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https://sputniknews.com.tr/20230216/viatris-rusyaya-viagra-tedarikini-askiya-aldi-1067097147.html
Viatris, Rusya'ya Viagra tedarikini askıya aldı
Viatris, Rusya'ya Viagra tedarikini askıya aldı
ABD’li ilaç şirketi Viatris’in Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ülkeye Viagra tedarikinin askıya alındığını bildirdiği öğrenildi. 16.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-16T01:49+0300
2023-02-16T01:49+0300
dünya
rusya
viagra
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Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı basın dairesinden Rus basınına yapılan açıklamaya göre ABD’li ilaç şirketi Viatris, Rusya’ya Viagra tedarikini askıya aldı. Bakanlık ayrıca şirketin Viagra tedarikinin askıya alınacağı konusunda geçen yıl bilgi verdiğini ifade etti.Viagra ilacının patenti olmayan uluslararası isim Sildenafil'e karşılık geldiğine dikkat çekilen açıklamada, söz konusu ilacın üretiminin Rusya’da henüz yerelleştirilmediği, bununla birlikte Rusya'da farmasötik maddenin sentezini de kapsayacak şekilde tam döngü dahil ‘aynı aktif bileşene sahip ilaçların üretilmesi için teknolojik olasılık sağlandığı’ vurgulandı.Açıklamada ayrıca Rusya'da tescil edilmiş sekiz ilaç şirketine Sildenafil içerikli ilaç üretme imkanı sağlanmış olduğu ifade edildi.Rusya Sağlık Bakanlığı: Ülkede yeterli sayıda Viagra muadili bulunuyorRusya Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise Rus pazarında Viagra’nın muadili olan Sildenafil etken maddesi içeren ilaçların eczanelerde yeterli miktarda bulunduğu belirtildi.“Piyasada yerli üretim de dahil olmak üzere Sildenafil adlı aynı etken maddeyi içeren yeterince ilaç bulunuyor. Bu ilaçlara eczane ağında rahatlıkla erişilebiliyor” denilen açıklamada, bunun bir dizi yan etkisi olan, reçeteyle satılan bir ilaç olduğu ve yalnızca doktor yönlendirmesi ile kullanılması gerektiğini hatırlatıldı.
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rusya, viagra
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Viatris, Rusya'ya Viagra tedarikini askıya aldı

01:49 16.02.2023
© AP Photo / Daniel RolandViagra
Viagra - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2023
© AP Photo / Daniel Roland
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ABD’li ilaç şirketi Viatris’in Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ülkeye Viagra tedarikinin askıya alındığını bildirdiği öğrenildi.
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı basın dairesinden Rus basınına yapılan açıklamaya göre ABD’li ilaç şirketi Viatris, Rusya’ya Viagra tedarikini askıya aldı. Bakanlık ayrıca şirketin Viagra tedarikinin askıya alınacağı konusunda geçen yıl bilgi verdiğini ifade etti.
Viagra ilacının patenti olmayan uluslararası isim Sildenafil'e karşılık geldiğine dikkat çekilen açıklamada, söz konusu ilacın üretiminin Rusya’da henüz yerelleştirilmediği, bununla birlikte Rusya'da farmasötik maddenin sentezini de kapsayacak şekilde tam döngü dahil ‘aynı aktif bileşene sahip ilaçların üretilmesi için teknolojik olasılık sağlandığı’ vurgulandı.
Açıklamada ayrıca Rusya'da tescil edilmiş sekiz ilaç şirketine Sildenafil içerikli ilaç üretme imkanı sağlanmış olduğu ifade edildi.

Rusya Sağlık Bakanlığı: Ülkede yeterli sayıda Viagra muadili bulunuyor

Rusya Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise Rus pazarında Viagra’nın muadili olan Sildenafil etken maddesi içeren ilaçların eczanelerde yeterli miktarda bulunduğu belirtildi.
“Piyasada yerli üretim de dahil olmak üzere Sildenafil adlı aynı etken maddeyi içeren yeterince ilaç bulunuyor. Bu ilaçlara eczane ağında rahatlıkla erişilebiliyor” denilen açıklamada, bunun bir dizi yan etkisi olan, reçeteyle satılan bir ilaç olduğu ve yalnızca doktor yönlendirmesi ile kullanılması gerektiğini hatırlatıldı.
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