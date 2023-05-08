AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İmamoğlu'na saldırı değerlendirmesi: 'Prensip olarak şiddete karşıyız'
© AAAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
© AA
AK Partili Ömer Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde yaşadığı taşlı saldırıya ilişkin konuştu ve "Prensip olarak biz siyasete dönük her türlü şiddete karşıyız. Siyasetin özgürce yapılabilmesi parti olarak dikkat ettiğimiz bir konu" dedi.
NTV'de Funda Görey'in sorularını yanıtlayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitingi sırasında bir grup tarafından taşlı saldırıya uğraması olayında kapsamlı bir soruşturma açılacağını belirtti.
İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef alan sözlerini de "Yakışıksız bir beyan." olarak nitelendiren Çelik, şiddeti maruz görmeyeceklerini de belirtti.
Çelik'in açıklamaları şöyle:
"Dikkatli bir şekilde takip ettik. Prensip olarak biz siyasete dönük her türlü şiddete karşıyız. Siyasetin özgürce yapılabilmesi parti olarak dikkat ettiğimiz bir konu. Siyasete ve siyasetçiye dönük herhangi bir şiddetin maruz görülmesi söz konusu olamaz. Bu olaydan önce uyarılar yapılıyor. Burası miting alanı değil, miting alanı öbür taraf diye yönlendiriliyor. Erzurum bir barış şehri. Kapsamlı bir soruşturma yapılacaktır. İBB Başkanı en ufak bir olayda Cumhurbaşkanımızı hedef alan açıklamalar yapıyor. Yakışıksız bir beyan. Fiziki şiddete karşı olduğumuz gibi sözel manipülasyona ve provakatif söyleme de karşı olmak zorundayız. Miting alanının güvenlik tedbiriyle esnaf ziyaretisinin güvenlik tedbiri bunlar birbirinden farklı şeyler. Kurallı siyaset yapacağız. Türkiye'nin her yerinde herkes miting yapıyor. Güvenlik tedbiri alınıyor. Tabiki de alınacak. Hiçbir şekilde şiddeti maruz göremeyiz. Topyekün reddederiz."
Kılıçdaroğlu'nun 'sokağa çıkmayın' açıklaması
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'seçim gecesi sokağa çıkmayın' açıklamasını da değerlendiren Çelik şu ifadeleri kullandı:
"Bunlar bir tecrübesizlik ve sorumsuzluk. Vatandaşımız kaybetmez, herkes kazanır. Sandığın iktidarı belirleme gücü kazanıyor. "O gece çıkmayın, bir takım provakasyonlar olacak" demek başlı başına provakatif söylem. Her zamanki gibi seçimlerde kaybedenler ve kazananlar olacak. Biz birinci turda bu işi bitireceğiz. Hiçbir vatandaşımız kaybetmeyecek. Ondan sonra önümüze bakacağız."