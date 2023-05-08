Haymana Mutabakatı Heyeti: Kılıçdaroğlu’na asla oy vermeyeceğiz

"Heyetimizin çalışmalarını takip eden gerçek Millî Görüşçü kardeşlerimize seçimler ile ilgili tavsiyemiz şudur: CHP ve Sn. Kılıçdaroğlu’na asla oy vermeyeceğiz. Bizler celladına âşık olan gafillerden olmayacağız. Bundan sonrasını ise gündelik veya mevsimlik politik dedikodulara, sosyal medya palavralarına ve sahte anketlerin yönlendirme operasyonlarına kulak asmadan, kınayanların kınamasına itibar etmeden, ne yapmanız gerektiği konusunu kalbinize ve vicdanınıza danışmanızı ve ona göre hareket etmenizi tavsiye ederiz. Bu vesile ile yapılacak olan seçimlerin ülkemize, milletimize, İslam âlemine ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini diler, bütün kamuoyuna saygılarımızı sunarız."