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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230508/yurt-disi-temsilciliklerde-oy-verme-islemleri-yarin-sona-eriyor-1070765445.html
Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri yarın sona eriyor
Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri yarın sona eriyor
Türkiye'de 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416... 08.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-08T10:43+0300
2023-05-08T10:43+0300
2023 türkiye seçimleri
seçim
yurt dışı
oy kullanma
oy kullanma işlemleri
türkiye
almanya
fransa
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Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimler için belirlediği takvime göre, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmenin oy kullanabilmesi için 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde oy verme işlemlerine 27 Nisan'da başlandı.Bu temsilciliklerden bazılarında oy kullanma işlemi dün sona erdi, bazı yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi ise yarın sona erecek. Yurt dışındaki seçmenler, ayrı ayrı belirlenen yerel saatle 18.00 ve 21.00 arasında yarın oylarını kullanabilecek.Bulundukları ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanlar, 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar gümrük kapılarında oy verebilecek. Bu seçmenler için 46 gümrük kapısında 24 saat oy verme işlemi yapılabilecek.Oylar ATO Congresium Fuar Merkezi'nde muhafaza edilecekYurt dışında oy kullanma işleminin yarın sona ermesinin ardından, oylar YSK'nin belirlediği yöntemlerle, yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek. Bu oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca, Ankara'daki ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki güvenlikli alanda muhafaza edilecek.Yurt dışı seçmenlerin kullandığı oylar, Türkiye'de 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla birlikte açılacak. Bu oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.Yurt dışı temsilciliklerde kullanılan oy sayısı 2018 seçimindeki sayıyı geçtiYurt dışı temsilciliklerde kullanılan oy sayısı, 6 Mayıs itibarıyla 2018 seçimindeki oy sayısını geçmişti. Bu temsilciliklerde dün itibarıyla kullanılan oy sayısı 1 milyon 556 bin 469 oldu, bu sayı 2018 seçimlerinde 1 milyon 358 bin 584 olarak gerçekleşmişti. Gümrüklerde ise dün itibarıyla 110 bin 355 kişi oy kullandı.En fazla seçmen Almanya'da, en azı ise Brezilya'daYSK verilerine göre, en çok yurt dışı seçmenin bulunduğu ülke 1 milyon 501 bin 152 ile Almanya oldu. Almanya'yı 397 bin 86 seçmenin yaşadığı Fransa ve 286 bin 753 seçmenin kayıtlı olduğu Hollanda izledi.Sandık kurulan ülkeler arasında en az seçmen sayısına sahip ülkeler ise 581 ile Brezilya, 584 seçmenle Nijerya, 635 seçmenle Türkmenistan olarak sıralandı.Öte yandan, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kalması halinde 28 Mayıs Pazar günü yapılacak ikinci tur için belirtilen temsilciliklerde 20-24 Mayıs'ta oy kullanılabilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230507/ysk-yurtdisi-ve-gumruklerde-su-ana-kadar-yaklasik-1-milyon-667-bin-secmen-oy-kullandi-1070754896.html
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seçim, yurt dışı, oy kullanma, oy kullanma işlemleri, türkiye, almanya, fransa
seçim, yurt dışı, oy kullanma, oy kullanma işlemleri, türkiye, almanya, fransa

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri yarın sona eriyor

10:43 08.05.2023
© AAoy kullanma
oy kullanma - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2023
© AA
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Türkiye'de 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmenin, yurt dışı temsilciliklerindeki oy kullanma işlemleri yarın sona erecek.
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimler için belirlediği takvime göre, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmenin oy kullanabilmesi için 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde oy verme işlemlerine 27 Nisan'da başlandı.
Bu temsilciliklerden bazılarında oy kullanma işlemi dün sona erdi, bazı yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi ise yarın sona erecek. Yurt dışındaki seçmenler, ayrı ayrı belirlenen yerel saatle 18.00 ve 21.00 arasında yarın oylarını kullanabilecek.
Bulundukları ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanlar, 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar gümrük kapılarında oy verebilecek. Bu seçmenler için 46 gümrük kapısında 24 saat oy verme işlemi yapılabilecek.

Oylar ATO Congresium Fuar Merkezi'nde muhafaza edilecek

Yurt dışında oy kullanma işleminin yarın sona ermesinin ardından, oylar YSK'nin belirlediği yöntemlerle, yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek. Bu oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca, Ankara'daki ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki güvenlikli alanda muhafaza edilecek.
Yurt dışı seçmenlerin kullandığı oylar, Türkiye'de 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla birlikte açılacak. Bu oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.

Yurt dışı temsilciliklerde kullanılan oy sayısı 2018 seçimindeki sayıyı geçti

Yurt dışı temsilciliklerde kullanılan oy sayısı, 6 Mayıs itibarıyla 2018 seçimindeki oy sayısını geçmişti. Bu temsilciliklerde dün itibarıyla kullanılan oy sayısı 1 milyon 556 bin 469 oldu, bu sayı 2018 seçimlerinde 1 milyon 358 bin 584 olarak gerçekleşmişti. Gümrüklerde ise dün itibarıyla 110 bin 355 kişi oy kullandı.

En fazla seçmen Almanya'da, en azı ise Brezilya'da

YSK verilerine göre, en çok yurt dışı seçmenin bulunduğu ülke 1 milyon 501 bin 152 ile Almanya oldu. Almanya'yı 397 bin 86 seçmenin yaşadığı Fransa ve 286 bin 753 seçmenin kayıtlı olduğu Hollanda izledi.
Sandık kurulan ülkeler arasında en az seçmen sayısına sahip ülkeler ise 581 ile Brezilya, 584 seçmenle Nijerya, 635 seçmenle Türkmenistan olarak sıralandı.
Öte yandan, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kalması halinde 28 Mayıs Pazar günü yapılacak ikinci tur için belirtilen temsilciliklerde 20-24 Mayıs'ta oy kullanılabilecek.
Sandık oy seçim pusula - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
YSK: Yurtdışı ve gümrüklerde şu ana kadar yaklaşık 1 milyon 667 bin seçmen oy kullandı
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