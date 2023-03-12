https://sputniknews.com.tr/20230312/saadet-partisi-icindeki-haymana-mutabakati-kilicdarogluna-destek-vermeyeceklerini-acikladi-1068142959.html
Saadet Partisi içindeki Haymana Mutabakatı Kılıçdaroğlu'na destek vermeyeceklerini açıkladı
Saadet Partisi içindeki Haymana Mutabakatı Kılıçdaroğlu'na destek vermeyeceklerini açıkladı
Saadet Partisi’nde 30 Ekim’de yapılan 8. Büyük Olağan Kongre öncesi bir grup partili tarafından oluşturulan ve bildiri yayınlayan Haymana Mutabakatı Heyeti... 12.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-12T10:25+0300
2023-03-12T10:25+0300
2023-03-12T10:25+0300
politika
temel karamollaoğlu
saadet partisi
haymana
mutabakat
ittifak
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Haymana Mutabakatı Heyeti Yürütme Başkanı Hasan Yaşar, Hürriyet yazarı Fulya Soybaş'ın sorularını yanıtladı.Yaşar 5 yıldır Saadet Partisi içinde bir huzursuzluğun yaşandığını öne sürdü ve "Mutabakat 6 Mart’tan çok önce kuruldu. Bu kararı 30 Kasım’daki 8. olağan kongreden önce almıştık. O zaman da bir bildiri yayınladık. Zaten 5 yıldır parti içinde bir huzursuzluk vardı. Partinin şu anki siyasi stratejisini beğenmeyen, bunu eleştiren, eleştirileri de genel merkeze ya da parti büyüklerine ileten bir mutabakat bu. Mutabakatın adı toplantılarımızı yaptığımız Haymana’dan geliyor. Türkiye çapında, Milli Görüş anlayışına yıllarını vermiş arkadaşlar olarak karşı çıktığımız ‘ortak’ noktaları belirledik ve parti politikasının Milli Görüş anlayışına uymadığı konusunda ‘mutabık’ kaldık. Partiden ayrılmak gibi bir düşüncemiz ise yok, parti içinde mücadeleye devam edeceğiz" dedi.Haymana Mutabakatı Heyeti Yürütme Başkanı Hasan Yaşar, kime oy verecekleri konusunda ise şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20230312/karamollaoglu-ittifak-ici-ittifak-formulu-gundemimizde-1068138526.html
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temel karamollaoğlu, saadet partisi, haymana, mutabakat, ittifak
temel karamollaoğlu, saadet partisi, haymana, mutabakat, ittifak
Saadet Partisi içindeki Haymana Mutabakatı Kılıçdaroğlu'na destek vermeyeceklerini açıkladı
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Saadet Partisi’nde 30 Ekim’de yapılan 8. Büyük Olağan Kongre öncesi bir grup partili tarafından oluşturulan ve bildiri yayınlayan Haymana Mutabakatı Heyeti, partinin Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destek vermesini eleştirdi.
Haymana Mutabakatı Heyeti Yürütme Başkanı Hasan Yaşar, Hürriyet yazarı Fulya Soybaş'ın sorularını yanıtladı.
Yaşar 5 yıldır Saadet Partisi içinde bir huzursuzluğun yaşandığını öne sürdü ve "Mutabakat 6 Mart’tan çok önce kuruldu. Bu kararı 30 Kasım’daki 8. olağan kongreden önce almıştık. O zaman da bir bildiri yayınladık. Zaten 5 yıldır parti içinde bir huzursuzluk vardı. Partinin şu anki siyasi stratejisini beğenmeyen, bunu eleştiren, eleştirileri de genel merkeze ya da parti büyüklerine ileten bir mutabakat bu. Mutabakatın adı toplantılarımızı yaptığımız Haymana’dan geliyor. Türkiye çapında, Milli Görüş anlayışına yıllarını vermiş arkadaşlar olarak karşı çıktığımız ‘ortak’ noktaları belirledik ve parti politikasının Milli Görüş anlayışına uymadığı konusunda ‘mutabık’ kaldık. Partiden ayrılmak gibi bir düşüncemiz ise yok, parti içinde mücadeleye devam edeceğiz" dedi.
Haymana Mutabakatı Heyeti Yürütme Başkanı Hasan Yaşar, kime oy verecekleri konusunda ise şunları söyledi:
"Kime oy vereceğimizi YSK kesin kararını açıkladıktan sonra değerlendireceğiz. Kararımızı da yine kamuoyuna açıklayacağız zaten."