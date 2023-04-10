https://sputniknews.com.tr/20230410/tipe-katilmislardi-mehmet-aslantug-ve-serhat-ozcanin-aday-oldugu-iller-belli-oldu-1069462943.html

TİP'e katılmışlardı: Mehmet Aslantuğ ve Serhat Özcan’ın aday olduğu iller belli oldu

TİP'e katılmışlardı: Mehmet Aslantuğ ve Serhat Özcan’ın aday olduğu iller belli oldu

Türkiye İşçi Partisi (TİP), 49 ilde milletvekili adayı gösterdi. Mehmet Aslantuğ Muğla birinci sıra, oyuncu Serhat Özcan da Balıkesir birinci sıradan aday... 10.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-10T13:20+0300

2023-04-10T13:20+0300

2023-04-10T13:20+0300

2023 türkiye seçimleri

türkiye

türkiye işçi partisi (tip)

mehmet aslantuğ

oyuncu

milletvekili

milletvekili adayı

serhat özcan

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Türkiye İşçi Partisi (TİP), 49 ilde milletvekili adayı gösterdi. TİP listelerinde, aday adaylıkları üzerine kamuoyunda konuşulan bazı ünlü isimlerin yerleri de belli oldu.Listede TİP Genel Başkanı Erkan Baş İstanbul üçüncü bölge, Barış Atay Antalya’dan milletvekili adayı oldu. Oyuncu Mehmet Aslantuğ Muğla birinci sıra, oyuncu Serhat Özcan da Balıkesir birinci sıradan aday oldu.Aslantuğ, adaylığı ile ilgili, "Giden çocukların burada tutunmak için çok çaba sarf ettiğini biliyoruz. Türkiye artık bambaşka bir sınavdan geçiyor, beni de siyasetin içine çeken bu sorumluluktur" demişti.

https://sputniknews.com.tr/20230404/aslantug-tipden-teklif-gelmese-siyasete-girmezdim-20-yildir-merkez-sagdan-da-soldan-da-geldi-1069186058.html

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türkiye, türkiye işçi partisi (tip), mehmet aslantuğ, oyuncu, milletvekili, milletvekili adayı, serhat özcan