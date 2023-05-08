https://sputniknews.com.tr/20230508/nepalde-kaybolan-3-viagra-toplayicisi-araniyor-1070772191.html

Nepal'de kaybolan 'Viagra toplayıcıları' aranıyor

Nepal'de kaybolan 'Viagra toplayıcıları' aranıyor

Nepal'in kuzeybatısında meydana gelen çığ düşmesi sırasında Kordiseps mantarı topladığı belirtilen 3 köylü kayıp olarak aranıyor. Olayda 12 kişinin de... 08.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-08T12:56+0300

2023-05-08T12:56+0300

2023-05-08T12:59+0300

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Her yıl Nepal ve Tibet'te binlerce köylü, yerel dilde 'Yarchagumba' olarak da bilinen ve bir tırtılın gövdesinde yetişen asalak mantar Kordiseps'i toplamak için Himalaya Dağları'nın eteklerine çıkıyor.'Himalaya Viagrası' da denilen ve bitkisel ilaçlarda kullanılan mantar türünün, komşu Çin'de büyük meblağlara satıldığı ve her yıl yalnızca birkaç haftalık bir süreçte Himalaya'nın belirli seviyelerinde görüldüğü biliniyor.15 kişilik bir grubun, cumartesi günü Nepal'de Mugu bölgesi yaylalarında Yarchagumba ararken çığ altında kaldığı bildirildi.12 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı ekipten 3 kişiye ise ulaşılamıyor. Bölge yetkilisi Mohan Bahadur Thapa, bugün AFP'ye verdiği demeçte, kurtarma ekiplerinin zorlu hava koşulları nedeniyle alana helikopter indiremediğini, uzak noktaya yürüdüğünü aktardı.Kaybolan köylülere yönelik kapsamlı arama faaliyeti sürüyor. 'Himalaya Viagrası': YarchagumbaTibet dilinde 'yaz bitkisi-kış böceği' anlamına gelen Yarchagumba, yalnızca 3 bin 500 metrenin üzerindeki rakımlarda bulunuyor. Asalak mantar, bir tırtılın içine girip onu yavaşça öldürerek hayat buluyor.Faydaları hakkında kesin bir araştırma yayımlanmasa da Çinli şifalı bitki uzmanları, Kordiseps'in cinsel performansı artırdığını düşünüyor.Çay yapmak için suda kaynatılan veya çorbalara ve yahnilere katılarak tüketilen mantarın, yorgunluktan kansere kadar çeşitli rahatsızlıkları tedavi ettiğine inanılıyor.Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'ne (IUCN) göre, Kordiseps popülasyonu 15 yıl içinde en az yüzde 30 oranında azaldı.

https://sputniknews.com.tr/20230216/viatris-rusyaya-viagra-tedarikini-askiya-aldi-1067097147.html

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