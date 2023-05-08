Paris'teki neo-Nazi gösterisi: Emniyet 'risksiz diye' izin vermiş
© AFP 2023 / JULIEN DE ROSAParis polisi
© AFP 2023 / JULIEN DE ROSA
Fransa'nın başkenti Paris'te Emniyet Müdürlüğü, neo-Nazilerin düzenlediği tartışmalı gösteriye kamu düzenini bozma riski olmadığı gerekçesiyle izin verildiğini açıkladı.
Yüzlerce neo-Nazi'nin cumartesi günü Paris'te düzenlediği gösteri ülkede tepkilere yol açtı.
Tepkiler üzerine Paris Emniyeti'nden yapılan açıklamada, "Fransa'da bir gösteri ancak kamu düzenini bozma riski taşıdığı kanıtlanabildiğinde yasaklanabiliyor" ifadesi kullanıldı.
👀neo-nazi march in Paris 🇫🇷 May 6th, 2023👇 pic.twitter.com/Ge1RwYWbxN— 1 star general (@laowaiaround) May 7, 2023
Ocak ayında Paris'te aşırı sağcı bir gösteri yapılmasının yasaklandığı kaydedilen açıklamada, bu son gösterinin, düzenleyen grubun daha önceki toplanmalarında taşkınlık çıkarmadıkları savunularak yasaklanmadığı belirtildi.
DOZENS OF NEO-NAZI GROUPS MARCH THROUGH PARIS / Follow @jewdefense / Hundreds of hooded neo-Nazis marched through Paris on May 6, 2023. The event brought together dozens of ultra-nationalist groups from all over France. This is not surprising, considering French President… pic.twitter.com/k8r2VKWz1O— Rabbi Shmuley (@RabbiShmuley) May 7, 2023
Paris'te 6 Mayıs'ta, 9 Mayıs Komitesi bünyesindeki 500'den fazla neo- Nazi, 1994'te polisten kaçtığı sırada yüksek katlı apartmandan düşerek ölen aşırı sağcıların önde gelen isimlerinden Sebastien Deyzieu'nün ölümü anısına gösteri düzenlemişti.
Yüzleri maskeli ve siyah flamalar taşıyan kalabalığın polisin güvenlik çemberi oluşturmadığı caddede ellerini kollarını sallayarak yürüyüş düzenlemesi, ülke basını ile sosyal medyada gündem olmuştu.