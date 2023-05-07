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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230507/ysk-yurtdisi-ve-gumruklerde-su-ana-kadar-yaklasik-1-milyon-667-bin-secmen-oy-kullandi-1070754896.html
YSK: Yurtdışı ve gümrüklerde şu ana kadar yaklaşık 1 milyon 667 bin seçmen oy kullandı
YSK: Yurtdışı ve gümrüklerde şu ana kadar yaklaşık 1 milyon 667 bin seçmen oy kullandı
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yurtdışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 666 bin 824 olduğunu açıkladı. 07.05.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
yurtdışı
oy
seçim
yüksek seçim kurulu (ysk)
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Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 666 bin 824 oldu.Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) edinilen bilgiye göre, gümrük kapılarında ve yurtdışı temsilciliklerde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında temsilciliklerde 1 milyon 556 bin 469, gümrüklerde ise 110 bin 355 seçmen oy kullandı.Yurtdışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 9 Mayıs'a, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.
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yurtdışı, oy, seçim, yüksek seçim kurulu (ysk)
yurtdışı, oy, seçim, yüksek seçim kurulu (ysk)

YSK: Yurtdışı ve gümrüklerde şu ana kadar yaklaşık 1 milyon 667 bin seçmen oy kullandı

22:38 07.05.2023 (güncellendi: 22:39 07.05.2023)
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yurtdışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 666 bin 824 olduğunu açıkladı.
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 666 bin 824 oldu.
Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) edinilen bilgiye göre, gümrük kapılarında ve yurtdışı temsilciliklerde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında temsilciliklerde 1 milyon 556 bin 469, gümrüklerde ise 110 bin 355 seçmen oy kullandı.
Yurtdışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 9 Mayıs'a, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.
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