https://sputniknews.com.tr/20230508/psgde-lionel-messi-gelismesi-1070787698.html
PSG'de Messi gelişmesi
PSG'de Messi gelişmesi
Paris Saint-Germain'in yıldızı Lionel Messi 2 haftalık kadro dışı cezasının ardından tekrar takımla birlikte antrenmanlara başladı. 08.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-08T15:56+0300
2023-05-08T15:56+0300
2023-05-08T15:58+0300
spor
lionel messi
psg
paris saint-germain (psg)
açıklama
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Paris Saint-Germain'de antrenman olduğu gün takımdan izin almadan Suudi Arabistan'a giden Lionel Messi, 2 hafta kadro dışı bırakılmıştı. Ardından bir özür videosu yayınlayan Arjantinli yıldız bugün gerçekleştirilen antrenmanda sahaya çıktı.NTV Spor'un haberine göre, Paris Saint-Germain'in resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Lionel Messi, Pazartesi sabahı antrenmanlara geri döndü" ifadeleriyle duyuru yapıldı.Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Messi'nin kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyor. Mukavele yenilemeye yanaşmayan dünya yıldızı Paris Saint-Germain formasıyla çıktığı 71 maçta 31 gol atıp 34 asist kaydetti.
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Sputnik Türkiye
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
lionel messi, psg, paris saint-germain (psg), açıklama
lionel messi, psg, paris saint-germain (psg), açıklama
PSG'de Messi gelişmesi
15:56 08.05.2023 (güncellendi: 15:58 08.05.2023) Abone ol
Paris Saint-Germain'in yıldızı Lionel Messi 2 haftalık kadro dışı cezasının ardından tekrar takımla birlikte antrenmanlara başladı.
Paris Saint-Germain'de antrenman olduğu gün takımdan izin almadan Suudi Arabistan'a giden Lionel Messi, 2 hafta kadro dışı bırakılmıştı. Ardından bir özür videosu yayınlayan Arjantinli yıldız bugün gerçekleştirilen antrenmanda sahaya çıktı.
NTV Spor'un haberine göre, Paris Saint-Germain'in resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Lionel Messi, Pazartesi sabahı antrenmanlara geri döndü" ifadeleriyle duyuru yapıldı.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Messi'nin kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyor. Mukavele yenilemeye yanaşmayan dünya yıldızı Paris Saint-Germain formasıyla çıktığı 71 maçta 31 gol atıp 34 asist kaydetti.