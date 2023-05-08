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https://sputniknews.com.tr/20230508/zeytinyagi-fiyatlari-26-yilin-zirvesinde--1070783122.html
Zeytinyağı fiyatları 26 yılın zirvesinde
Zeytinyağı fiyatları 26 yılın zirvesinde
Akdeniz ülkesi İspanya’nın 1961’den bu yana en kurak ve sıcak nisan ayını geçirmesi ülkedeki su kaynaklarını olduğu kadar zeytinyağı fiyatlarını da olumsuz... 08.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-08T15:14+0300
2023-05-08T15:14+0300
ekonomi
zeytinyağı
ispanya
kuraklık
pahalı
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Dünyanın en büyük zeytinyağı üreticisi ve ihracatçısı İspanya’daki bu kuraklık dönemi nedeniyle fiyatlar haziran ayından bu yana yüzde 60 arttı. Uluslararası Para Fonu (IMF) verileri küresel zeytinyağı fiyatının metrik ton başına 5 bin 989 doları bulduğunu, bunun da 26 yılın zirvesi olduğunu gösterdi. ‘Olive Oil Times’ sitesine konuşan sektör uzmanlarından Juan Vilar, “Emsalsiz bir dönemden geçiyoruz” deyip daha önce bu kadar yüksek fiyatlara tanıklık etmediklerini söyledi. Uzmanlar İspanya’da yağış miktarı artmadığı müddetçe fiyatlarını bu seviyelerde kalabileceği konusunda uyarıyor. İspanya Meteoroloji Enstitüsü (Aemet) verileri nisanda ülkede ortalama sıcaklık oranının 14.9 olarak tespit edildiğini ve bunun şimdiye kadar kayda geçen ortalamaların 3 derece üzerinde olduğunu gösteriyor. Ülkede geçen ay metrekare başına 14.2 litre yağış düştü. Bu, 1991-2020 dönemine göre belirlenen nisan ortalamasının yüzde 22 altında.
https://sputniknews.com.tr/20230505/fransada-kuraklik-onlemleri-yuzme-havuzu-satislari-yasaklaniyor-1070658318.html
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zeytinyağı, ispanya, kuraklık, pahalı
zeytinyağı, ispanya, kuraklık, pahalı

Zeytinyağı fiyatları 26 yılın zirvesinde

15:14 08.05.2023
© AFP 2023 / ELVIS BARUKCICZeytinyağı
Zeytinyağı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2023
© AFP 2023 / ELVIS BARUKCIC
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Akdeniz ülkesi İspanya’nın 1961’den bu yana en kurak ve sıcak nisan ayını geçirmesi ülkedeki su kaynaklarını olduğu kadar zeytinyağı fiyatlarını da olumsuz yönde etkiledi.
Dünyanın en büyük zeytinyağı üreticisi ve ihracatçısı İspanya’daki bu kuraklık dönemi nedeniyle fiyatlar haziran ayından bu yana yüzde 60 arttı. Uluslararası Para Fonu (IMF) verileri küresel zeytinyağı fiyatının metrik ton başına 5 bin 989 doları bulduğunu, bunun da 26 yılın zirvesi olduğunu gösterdi.
‘Olive Oil Times’ sitesine konuşan sektör uzmanlarından Juan Vilar, “Emsalsiz bir dönemden geçiyoruz” deyip daha önce bu kadar yüksek fiyatlara tanıklık etmediklerini söyledi. Uzmanlar İspanya’da yağış miktarı artmadığı müddetçe fiyatlarını bu seviyelerde kalabileceği konusunda uyarıyor.
İspanya Meteoroloji Enstitüsü (Aemet) verileri nisanda ülkede ortalama sıcaklık oranının 14.9 olarak tespit edildiğini ve bunun şimdiye kadar kayda geçen ortalamaların 3 derece üzerinde olduğunu gösteriyor.
Ülkede geçen ay metrekare başına 14.2 litre yağış düştü. Bu, 1991-2020 dönemine göre belirlenen nisan ortalamasının yüzde 22 altında.
küresel ısınma, termometre, sıcaklık - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2023
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