https://sputniknews.com.tr/20230508/paristeki-neo-nazi-gosterisi-emniyet-risksiz-diye-izin-vermis--1070786015.html

Paris'teki neo-Nazi gösterisi: Emniyet 'risksiz diye' izin vermiş

Paris'teki neo-Nazi gösterisi: Emniyet 'risksiz diye' izin vermiş

Fransa'nın başkenti Paris'te Emniyet Müdürlüğü, neo-Nazilerin düzenlediği tartışmalı gösteriye kamu düzenini bozma riski olmadığı gerekçesiyle izin verildiğini... 08.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-08T15:38+0300

2023-05-08T15:38+0300

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fransa

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neo

emniyet

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Yüzlerce neo-Nazi'nin cumartesi günü Paris'te düzenlediği gösteri ülkede tepkilere yol açtı.Tepkiler üzerine Paris Emniyeti'nden yapılan açıklamada, "Fransa'da bir gösteri ancak kamu düzenini bozma riski taşıdığı kanıtlanabildiğinde yasaklanabiliyor" ifadesi kullanıldı.Ocak ayında Paris'te aşırı sağcı bir gösteri yapılmasının yasaklandığı kaydedilen açıklamada, bu son gösterinin, düzenleyen grubun daha önceki toplanmalarında taşkınlık çıkarmadıkları savunularak yasaklanmadığı belirtildi.Paris'te 6 Mayıs'ta, 9 Mayıs Komitesi bünyesindeki 500'den fazla neo- Nazi, 1994'te polisten kaçtığı sırada yüksek katlı apartmandan düşerek ölen aşırı sağcıların önde gelen isimlerinden Sebastien Deyzieu'nün ölümü anısına gösteri düzenlemişti.Yüzleri maskeli ve siyah flamalar taşıyan kalabalığın polisin güvenlik çemberi oluşturmadığı caddede ellerini kollarını sallayarak yürüyüş düzenlemesi, ülke basını ile sosyal medyada gündem olmuştu.

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