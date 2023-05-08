https://sputniknews.com.tr/20230508/haymana-mutabakati-heyeti-kilicdarogluna-asla-oy-vermeyecegiz-1070792048.html
Haymana Mutabakatı Heyeti: Kılıçdaroğlu’na asla oy vermeyeceğiz
Haymana Mutabakatı Heyeti: Kılıçdaroğlu’na asla oy vermeyeceğiz
Haymana Mutabakatı Heyeti, 14 Mayıs seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na destek vermeyeceklerini açıkladı. 08.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-08T17:03+0300
2023-05-08T17:03+0300
2023-05-08T17:03+0300
2023 türkiye seçimleri
milli görüş
milli görüş hareketi
kemal kılıçdaroğlu
haymana
seçim
haymana mutabakatı heyeti
türkiye
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Saadet Partisi’nde 30 Ekim’de yapılan 8. Büyük Olağan Kongre öncesi bir grup partili tarafından oluşturulan ve bildiri yayınlayan Haymana Mutabakatı Heyeti, seçimlere bir haftadan az bir süre kala açıklamada bulundu.Haymana Mutabakatı Heyeti'nin 'Millî Görüş Hareketi bu milletin aslı, kendisi, özü, inancı, tarihi ve ruh köküdür. Milletimiz var oldukça, Millî Görüş var olmaya devam edecektir' sözleri ile başlayan açıklamasında Kılıçdaroğlu'na oy verilmeyeceği vurgulandı ve şu ifadeler kullanıldı:
https://sputniknews.com.tr/20230312/saadet-partisi-icindeki-haymana-mutabakati-kilicdarogluna-destek-vermeyeceklerini-acikladi-1068142959.html
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milli görüş, milli görüş hareketi, kemal kılıçdaroğlu, haymana, seçim, haymana mutabakatı heyeti, türkiye
milli görüş, milli görüş hareketi, kemal kılıçdaroğlu, haymana, seçim, haymana mutabakatı heyeti, türkiye
Haymana Mutabakatı Heyeti: Kılıçdaroğlu’na asla oy vermeyeceğiz
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Haymana Mutabakatı Heyeti, 14 Mayıs seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na destek vermeyeceklerini açıkladı.
Saadet Partisi’nde 30 Ekim’de yapılan 8. Büyük Olağan Kongre öncesi bir grup partili tarafından oluşturulan ve bildiri yayınlayan Haymana Mutabakatı Heyeti, seçimlere bir haftadan az bir süre kala açıklamada bulundu.
Haymana Mutabakatı Heyeti'nin 'Millî Görüş Hareketi bu milletin aslı, kendisi, özü, inancı, tarihi ve ruh köküdür. Milletimiz var oldukça, Millî Görüş var olmaya devam edecektir' sözleri ile başlayan açıklamasında Kılıçdaroğlu'na oy verilmeyeceği vurgulandı ve şu ifadeler kullanıldı:
"Heyetimizin çalışmalarını takip eden gerçek Millî Görüşçü kardeşlerimize seçimler ile ilgili tavsiyemiz şudur: CHP ve Sn. Kılıçdaroğlu’na asla oy vermeyeceğiz. Bizler celladına âşık olan gafillerden olmayacağız. Bundan sonrasını ise gündelik veya mevsimlik politik dedikodulara, sosyal medya palavralarına ve sahte anketlerin yönlendirme operasyonlarına kulak asmadan, kınayanların kınamasına itibar etmeden, ne yapmanız gerektiği konusunu kalbinize ve vicdanınıza danışmanızı ve ona göre hareket etmenizi tavsiye ederiz. Bu vesile ile yapılacak olan seçimlerin ülkemize, milletimize, İslam âlemine ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini diler, bütün kamuoyuna saygılarımızı sunarız."