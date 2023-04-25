https://sputniknews.com.tr/20230425/mehmet-aslantug-bunlari-yapanlar-vatanperverse-vatan-haini-olmayi-goze-aliyoruz-1070146647.html
Mehmet Aslantuğ: Bunları yapanlar vatanperverse, vatan haini olmayı göze alıyoruz
Mehmet Aslantuğ: Bunları yapanlar vatanperverse, vatan haini olmayı göze alıyoruz
Türkiye İşçi Partisi'nin Muğla milletvekili adayı Mehmet Aslantuğ, Milas ilçesine bağlı Akbelen Ormanı'ndan seslendi. Aslantuğ, "Bunları yapanlar... 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T10:35+0300
2023-04-25T10:35+0300
2023-04-25T10:35+0300
2023 türkiye seçimleri
türkiye işçi partisi (tip)
muğla
mehmet aslantuğ
orman
vatan
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Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Muğla'dan milletvekili adayı olarak gösterdiği Mehmet Aslantuğ, Milas ilçesine bağlı Akbelen Ormanı'nda çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.Termik santrallere linyit sağlayan açık maden ocağı için kesilen ağaçların olduğu alanda konuşan Aslantuğ, "Kendini bu vandallıkların önüne atan insanlar vatan haini ve bunları yapanlar da vatanperver ise, biz vatan haini olmayı göze alıyoruz. Hesap soracağımızı beyan ediyoruz" dedi.Aslantuğ paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20230410/tipe-katilmislardi-mehmet-aslantug-ve-serhat-ozcanin-aday-oldugu-iller-belli-oldu-1069462943.html
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türkiye işçi partisi (tip), muğla, mehmet aslantuğ, orman, vatan
türkiye işçi partisi (tip), muğla, mehmet aslantuğ, orman, vatan
Mehmet Aslantuğ: Bunları yapanlar vatanperverse, vatan haini olmayı göze alıyoruz
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Türkiye İşçi Partisi'nin Muğla milletvekili adayı Mehmet Aslantuğ, Milas ilçesine bağlı Akbelen Ormanı'ndan seslendi. Aslantuğ, "Bunları yapanlar vatanperverse, vatan haini olmayı göze alıyoruz" dedi.
Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Muğla'dan milletvekili adayı olarak gösterdiği Mehmet Aslantuğ, Milas ilçesine bağlı Akbelen Ormanı'nda çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
Termik santrallere linyit sağlayan açık maden ocağı için kesilen ağaçların olduğu alanda konuşan Aslantuğ, "Kendini bu vandallıkların önüne atan insanlar vatan haini ve bunları yapanlar da vatanperver ise, biz vatan haini olmayı göze alıyoruz. Hesap soracağımızı beyan ediyoruz" dedi.
Aslantuğ paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Ülkenin bugününe ve yarınına değil, halkına ve halkının yararına değil; birilerine çıkar sağlamak üzere böyle bir vahşete tanıklık ediyoruz. Kâh burada Milas ormanlarında, kâh Kaz Dağları'nda, kâh Karadeniz'de ya da yurdun birçok yerinde insan hak ve özgürlüklerin peşine düşen arkadaşlarımız, başkaca dertlere elini uzatan, bedenini uzatan arkadaşlarımız; 'kişisel konforundan' vazgeçip kendini bu vandallıkların önüne atan insanlar vatan haini ve bunları yapanlar da vatanperver ise, biz vatan haini olmayı göze alıyoruz. Hesap soracağımızı beyan ediyoruz. Yüzlerce köyü, köylüğü; insanın vicdanına emanet doğayı ve diğer canları talan edenlere; vahşi, şahsi çıkarı için çocukların geleceğini çalanlara inat: 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Kutlu olsun.'