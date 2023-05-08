Eski bakandan Akşener açıklaması: 'FETÖ'nün mektubunu getirdi'
© CHP/ ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu
© CHP/ ALP EREN KAYA
Eski Sağlık Bakanı Kazım Dinç, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, DYP'nin iktidarda ve Akşener'in de DYP'de olduğu zaman Başbakan Tansu Çiller'e Fetullah Gülen'in bir mektubunu getirdiğini söyledi.
Sabah'ta yer alan habere göre; Eski Sağlık Bakanı Kazım, Akşener'in DYP'de olduğu zaman, FETÖ elebaşından mektup getirdiğini ve Başbakan Tansu Çiller tarafından reddedilince ağladığını söyledi.
"Akşener 1994'te DYP'den belediye başkan adayı oldu, kaybetti. O zamanlar 'Abiciğim' derdi. Bakanlar Kurulu'ndan çıktım. O sırada yanıma geldi, Tansu Hanım'la görüşmek istediğini, görüşemediğini söyledi. Tansu Hanım'ın yanına gittim. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Akşener sizinle görüşmek istiyor dedim. Bana 'Bırak o kadını sayın Dinç' dedi. İndim aşağıya, Tansu Hanım seninle görüşmek istemiyor dedim. Başladı ağlamaya. Koltuğunun altında da mavi bir dosya var. Dedim 'dosyayı ver.' 'Veremem' dedi. 'Niye veremiyorsun, ne var içinde' dedim. Sonra 'Hocaefendinden mektup getirdim' dedi."