https://sputniknews.com.tr/20230505/fransada-kuraklik-onlemleri-yuzme-havuzu-satislari-yasaklaniyor-1070658318.html
Fransa'nın güneyinde kuraklık önlemleri: Yüzme havuzu satışları yasaklanıyor
Fransa'nın güneyinde kuraklık önlemleri: Yüzme havuzu satışları yasaklanıyor
Fransız hükümeti, kuraklık nedeniyle güneydeki bir bölgede yüzme havuzlarının satışını yasaklayacağını açıkladı. 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T13:08+0300
2023-05-05T13:08+0300
2023-05-05T13:12+0300
dünya
fransa
yüzme havuzu
kuraklık
yasak
pireneler
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Fransa Ekolojik Geçiş Bakanı Christophe Bechu, ülkenin 'Doğu Pireneler bölgesi su sıkıntısı çekerken insanların havuzlarını doldurmasına izin veremeyeceğini' söyledi ve "Doğada olup bitenlere ve içinde bulunduğumuz duruma dayanarak, insanların küresel fikrine alışması gerekecek" ifadelerini kullandı.Bechu, kararın 10 Mayıs'ta yürürlüğe giren yeni kriz önlemlerinin bir parçası olduğunu söyledi.Bölge valisi Rodrigue Furcy'ye göre ise, güney Fransa'nın büyük bir kısmı 1959'dan bu yana en kurak dönemlerini yaşıyor. Fransa'da halihazırda yürürlükte olan su tasarrufu önlemleri arasında, insanların çimlerini ve çiçeklerini sulamalarının veya arabalarını yıkamalarının yasaklanması yer alıyor.
fransa
pireneler
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MIA „Rosiya Segodnya“
fransa, yüzme havuzu, kuraklık, yasak, pireneler
fransa, yüzme havuzu, kuraklık, yasak, pireneler
Fransa'nın güneyinde kuraklık önlemleri: Yüzme havuzu satışları yasaklanıyor
13:08 05.05.2023 (güncellendi: 13:12 05.05.2023) Abone ol
Fransız hükümeti, kuraklık nedeniyle güneydeki bir bölgede yüzme havuzlarının satışını yasaklayacağını açıkladı.
Fransa Ekolojik Geçiş Bakanı Christophe Bechu, ülkenin 'Doğu Pireneler bölgesi su sıkıntısı çekerken insanların havuzlarını doldurmasına izin veremeyeceğini' söyledi ve "Doğada olup bitenlere ve içinde bulunduğumuz duruma dayanarak, insanların küresel fikrine alışması gerekecek" ifadelerini kullandı.
Bechu, kararın 10 Mayıs'ta yürürlüğe giren yeni kriz önlemlerinin bir parçası olduğunu söyledi.
Bölge valisi Rodrigue Furcy'ye göre ise, güney Fransa'nın büyük bir kısmı 1959'dan bu yana en kurak dönemlerini yaşıyor.
Fransa'da halihazırda yürürlükte olan su tasarrufu önlemleri arasında, insanların çimlerini ve çiçeklerini sulamalarının veya arabalarını yıkamalarının yasaklanması yer alıyor.