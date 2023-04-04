Aslantuğ: TİP'den teklif gelmese siyasete girmezdim, 20 yıldır merkez sağdan da soldan da geldi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
16 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Tarım Orman İş Sendikası Başkanı: Yasa dışı yollarla Çanakkale’de 200 bine yakın ağacı kestiler
07:09
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:11
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
10:07
53 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Gençlerde yaygınlaşan unutkanlık kavramı ve çözümleri
14:06
54 dk
ANLAT BANA
Prof. Hurşit Güneş: Kiralardaki artış yüzde 25 diye hesaplanıyor, gerçekte yüzde 100’ün üzerinde
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Batı'da 'Çin' alarmı
16:04
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Kılıçdaroğlu ve seccade polemiği
17:03
85 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
TKP Genel Sekreteri Okuyan: NATO’ya ‘şartlı hayır’ diyerek solculuk olmaz
18:34
88 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Kayahan'ın Ölüm Yıldönümü
20:30
12 dk
Z RAPORU
Seçim takvimi adım adım işliyor
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve siber saldırılar
07:07
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP’li Gürsel Tekin: Milletvekilleri ‘el kaldır, el indir makinesi’ haline dönüştü
09:01
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
ÖZEL HABER
Suriye’nin Arap Birliği'ne dönüşü neleri değiştirir?
11:10
12 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
ÖZEL HABER
Emekli Kurmay Albay Atabay: Arktik Okyanusu bölgesi mücadele alanı olacak
12:10
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
EYT başvurularında son durum ne?
12:46
50 dk
ÖZEL HABER
Suriye’nin Arap Birliği'ne dönüşü neleri değiştirir?
13:36
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
VERİ MAÇ
Futbolda gündem Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi
14:07
49 dk
ANKARA FARKI
İttifaklarda son durum
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Suriye’nin Arap Birliği’ne dönüşü
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Sandığa 40 gün kala son hamleler
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Medyada kapışma, Fransa'da ayaklanma
18:34
86 dk
Z RAPORU
İttifaklarda liste mesaisi
20:46
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230404/aslantug-tipden-teklif-gelmese-siyasete-girmezdim-20-yildir-merkez-sagdan-da-soldan-da-geldi-1069186058.html
Aslantuğ: TİP'den teklif gelmese siyasete girmezdim, 20 yıldır merkez sağdan da soldan da geldi
Aslantuğ: TİP'den teklif gelmese siyasete girmezdim, 20 yıldır merkez sağdan da soldan da geldi
Tv100 canlı yayında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan TİP Milletvekili adayı Aslantuğ, "TİP size teklif getirmeseydi siyasete girer miydiniz?"... 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T23:38+0300
2023-04-05T00:01+0300
mehmet aslantuğ
2023 türkiye seçimleri
milletvekili
türkiye işçi partisi (tip)
ahmet kaya
muharrem ince
kemal kılıçdaroğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103731/47/1037314783_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_3582ca0a47fe577e828458c4e1a1a24b.jpg
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili adayı ve oyuncu Mehmet Aslantuğ, Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk oldu.Mehmet Aslantuğ'un açıklamalarından satır başları şöyle:'Ahmet Kaya'ya ‘Bu ülke, bu salon duygusunu ne sana ne bana ne de insanına yaşatmayacak dedim'"Gerçekten insanların yorgun düştüğü ve çoktan bu işlerin düzelmesi gereken sürece girmeyip bugünlere kalmış olmamız muktedir. Çatal atma esnasında oradaydım. Bize denk gelmedi ama densizlikler oldu tabi. Psikolojik olarak, atmosfer başlı başına bir linç zaten yakışık alır mı?Arzum’a dedim ki o da anlamaya çalışıyor. Bana biraz izin ver dedim. O da şaşkın tabi salonda olandan bitenden. Ahmet Kaya'ya, ‘Bu ülke, bu salon duygusunu ne sana ne bana ne de insanına yaşatmayacak. Bunların hiçbirini ciddiye alma’ mealinde şeyler söyledim, gözleri doldu, sarıldı.Bu siyaset merakı değil, hepimizin hayatında siyaset var ama sanatla siyaseti çok ayrıştırmaya meraklı arkadaşlarımız var oysa çok iç içedir.'Türkiye artık bambaşka bir sınavdan geçiyor, beni de siyasetin içine çeken bu sorumluluk'"Arzum Hanım siyasete girişinize ne dedi?" sorusunaa Aslantuğ şu yanıt verdi:Işık'ın "TİP size teklif getirmeseydi siyasete girer miydiniz?" şeklindeki sorusuna ise "Hayır, girmezdim. 20 yıldır geliyor, merkez sağdan da geldi, merkez soldan da geldi" dedi."Kılıçdaroğlu’nun adaylığını doğru bulduğunuzu mu söylüyorsunuz?" şeklindeki soruya "Elbette, yüzde yüz" diyen Aslantuğu, Candaş Tolga Işık'ın "Muharrem İnce’ye ne diyorsunuz?" sorusuna ise "Çok yanlış buluyorum, kendisini de tavrını da üslubunu da çokta konuşmayalım bence" cevabını verdi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103731/47/1037314783_100:0:1584:1113_1920x0_80_0_0_05fc2bba051adddd10decbd93b88e24d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mehmet aslantuğ, milletvekili, türkiye işçi partisi (tip), ahmet kaya, muharrem ince, kemal kılıçdaroğlu
mehmet aslantuğ, milletvekili, türkiye işçi partisi (tip), ahmet kaya, muharrem ince, kemal kılıçdaroğlu

Aslantuğ: TİP'den teklif gelmese siyasete girmezdim, 20 yıldır merkez sağdan da soldan da geldi

23:38 04.04.2023 (güncellendi: 00:01 05.04.2023)
© Fotoğraf : Twitter/ STAR TV / Mehmet Aslantuğ
Mehmet Aslantuğ - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2023
© Fotoğraf : Twitter/ STAR TV /
Abone olTelegram
Tv100 canlı yayında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan TİP Milletvekili adayı Aslantuğ, "TİP size teklif getirmeseydi siyasete girer miydiniz?" sorusuna "Hayır, girmezdim. 20 yıldır geliyor, merkez sağdan da geldi, merkez soldan da geldi" yanıtını verdi.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili adayı ve oyuncu Mehmet Aslantuğ, Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk oldu.
Mehmet Aslantuğ'un açıklamalarından satır başları şöyle:

'Ahmet Kaya'ya ‘Bu ülke, bu salon duygusunu ne sana ne bana ne de insanına yaşatmayacak dedim'

"Gerçekten insanların yorgun düştüğü ve çoktan bu işlerin düzelmesi gereken sürece girmeyip bugünlere kalmış olmamız muktedir. Çatal atma esnasında oradaydım. Bize denk gelmedi ama densizlikler oldu tabi. Psikolojik olarak, atmosfer başlı başına bir linç zaten yakışık alır mı?
Arzum’a dedim ki o da anlamaya çalışıyor. Bana biraz izin ver dedim. O da şaşkın tabi salonda olandan bitenden. Ahmet Kaya'ya, ‘Bu ülke, bu salon duygusunu ne sana ne bana ne de insanına yaşatmayacak. Bunların hiçbirini ciddiye alma’ mealinde şeyler söyledim, gözleri doldu, sarıldı.
Bu siyaset merakı değil, hepimizin hayatında siyaset var ama sanatla siyaseti çok ayrıştırmaya meraklı arkadaşlarımız var oysa çok iç içedir.

'Türkiye artık bambaşka bir sınavdan geçiyor, beni de siyasetin içine çeken bu sorumluluk'

Giden çocukların burada tutunmak için çok çaba sarf ettiğini biliyoruz. Doğrudur o kanaatim vardı ama Türkiye artık orada değil. Türkiye artık bambaşka bir sınavdan geçiyor, beni de siyasetin içine çeken bu sorumluluktur.
Devlet insanla var, halkla var. Halk varsa devlet var, ondan soyutlanmış bir şey değil ve sevdikçe kutsar. Olağanüstü koşullarda o kurumlar sevimsiz, hoyrat, acımasız vs. hale gelirse, her şeyi sual edebilir. Burayı devletin organları iyileştirecek.
Gelişmiş batı ülkelerinde mühendislerin altında teknisyen kadrolarını iyi kurar, onları da mutlu etmeye çalışır. Elbette kapitalizmin kuralları işlerken, sosyal devleti ihmal etmiyorlar. Bizim hemen sosyal devleti inşa etmemiz lazım.
Bunun için birçok şeyi ötelemiş oldum, bunların lafı bile olmaz çünkü o bireysel konfor alanını arkadaşlarımız terk etmiş, gençler terk etmiş, herkes bir sorumluluk üstleniyor. Son derece de barışçıl bir dille üstleniyor."
"Arzum Hanım siyasete girişinize ne dedi?" sorusunaa Aslantuğ şu yanıt verdi:
"Olumsuz bakmadı, aynı heyecanları yaşıyor. Bu ülkenin geleceğiyle ilgili aynı sevgiyle, muhabbetle aynı heyecanı yaşıyor. Entrikaları yok pırıl pırıllar."
Işık'ın "TİP size teklif getirmeseydi siyasete girer miydiniz?" şeklindeki sorusuna ise "Hayır, girmezdim. 20 yıldır geliyor, merkez sağdan da geldi, merkez soldan da geldi" dedi.
"Kılıçdaroğlu’nun adaylığını doğru bulduğunuzu mu söylüyorsunuz?" şeklindeki soruya "Elbette, yüzde yüz" diyen Aslantuğu, Candaş Tolga Işık'ın "Muharrem İnce’ye ne diyorsunuz?" sorusuna ise "Çok yanlış buluyorum, kendisini de tavrını da üslubunu da çokta konuşmayalım bence" cevabını verdi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала