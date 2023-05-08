https://sputniknews.com.tr/20230508/tayvan-abd-ile-500-milyon-dolarlik-silah-tedariki-ile-ilgili-gorusmeleri-dogruladi-1070803166.html
Tayvan, ABD ile 500 milyon dolarlık silah tedariki ile ilgili görüşmeleri doğruladı
Tayvan, ABD ile 500 milyon dolarlık silah tedariki ile ilgili görüşmeleri doğruladı
Tayvan makamları, ABD ile 500 milyon dolarlık ücretsiz silah tedariki ile ilgili görüşmeler yaptıklarını doğruladı. 08.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-08T22:32+0300
2023-05-08T22:32+0300
2023-05-08T22:32+0300
dünya
tayvan
abd
silah tedariki
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South China Morning Post gazetesinin haberine göre Tayvan Savunma Bakanı Chiu Kuo-cheng, Tayvan’ın 4 aydır ABD ile 500 milyon dolar tutarında Amerikan silahlarının tedariki ile ilgili görüşmeler yaptığını belirtti.Böylelikle Tayvan yönetimi, daha önce Bloomberg ajansı tarafından yayınlanan haberi doğrulamış oldu. Ajansa konuşan kaynaklar, silahları Tayvan’a Ukrayna'ya askeri yardım sağlamak için kullanılan hızlandırılmış prosedür kapsamında teslim etmeyi planladıklarını ifade etmişti.Chiu Kuo-cheng, ABD'nin Tayvan'a teslim tarihlerini Amerikan makamlarının ertelemek zorunda kaldığı satılan teçhizatın yerine ücretsiz olarak ek silahlar göndermek istediğini açıkladı. Chiu, 4 Mayıs’ta ABD’nin F-16V avcı uçaklarının teslim süresinin uzadığını, 66 uçağın daha önce 2023’ün son çeyreğinde gönderilmesi planlandığını, fakat şu anda teslim tarihinin 2024’ün üçüncü çeyreğine çekildiğini açıklamıştı.Chiu Kuo-cheng, ABD’nin yeni yardım paketi kapsamında Tayvan’a doğrudan kendi cephaneliklerinden füze göndereceğini, ayrıca söz konusu füzelerin kullanımı ile ilgili eğitime de yardımcı olacağını aktardı. Tayvanlı yetkili, füze teslim sürelerinin henüz bilinmediğini ve daha sonra Washington tarafından belirleneceğini ifade etti. Chiu ayrıca Tayvan'da yerel askerleri eğitmek ve tatbikatları gözlemlemek için Amerikan askeri eğitmenlerinin bulunduğunu de kabul etti.Daha önce ABD Kongresi, 2023 askeri bütçesine Tayvan’a askeri yardım için 1 milyar dolarlık gider dahil etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230418/bloomberg-abd-tayvana-400-adet-harpoon-fuzesi-satacak-1069821955.html
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tayvan, abd, silah tedariki
tayvan, abd, silah tedariki
Tayvan, ABD ile 500 milyon dolarlık silah tedariki ile ilgili görüşmeleri doğruladı
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Tayvan makamları, ABD ile 500 milyon dolarlık ücretsiz silah tedariki ile ilgili görüşmeler yaptıklarını doğruladı.
South China Morning Post gazetesinin haberine göre Tayvan Savunma Bakanı Chiu Kuo-cheng, Tayvan’ın 4 aydır ABD ile 500 milyon dolar tutarında Amerikan silahlarının tedariki ile ilgili görüşmeler yaptığını belirtti.
Böylelikle Tayvan yönetimi, daha önce Bloomberg ajansı tarafından yayınlanan haberi doğrulamış oldu. Ajansa konuşan kaynaklar, silahları Tayvan’a Ukrayna'ya askeri yardım sağlamak için kullanılan hızlandırılmış prosedür kapsamında teslim etmeyi planladıklarını ifade etmişti.
Chiu Kuo-cheng, ABD'nin Tayvan'a teslim tarihlerini Amerikan makamlarının ertelemek zorunda kaldığı satılan teçhizatın yerine ücretsiz olarak ek silahlar göndermek istediğini açıkladı. Chiu, 4 Mayıs’ta ABD’nin F-16V avcı uçaklarının teslim süresinin uzadığını, 66 uçağın daha önce 2023’ün son çeyreğinde gönderilmesi planlandığını, fakat şu anda teslim tarihinin 2024’ün üçüncü çeyreğine çekildiğini açıklamıştı.
Chiu Kuo-cheng, ABD’nin yeni yardım paketi kapsamında Tayvan’a doğrudan kendi cephaneliklerinden füze göndereceğini, ayrıca söz konusu füzelerin kullanımı ile ilgili eğitime de yardımcı olacağını aktardı. Tayvanlı yetkili, füze teslim sürelerinin henüz bilinmediğini ve daha sonra Washington tarafından belirleneceğini ifade etti. Chiu ayrıca Tayvan'da yerel askerleri eğitmek ve tatbikatları gözlemlemek için Amerikan askeri eğitmenlerinin bulunduğunu de kabul etti.
Daha önce ABD Kongresi, 2023 askeri bütçesine Tayvan’a askeri yardım için 1 milyar dolarlık gider dahil etmişti.