https://sputniknews.com.tr/20230508/psgde-lionel-messi-gelismesi-1070787698.html

PSG'de Messi gelişmesi

PSG'de Messi gelişmesi

Paris Saint-Germain'in yıldızı Lionel Messi 2 haftalık kadro dışı cezasının ardından tekrar takımla birlikte antrenmanlara başladı. 08.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-08T15:56+0300

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spor

lionel messi

psg

paris saint-germain (psg)

açıklama

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Paris Saint-Germain'de antrenman olduğu gün takımdan izin almadan Suudi Arabistan'a giden Lionel Messi, 2 hafta kadro dışı bırakılmıştı. Ardından bir özür videosu yayınlayan Arjantinli yıldız bugün gerçekleştirilen antrenmanda sahaya çıktı.NTV Spor'un haberine göre, Paris Saint-Germain'in resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Lionel Messi, Pazartesi sabahı antrenmanlara geri döndü" ifadeleriyle duyuru yapıldı.Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Messi'nin kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyor. Mukavele yenilemeye yanaşmayan dünya yıldızı Paris Saint-Germain formasıyla çıktığı 71 maçta 31 gol atıp 34 asist kaydetti.

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lionel messi, psg, paris saint-germain (psg), açıklama