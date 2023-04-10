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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230410/tipe-katilmislardi-mehmet-aslantug-ve-serhat-ozcanin-aday-oldugu-iller-belli-oldu-1069462943.html
TİP'e katılmışlardı: Mehmet Aslantuğ ve Serhat Özcan’ın aday olduğu iller belli oldu
TİP'e katılmışlardı: Mehmet Aslantuğ ve Serhat Özcan’ın aday olduğu iller belli oldu
Türkiye İşçi Partisi (TİP), 49 ilde milletvekili adayı gösterdi. Mehmet Aslantuğ Muğla birinci sıra, oyuncu Serhat Özcan da Balıkesir birinci sıradan aday... 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T13:20+0300
2023-04-10T13:20+0300
2023 türkiye seçimleri
türkiye
türkiye işçi partisi (tip)
mehmet aslantuğ
oyuncu
milletvekili
milletvekili adayı
serhat özcan
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Türkiye İşçi Partisi (TİP), 49 ilde milletvekili adayı gösterdi. TİP listelerinde, aday adaylıkları üzerine kamuoyunda konuşulan bazı ünlü isimlerin yerleri de belli oldu.Listede TİP Genel Başkanı Erkan Baş İstanbul üçüncü bölge, Barış Atay Antalya’dan milletvekili adayı oldu. Oyuncu Mehmet Aslantuğ Muğla birinci sıra, oyuncu Serhat Özcan da Balıkesir birinci sıradan aday oldu.Aslantuğ, adaylığı ile ilgili, "Giden çocukların burada tutunmak için çok çaba sarf ettiğini biliyoruz. Türkiye artık bambaşka bir sınavdan geçiyor, beni de siyasetin içine çeken bu sorumluluktur" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20230404/aslantug-tipden-teklif-gelmese-siyasete-girmezdim-20-yildir-merkez-sagdan-da-soldan-da-geldi-1069186058.html
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türkiye, türkiye işçi partisi (tip), mehmet aslantuğ, oyuncu, milletvekili, milletvekili adayı, serhat özcan
türkiye, türkiye işçi partisi (tip), mehmet aslantuğ, oyuncu, milletvekili, milletvekili adayı, serhat özcan

TİP'e katılmışlardı: Mehmet Aslantuğ ve Serhat Özcan’ın aday olduğu iller belli oldu

13:20 10.04.2023
© Fotoğraf : Twitter Mehmet Aslantuğ ve Serhat Özcan
Mehmet Aslantuğ ve Serhat Özcan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
© Fotoğraf : Twitter
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Türkiye İşçi Partisi (TİP), 49 ilde milletvekili adayı gösterdi. Mehmet Aslantuğ Muğla birinci sıra, oyuncu Serhat Özcan da Balıkesir birinci sıradan aday oldu.
Türkiye İşçi Partisi (TİP), 49 ilde milletvekili adayı gösterdi. TİP listelerinde, aday adaylıkları üzerine kamuoyunda konuşulan bazı ünlü isimlerin yerleri de belli oldu.
Listede TİP Genel Başkanı Erkan Baş İstanbul üçüncü bölge, Barış Atay Antalya’dan milletvekili adayı oldu. Oyuncu Mehmet Aslantuğ Muğla birinci sıra, oyuncu Serhat Özcan da Balıkesir birinci sıradan aday oldu.
Aslantuğ, adaylığı ile ilgili, "Giden çocukların burada tutunmak için çok çaba sarf ettiğini biliyoruz. Türkiye artık bambaşka bir sınavdan geçiyor, beni de siyasetin içine çeken bu sorumluluktur" demişti.
Mehmet Aslantuğ - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Aslantuğ: TİP'den teklif gelmese siyasete girmezdim, 20 yıldır merkez sağdan da soldan da geldi
4 Nisan, 23:38
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