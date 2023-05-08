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Rus savunma sanayii yetkilisi: Pantsir sistemleri HIMARS füzelerini düşürme yeteneğine sahip
Rus savunma sanayii yetkilisi: Pantsir sistemleri HIMARS füzelerini düşürme yeteneğine sahip
Rusya’nın güdümlü silahlar, hava savunma sistemleri ve daha birçok ürün geliştirip üreten en büyük savunma sanayii şirketlerinden biri Şeglovskiy Val Sözcüsü... 08.05.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
rusya
himars roket sistemi
füze
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Rusya devlet savunma sanayi şirketi Rostec bünyesinde faaliyet gösteren Şeglovskiy Val Sözcüsü Sitnikov, Rus Zvezda televizyonuna demecinde Pantsir hava savunma sistemleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.Sitnikov, “HIMARS, farklı menzillerde ve farklı hızlarda uçan çeşitli tipten füzelerle donatılmıştır. Ve özel askeri harekatın yürütüldüğü bölgeden, tam kapasite olarak, yani 12 füze ile donatılan muharebe aracımızın 12 güdümlü uçaksavar füze ile 12 HIMARS füzesini vurduğuna dair örnekler mevcut” diye konuştu.Pantsir-S kısa menzilli hava savunma füze ve topçu sistemleri, 200 ile 2.000 metre arasında hava hedeflerine karşı etkili Rus yerli yapımı bir silahtır.ABD yapımı HIMARS yüksek hareket yetenekli topçu roket sistemleri, Batı’nın Ukrayna’ya sağladığı askeri yardım kapsamında Ukrayna ordusuna teslim edildi. Roket ve taktik balistik füzelerle donatılabiliyor.
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rusya, himars roket sistemi, füze

Rus savunma sanayii yetkilisi: Pantsir sistemleri HIMARS füzelerini düşürme yeteneğine sahip

03:17 08.05.2023 (güncellendi: 03:18 08.05.2023)
© Sputnik / Aleksey KudenkoPantsir-S
Pantsir-S - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2023
© Sputnik / Aleksey Kudenko
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Rusya’nın güdümlü silahlar, hava savunma sistemleri ve daha birçok ürün geliştirip üreten en büyük savunma sanayii şirketlerinden biri Şeglovskiy Val Sözcüsü Oleg Sitnikov, Pantsir hava savunma sistemlerinin ABD yapımı HIMARS füzelerini düşürme yeteneğine sahip olduğunu belirtti.
Rusya devlet savunma sanayi şirketi Rostec bünyesinde faaliyet gösteren Şeglovskiy Val Sözcüsü Sitnikov, Rus Zvezda televizyonuna demecinde Pantsir hava savunma sistemleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Sitnikov, “HIMARS, farklı menzillerde ve farklı hızlarda uçan çeşitli tipten füzelerle donatılmıştır. Ve özel askeri harekatın yürütüldüğü bölgeden, tam kapasite olarak, yani 12 füze ile donatılan muharebe aracımızın 12 güdümlü uçaksavar füze ile 12 HIMARS füzesini vurduğuna dair örnekler mevcut” diye konuştu.
Pantsir-S kısa menzilli hava savunma füze ve topçu sistemleri, 200 ile 2.000 metre arasında hava hedeflerine karşı etkili Rus yerli yapımı bir silahtır.
ABD yapımı HIMARS yüksek hareket yetenekli topçu roket sistemleri, Batı’nın Ukrayna’ya sağladığı askeri yardım kapsamında Ukrayna ordusuna teslim edildi. Roket ve taktik balistik füzelerle donatılabiliyor.
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