https://sputniknews.com.tr/20230508/yurt-disi-oylari-turkiyedeki-oylarla-ayni-anda-sayilacak-1070772326.html
Yurt dışı oyları Türkiye'deki oylarla aynı anda sayılacak
Yurt dışı oyları Türkiye'deki oylarla aynı anda sayılacak
Yurt dışında oy verme işlemi 9 Mayıs günü son bulacak. Şu ana kadar 1 milyon 600 binin üzerinde oy kullanıldı. Yurt dışında kullanılan oylar 14 Mayıs’a kadar... 08.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-08T12:35+0300
2023-05-08T12:35+0300
2023-05-08T12:35+0300
2023 türkiye seçimleri
seçim
seçim yasası
genel seçim
genel seçim
seçim sonuçları
yurt dışı
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
sandık
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Bazı ülkelerde oy verme işlemleri tamamlandı. Yurt dışında oy verme işlemi 9 Mayıs günü tamamen son bulacak. Yurt dışı seçim kütüğüne kayıtlıların oy kullanmaları için hazırlanan gümrük kapılarında oy verme işlemi ise 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de bitecek.Sandıkları korumak için kurullar kurulduYurt dışından kullanılan oylar için her seçim bölgesi için Sandık Saklama ve Ulaştırma Kurulu oluşturuldu. Her dış temsilcilikte oyları saklamak ve Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştırmakla görevli; o yer misyon şefi veya en kıdemlinin başkanlığında, o temsilcilikte görevli bir kamu görevlisi üye ve son milletvekili genel seçiminde Türkiye genelinde en çok oy alan üç siyasi partinin bildirdikleri isimlerden oluşturulan saklama ve ulaştırma sandık kurulu kuruldu. Oy torbaları, temsilciliklerde kapısında en az üç farklı kilidi olan ve anahtarlardan biri komisyon başkanı ve diğerleri ad çekme ile belirlenen siyasi partili üyelerde bulunan güvenli bir yerde muhafaza edildi. Daha sonra, torbalar, Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen usullerle Ankara’ya getirilmesi kararlaştırıldı.Özel uçaklar oyları taşıyorAvrupa'da Türk vatandaşlarının yoğun yaşadığı ülkelerde kullanılan oyların Türkiye'ye getirilmesi için THY'den 3 uçak kiralandı. Uçakta, oy torbalarının taşınmasına refakat, Sandık Saklama ve Ulaştırma Kurullarından oy torbalarını teslim alıp, uçağa yüklenmesine nezaret ve oy torbalarını Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na Ankara'da teslim etmekle görevli "Oy Torbaları Nakil Komisyonu" yer alıyor.Oylar Ankara’da sayılacakTürkiye'ye getirilen oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca, Ankara'daki ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki güvenlikli alanda saklanacak. Oylar, Türkiye'de 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla birlikte açılacak. Oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın nezaretinde yapılacak.Yurt dışı oylar sonuçlara etki edecekCumhurbaşkanı seçiminde, yurt dışında ve gümrük kapılarında kullanılan oylar, adayların genel oylarına doğrudan yansıyor. Bu oylar, adayların Türkiye'de aldığı toplam oylara eklenecek. Yurt dışında geçerli oylar, milletvekili seçiminde ise Türkiye'deki illerin seçmen sayısı ile partilerin aldıkları oy oranlarına göre, il seçim çevrelerinde orantılı biçimde dağıtılacak.
https://sputniknews.com.tr/20230508/yurt-disi-temsilciliklerde-oy-verme-islemleri-yarin-sona-eriyor-1070765445.html
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Osman Nuri Cerit
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
seçim, seçim yasası, genel seçim, genel seçim, seçim sonuçları, yurt dışı, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), sandık
seçim, seçim yasası, genel seçim, genel seçim, seçim sonuçları, yurt dışı, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), sandık
Yurt dışı oyları Türkiye'deki oylarla aynı anda sayılacak
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Özel
Yurt dışında oy verme işlemi 9 Mayıs günü son bulacak. Şu ana kadar 1 milyon 600 binin üzerinde oy kullanıldı. Yurt dışında kullanılan oylar 14 Mayıs’a kadar açılmayacak. Oylar Türkiye’de 14 Mayıs günü oy verme işlemi bittikten sonra sayılacak.
Bazı ülkelerde oy verme işlemleri tamamlandı. Yurt dışında oy verme işlemi 9 Mayıs günü tamamen son bulacak. Yurt dışı seçim kütüğüne kayıtlıların oy kullanmaları için hazırlanan gümrük kapılarında oy verme işlemi ise 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de bitecek.
Sandıkları korumak için kurullar kuruldu
Yurt dışından kullanılan oylar için her seçim bölgesi için Sandık Saklama ve Ulaştırma Kurulu oluşturuldu. Her dış temsilcilikte oyları saklamak ve Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştırmakla görevli; o yer misyon şefi veya en kıdemlinin başkanlığında, o temsilcilikte görevli bir kamu görevlisi üye ve son milletvekili genel seçiminde Türkiye genelinde en çok oy alan üç siyasi partinin bildirdikleri isimlerden oluşturulan saklama ve ulaştırma sandık kurulu kuruldu. Oy torbaları, temsilciliklerde kapısında en az üç farklı kilidi olan ve anahtarlardan biri komisyon başkanı ve diğerleri ad çekme ile belirlenen siyasi partili üyelerde bulunan güvenli bir yerde muhafaza edildi. Daha sonra, torbalar, Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen usullerle Ankara’ya getirilmesi kararlaştırıldı.
Özel uçaklar oyları taşıyor
Avrupa'da Türk vatandaşlarının yoğun yaşadığı ülkelerde kullanılan oyların Türkiye'ye getirilmesi için THY'den 3 uçak kiralandı. Uçakta, oy torbalarının taşınmasına refakat, Sandık Saklama ve Ulaştırma Kurullarından oy torbalarını teslim alıp, uçağa yüklenmesine nezaret ve oy torbalarını Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na Ankara'da teslim etmekle görevli "Oy Torbaları Nakil Komisyonu" yer alıyor.
Oylar Ankara’da sayılacak
Türkiye'ye getirilen oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca, Ankara'daki ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki güvenlikli alanda saklanacak. Oylar, Türkiye'de 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla birlikte açılacak. Oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın nezaretinde yapılacak.
Yurt dışı oylar sonuçlara etki edecek
Cumhurbaşkanı seçiminde, yurt dışında ve gümrük kapılarında kullanılan oylar, adayların genel oylarına doğrudan yansıyor. Bu oylar, adayların Türkiye'de aldığı toplam oylara eklenecek. Yurt dışında geçerli oylar, milletvekili seçiminde ise Türkiye'deki illerin seçmen sayısı ile partilerin aldıkları oy oranlarına göre, il seçim çevrelerinde orantılı biçimde dağıtılacak.