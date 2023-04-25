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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230425/mehmet-aslantug-bunlari-yapanlar-vatanperverse-vatan-haini-olmayi-goze-aliyoruz-1070146647.html
Mehmet Aslantuğ: Bunları yapanlar vatanperverse, vatan haini olmayı göze alıyoruz
Mehmet Aslantuğ: Bunları yapanlar vatanperverse, vatan haini olmayı göze alıyoruz
Türkiye İşçi Partisi'nin Muğla milletvekili adayı Mehmet Aslantuğ, Milas ilçesine bağlı Akbelen Ormanı'ndan seslendi. Aslantuğ, "Bunları yapanlar... 25.04.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
türkiye işçi partisi (tip)
muğla
mehmet aslantuğ
orman
vatan
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Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Muğla'dan milletvekili adayı olarak gösterdiği Mehmet Aslantuğ, Milas ilçesine bağlı Akbelen Ormanı'nda çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.Termik santrallere linyit sağlayan açık maden ocağı için kesilen ağaçların olduğu alanda konuşan Aslantuğ, "Kendini bu vandallıkların önüne atan insanlar vatan haini ve bunları yapanlar da vatanperver ise, biz vatan haini olmayı göze alıyoruz. Hesap soracağımızı beyan ediyoruz" dedi.Aslantuğ paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20230410/tipe-katilmislardi-mehmet-aslantug-ve-serhat-ozcanin-aday-oldugu-iller-belli-oldu-1069462943.html
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türkiye işçi partisi (tip), muğla, mehmet aslantuğ, orman, vatan

Mehmet Aslantuğ: Bunları yapanlar vatanperverse, vatan haini olmayı göze alıyoruz

10:35 25.04.2023
© Fotoğraf : Twitter/ STAR TV / Mehmet Aslantuğ
Mehmet Aslantuğ - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2023
© Fotoğraf : Twitter/ STAR TV /
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Türkiye İşçi Partisi'nin Muğla milletvekili adayı Mehmet Aslantuğ, Milas ilçesine bağlı Akbelen Ormanı'ndan seslendi. Aslantuğ, "Bunları yapanlar vatanperverse, vatan haini olmayı göze alıyoruz" dedi.
Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Muğla'dan milletvekili adayı olarak gösterdiği Mehmet Aslantuğ, Milas ilçesine bağlı Akbelen Ormanı'nda çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
Termik santrallere linyit sağlayan açık maden ocağı için kesilen ağaçların olduğu alanda konuşan Aslantuğ, "Kendini bu vandallıkların önüne atan insanlar vatan haini ve bunları yapanlar da vatanperver ise, biz vatan haini olmayı göze alıyoruz. Hesap soracağımızı beyan ediyoruz" dedi.
Aslantuğ paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Ülkenin bugününe ve yarınına değil, halkına ve halkının yararına değil; birilerine çıkar sağlamak üzere böyle bir vahşete tanıklık ediyoruz. Kâh burada Milas ormanlarında, kâh Kaz Dağları'nda, kâh Karadeniz'de ya da yurdun birçok yerinde insan hak ve özgürlüklerin peşine düşen arkadaşlarımız, başkaca dertlere elini uzatan, bedenini uzatan arkadaşlarımız; 'kişisel konforundan' vazgeçip kendini bu vandallıkların önüne atan insanlar vatan haini ve bunları yapanlar da vatanperver ise, biz vatan haini olmayı göze alıyoruz. Hesap soracağımızı beyan ediyoruz. Yüzlerce köyü, köylüğü; insanın vicdanına emanet doğayı ve diğer canları talan edenlere; vahşi, şahsi çıkarı için çocukların geleceğini çalanlara inat: 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Kutlu olsun.'
Mehmet Aslantuğ ve Serhat Özcan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
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TİP'e katılmışlardı: Mehmet Aslantuğ ve Serhat Özcan’ın aday olduğu iller belli oldu
10 Nisan, 13:20
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