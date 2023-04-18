https://sputniknews.com.tr/20230418/bloomberg-abd-tayvana-400-adet-harpoon-fuzesi-satacak-1069821955.html

Bloomberg: ABD, Tayvan'a 400 adet Harpoon füzesi satacak

Bloomberg: ABD, Tayvan'a 400 adet Harpoon füzesi satacak

Bloomberg, ABD'nin Tayvan'a 1.17 milyar dolar değerinde 400 adet karadan fırlatılan gemisavar Harpoon füzesi tedarik edeceğini duyurdu. 18.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-18T01:34+0300

2023-04-18T01:34+0300

2023-04-18T01:34+0300

savunma

abd

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füze

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Bloomberg'in ABD-Tayvan İş Konseyi Başkanı ve konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre Washington yönetimi, Tayvan'a Çin ile yaşanacak olası bir çatışma durumunda kullanmak üzere 1.17 milyar dolar değerinde 400 adet karadan fırlatılan gemisavar Harpoon füzesi tedarik edecek.Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) göre 7 Nisan'da ABD Donanması, 400 Harpoon füzesi ve ilgili destek ekipmanı tedarik etmesi için The Boing Co. şirketine 1.17 milyar dolar verdi ve bunun yaklaşık 630 milyon doları yabancı askeri satışlar için ayrıldı.ABD-Tayvan İş Konseyi Başkanı Rupert Hammond-Chambers'a göre sözleşme, füzelerin karadan fırlatılan mobil versiyonunun Tayvan'a ilk satışı olacakken, konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklar da haberi doğruladı.Sözleşmenin imzalanmasıyla, Ekim 2020'de ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanan 100 adet Harpoon Kıyı Savunma Sistemi (HCDS), 400 adet Harpoon Blok II satıhtan atılan füze ve 25 adet radar ekipmanının satışı tamamlanmış olacak.Pentagon'a göre Tayvan'a Harpoon tedariki konusunda sözleşme imzalanması yaklaşık iki buçuk yıl sürecek ve Taipei'nin silah birikiminin toplam tutarı şu anda yaklaşık 19 milyar dolar.Nisan ayının başlarında Politico, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Pentagon'un yabancı askeri satış sürecini hızlandırmakla görevli bir ekibin 80'den fazla tavsiyesini değerlendirmeye aldığını ve Tayvan'ın silah birikiminin değişikliğin başlıca nedenlerinden biri olduğunu bildirmişti.

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