık, pahalı
zeytinyağı, ispanya, kuraklık, pahalı
Zeytinyağı fiyatları 26 yılın zirvesinde
Abone ol
Akdeniz ülkesi İspanya’nın 1961’den bu yana en kurak ve sıcak nisan ayını geçirmesi ülkedeki su kaynaklarını olduğu kadar zeytinyağı fiyatlarını da olumsuz yönde etkiledi.
Dünyanın en büyük zeytinyağı üreticisi ve ihracatçısı İspanya’daki bu kuraklık dönemi nedeniyle fiyatlar haziran ayından bu yana yüzde 60 arttı. Uluslararası Para Fonu (IMF) verileri küresel zeytinyağı fiyatının metrik ton başına 5 bin 989 doları bulduğunu, bunun da 26 yılın zirvesi olduğunu gösterdi.
‘Olive Oil Times’ sitesine konuşan sektör uzmanlarından Juan Vilar, “Emsalsiz bir dönemden geçiyoruz” deyip daha önce bu kadar yüksek fiyatlara tanıklık etmediklerini söyledi. Uzmanlar İspanya’da yağış miktarı artmadığı müddetçe fiyatlarını bu seviyelerde kalabileceği konusunda uyarıyor.
İspanya Meteoroloji Enstitüsü (Aemet) verileri nisanda ülkede ortalama sıcaklık oranının 14.9 olarak tespit edildiğini ve bunun şimdiye kadar kayda geçen ortalamaların 3 derece üzerinde olduğunu gösteriyor.
Ülkede geçen ay metrekare başına 14.2 litre yağış düştü. Bu, 1991-2020 dönemine göre belirlenen nisan ortalamasının yüzde 22 altında.