https://sputniknews.com.tr/20230508/aksener-selvi-kilicdaroglu-hanim-ve-kemal-kilicdaroglunu-agirlayarak-guzel-bir-aksam-gecirdik-1070758954.html

Akşener: Selvi Kılıçdaroğlu Hanım ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu ağırlayarak güzel bir akşam geçirdik

Akşener: Selvi Kılıçdaroğlu Hanım ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu ağırlayarak güzel bir akşam geçirdik

İYİ Parti lideri Akşener, sosyal medyadan Selvi Kılıçdaroğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu’nu evlerinde ağırladıklarını paylaştı. 08.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-08T01:45+0300

2023-05-08T01:45+0300

2023-05-08T01:48+0300

2023 türkiye seçimleri

meral akşener

kemal kılıçdaroğlu

selvi kılıçdaroğlu

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal KIlıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nu evlerinde konuk etti. Akşener, Twitter hesabından "Selvi Kılıçdaroğlu Hanım ve 13. Cumhurbaşkanı Adayımız Kemal KIlıçdaroğlu’nu evimizde ağırlayarak güzel bir akşam geçirdik. Milletimizin huzurunu bozmaya çalışanların önünde hep birlikte duracağız. Tam 1 hafta sonra milletimizle birlikte yepyeni bir tarih yazacağız" notuyla bir fotoğraf paylaştı.

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2023

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meral akşener, kemal kılıçdaroğlu, selvi kılıçdaroğlu