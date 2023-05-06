https://sputniknews.com.tr/20230506/psgde-kadro-disi-birakilan-arjantinli-yildiz-messi-takim-arkadaslarindan-ozur-diledi-1070696370.html

PSG'de kadro dışı bırakılan Arjantinli yıldız Messi, takım arkadaşlarından özür diledi

PSG'de kadro dışı bırakılan Arjantinli yıldız Messi, takım arkadaşlarından özür diledi

Kulüpten izin almadan Suudi Arabistan'a gittiği gerekçesiyle Paris Saint-Germain'de (PSG) iki hafta kadro dışı bırakılan Arjantinli yıldız futbolcu Lionel... 06.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-06T01:26+0300

2023-05-06T01:26+0300

2023-05-06T01:26+0300

spor

psg

lionel messi

özür

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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 35 yaşındaki futbolcu, "Her zamanki gibi maçtan sonra bir gün izin yapacağımızı sanıyordum. Bu geziyi organize etmiştim ve iptal edemezdim. Zaten daha önce de iptal etmiştim. Takım arkadaşlarımdan özür diliyorum ve kulübün kararını bekliyorum" ifadelerini kullandı.Pazartesi günü izinsiz olarak antrenmana katılmayan ve Suudi Arabistan'a giden Messi'nin 2 hafta süreyle kadro dışı bırakıldığı ve maaş kesintisi uygulanacağı basına yansımıştı.Geçen yıl yaptığı anlaşmayla Suudi Arabistan'ın turizm elçisi olan Messi'nin PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.Arjantin Milli Takımı ile 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşan Messi, bu sezon PSG formasıyla 37 maça çıktı ve 20 gol, 19 asistlik performans sergiledi.

https://sputniknews.com.tr/20230505/psg-teknik-direktoru-galtierden-messi-aciklamasi-bir-karar-alinmis-yorumlamam-1070675243.html

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psg, lionel messi, özür