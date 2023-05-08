https://sputniknews.com.tr/20230508/huda-pardan-imamogluna-saldiri-aciklamasi-hicbir-alakamiz-yok-kaybedeceksiniz-telasiniz-bundan-1070773832.html
HÜDA-PAR'dan İmamoğlu'na saldırı açıklaması: 'Alakamız yok, kaybedeceksiniz, telaşınız bundan'
HÜDA-PAR'dan İmamoğlu'na saldırı açıklaması: 'Alakamız yok, kaybedeceksiniz, telaşınız bundan'
HÜDA PAR'dan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Erzurum mitinginde yapılan saldırıya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada "Hiçbir... 08.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-08T12:52+0300
2023-05-08T12:52+0300
2023-05-08T12:56+0300
2023 türkiye seçimleri
hüda-par
hüda-par
seçim
ekrem imamoğlu
saldırı
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HÜDA PAR Sözcüsü Yunus Emiroğlu, İmamoğlu mitingindeki saldırı nedeniyle partilerinin hedef gösterilmesine tepki gösterirken, yaşananlardan ilgilerinin olmadığını söyledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sözcü Emiroğlu, şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20230508/ak-parti-sozcusu-celikten-imamogluna-saldiri-degerlendirmesi-prensip-olarak-siddete-karsiyiz-1070769204.html
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hüda-par, hüda-par, seçim, ekrem imamoğlu, saldırı
hüda-par, hüda-par, seçim, ekrem imamoğlu, saldırı
HÜDA-PAR'dan İmamoğlu'na saldırı açıklaması: 'Alakamız yok, kaybedeceksiniz, telaşınız bundan'
12:52 08.05.2023 (güncellendi: 12:56 08.05.2023) Abone ol
HÜDA PAR'dan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Erzurum mitinginde yapılan saldırıya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada "Hiçbir alakamız yok, kaybedeceksiniz telaşınız bundan" denildi.
HÜDA PAR Sözcüsü Yunus Emiroğlu, İmamoğlu mitingindeki saldırı nedeniyle partilerinin hedef gösterilmesine tepki gösterirken, yaşananlardan ilgilerinin olmadığını söyledi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sözcü Emiroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Günlerdir buldukları her fırsatta partimize sözlü ve fiili saldırılarda bulunulmasına; yalan, iftira ve tezviratlarla hedef gösterilmemize rağmen metanetimizi koruduk. Kurdukları tezgaha ve kirli oyunlara gelmedik. Hiçbir alakamız, ilgimiz olmamasına rağmen bugün Erzurum'da yaşananlarla yine bizi hedef gösterdiniz. Israrla bizi çekmeye çalıştığınız kirli tezgaha gelmeyeceğiz. HÜDA PAR oyunlarınızı bozdu. Kaybedeceksiniz, telaşınız bundandır. Pis işlerinize bizi bulaştırmayın. Buradan size ekmek çıkmaz. Ne yapsanız faydası yok. Yenileceksiniz. Çünkü bu millete verecek hiçbir şeyiniz yok. Varsa yoksa yalan, iftira ve kaos. Tek bildiğiniz bu."