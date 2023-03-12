https://sputniknews.com.tr/20230312/karamollaoglu-ittifak-ici-ittifak-formulu-gundemimizde-1068138526.html
Karamollaoğlu: İttifak içi ittifak formülü gündemimizde
Karamollaoğlu: İttifak içi ittifak formülü gündemimizde
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Nisan 2022'de gündeme gelen "ittifak içinde ittifak" formülünün değerlendirdiklerini söyleyerek "Gelecek ve DEVA... 12.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-12T00:26+0300
2023-03-12T00:26+0300
2023-03-12T00:29+0300
türkiye
saadet
saadet partisi
temel karamollaoğlu
millet ittifakı
gelecek partisi
deva partisi
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TV5’te yayınlanan "Gündem Türkiye" programında gazeteci Mustafa Yılmaz’ın sorularını cevaplandırdı.Gazeteduvar'ın aktardığına göre Millet İttifakı’nın son toplantısında ortak cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinin ardından Meclis seçimleri için de çeşitli ittifak formülleri üzerinde çalışılıyor. Bunlardan biri “ittifak içi ittifak” olarak nitelendirilen formül. Karamollaoğlu bu formüle dair programda şunları söyledi:"İttifakın içinde bulunan partilerden özellikle yeni kurulan Gelecek ve DEVA Partisi’yle Saadet Partisi arasında bir seçim ittifakının yapılmasını önemsiyorum. Bunu parti liderlerine de aktardım. Üç parti ayrı ayrı seçime girdiğimiz zaman alacağımız oy mertebeleri anketlerde şöyle veya böyle görünüyor. En fazla 3-4 milletvekili çıkartılabiliyor. Ancak biz bir araya geldiğimiz zaman mecliste 30-40 milletvekili ile temsil edilme imkânımız var. AK Parti bir sene öncesinden beridir yüzde 15’ten fazla seçmeni kaybetti. Onlar gidecek yer aradılar, kısmen belli bir yerlere niyetlendiler ama hâlâ bu seçmenin yüzde 5 ile 7’si adres arıyor. Az önce ifade ettim bir ittifak içerisinde bir araya gelirsek 30-40 milletvekili çıkarabiliriz ama doğuracağı sinerjiyle birlikte 130-140’lara çıkarabiliriz."
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saadet, saadet partisi, temel karamollaoğlu, millet ittifakı, gelecek partisi, deva partisi
saadet, saadet partisi, temel karamollaoğlu, millet ittifakı, gelecek partisi, deva partisi
Karamollaoğlu: İttifak içi ittifak formülü gündemimizde
00:26 12.03.2023 (güncellendi: 00:29 12.03.2023) Abone ol
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Nisan 2022'de gündeme gelen "ittifak içinde ittifak" formülünün değerlendirdiklerini söyleyerek "Gelecek ve DEVA Partisi’yle seçim ittifakı yapılmasını önemsiyorum" dedi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TV5’te yayınlanan "Gündem Türkiye" programında gazeteci Mustafa Yılmaz’ın sorularını cevaplandırdı.
Gazeteduvar'ın aktardığına
göre Millet İttifakı’nın son toplantısında ortak cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinin ardından Meclis seçimleri için de çeşitli ittifak formülleri üzerinde çalışılıyor. Bunlardan biri “ittifak içi ittifak” olarak nitelendirilen formül. Karamollaoğlu bu formüle dair programda şunları söyledi:
"İttifakın içinde bulunan partilerden özellikle yeni kurulan Gelecek ve DEVA Partisi’yle Saadet Partisi arasında bir seçim ittifakının yapılmasını önemsiyorum. Bunu parti liderlerine de aktardım. Üç parti ayrı ayrı seçime girdiğimiz zaman alacağımız oy mertebeleri anketlerde şöyle veya böyle görünüyor. En fazla 3-4 milletvekili çıkartılabiliyor. Ancak biz bir araya geldiğimiz zaman mecliste 30-40 milletvekili ile temsil edilme imkânımız var. AK Parti bir sene öncesinden beridir yüzde 15’ten fazla seçmeni kaybetti. Onlar gidecek yer aradılar, kısmen belli bir yerlere niyetlendiler ama hâlâ bu seçmenin yüzde 5 ile 7’si adres arıyor. Az önce ifade ettim bir ittifak içerisinde bir araya gelirsek 30-40 milletvekili çıkarabiliriz ama doğuracağı sinerjiyle birlikte 130-140’lara çıkarabiliriz."