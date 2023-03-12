https://sputniknews.com.tr/20230312/karamollaoglu-ittifak-ici-ittifak-formulu-gundemimizde-1068138526.html

Karamollaoğlu: İttifak içi ittifak formülü gündemimizde

Karamollaoğlu: İttifak içi ittifak formülü gündemimizde

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Nisan 2022'de gündeme gelen "ittifak içinde ittifak" formülünün değerlendirdiklerini söyleyerek "Gelecek ve DEVA... 12.03.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

saadet

saadet partisi

temel karamollaoğlu

millet ittifakı

gelecek partisi

deva partisi

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TV5’te yayınlanan "Gündem Türkiye" programında gazeteci Mustafa Yılmaz’ın sorularını cevaplandırdı.Gazeteduvar'ın aktardığına göre Millet İttifakı’nın son toplantısında ortak cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinin ardından Meclis seçimleri için de çeşitli ittifak formülleri üzerinde çalışılıyor. Bunlardan biri “ittifak içi ittifak” olarak nitelendirilen formül. Karamollaoğlu bu formüle dair programda şunları söyledi:"İttifakın içinde bulunan partilerden özellikle yeni kurulan Gelecek ve DEVA Partisi’yle Saadet Partisi arasında bir seçim ittifakının yapılmasını önemsiyorum. Bunu parti liderlerine de aktardım. Üç parti ayrı ayrı seçime girdiğimiz zaman alacağımız oy mertebeleri anketlerde şöyle veya böyle görünüyor. En fazla 3-4 milletvekili çıkartılabiliyor. Ancak biz bir araya geldiğimiz zaman mecliste 30-40 milletvekili ile temsil edilme imkânımız var. AK Parti bir sene öncesinden beridir yüzde 15’ten fazla seçmeni kaybetti. Onlar gidecek yer aradılar, kısmen belli bir yerlere niyetlendiler ama hâlâ bu seçmenin yüzde 5 ile 7’si adres arıyor. Az önce ifade ettim bir ittifak içerisinde bir araya gelirsek 30-40 milletvekili çıkarabiliriz ama doğuracağı sinerjiyle birlikte 130-140’lara çıkarabiliriz."

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