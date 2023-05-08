https://sputniknews.com.tr/20230508/erkan-bas-ali-ronay-benim-patron-kategorime-girmiyor-1070784266.html
Erkan Baş: Ali Ronay benim patron kategorime girmiyor
Erkan Baş: Ali Ronay benim patron kategorime girmiyor
TİP Başkanı Baş, milletvekili adaylarından şef ve işletme sahibi Ali Ronay'a yönelik eleştirilere ilişkin "Ali Ronay benim patron kategorime girmiyor" dedi. 08.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-08T15:13+0300
2023-05-08T15:13+0300
2023-05-08T15:13+0300
2023 türkiye seçimleri
türkiye işçi partisi (tip)
erkan baş
siyaset
şef
patron
işçi
iş
ali ronay
seçim
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TİP Başkanı Erkan Baş, TİP'in İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Ali Ronay'a yönelik eleştirilere cevap verdi.T24'te Cansu Çamlıbel'in sorularını yanıtlayan Erkan Baş, Ronay’s International Hospitality & Restaurant Services’de şirket sahibi olan şef Ali Ronay'ı daha önceden tanımadığını belirtti ve "Ali Ronay benim patron kategorime girmiyor" dedi.Baş sözlerini şu şekilde sürdürdü:
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türkiye işçi partisi (tip), erkan baş, siyaset, şef, patron, işçi, iş, ali ronay, seçim
türkiye işçi partisi (tip), erkan baş, siyaset, şef, patron, işçi, iş, ali ronay, seçim
Erkan Baş: Ali Ronay benim patron kategorime girmiyor
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TİP Başkanı Baş, milletvekili adaylarından şef ve işletme sahibi Ali Ronay'a yönelik eleştirilere ilişkin "Ali Ronay benim patron kategorime girmiyor" dedi.
TİP Başkanı Erkan Baş, TİP'in İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Ali Ronay'a yönelik eleştirilere cevap verdi.
T24'te Cansu Çamlıbel'in sorularını
yanıtlayan Erkan Baş, Ronay’s International Hospitality & Restaurant Services’de şirket sahibi olan şef Ali Ronay'ı
daha önceden tanımadığını belirtti ve "Ali Ronay benim patron kategorime girmiyor" dedi.
Baş sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Bizim milletvekili adaylarımız nasıl belirlendi? Keşke her yerde ön seçim yapabilseydik. Fakat ittifak, yeni seçim sistemi gibi pek çok nedenden dolayı biz bunu yapamadık. Her adayı merkez belirlesin gibi bir yaklaşımımız da olmadı. Partimizin il, ilçe örgütlerinden, komisyonlarımızdan aday isimlerini belirlemesini istedik. Ali Ronay ismi de bu kapsamında Kadıköy teşkilatımızdan geldi. Benim ayıbım olsun, ben kendisini tanımıyordum. Sonra tanıştık tabii. Şuna üzülüyorum; patron diye anılıyor Ali Ronay. Beş kişilik bir işletmenin sahibi. Birisi kendisi, diğeri eşi, bir ortağı var, iki tane de sigortalı çalışanları var. Benim patron kategorime girmiyor. Bizim karşı olduğumuz ürettiğinden daha fazla tüketen patrondur. Toplumun tepesine çöreklenmiş yüzde 1'in, azgın azınlığın tanımı budur. Ürettiği kadar tüketemeyenler geniş anlamda işçi sınıfıdır. Ali Ronay da bence bu kapsama giriyor. İkincisi, deprem bölgesinde tanışmışız. Parti orada kuvvetli bir dayanışma örgütlerken gelmiş orada yemek yapmış, yemek dağıtmış. Üçüncüsü insanlar statik yaratıklar değil ki, değişiyor, dönüşüyor, gelişiyor. Çok güzel bir açıklama yaptı. "Ben Türkiye'yi tanıdığımı sanıyordum ama deprem bölgesinde çok şey öğrendim"