Aslantuğ: TİP'den teklif gelmese siyasete girmezdim, 20 yıldır merkez sağdan da soldan da geldi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili adayı ve oyuncu Mehmet Aslantuğ, Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk oldu.Mehmet Aslantuğ'un açıklamalarından satır başları şöyle:'Ahmet Kaya'ya ‘Bu ülke, bu salon duygusunu ne sana ne bana ne de insanına yaşatmayacak dedim'"Gerçekten insanların yorgun düştüğü ve çoktan bu işlerin düzelmesi gereken sürece girmeyip bugünlere kalmış olmamız muktedir. Çatal atma esnasında oradaydım. Bize denk gelmedi ama densizlikler oldu tabi. Psikolojik olarak, atmosfer başlı başına bir linç zaten yakışık alır mı?Arzum’a dedim ki o da anlamaya çalışıyor. Bana biraz izin ver dedim. O da şaşkın tabi salonda olandan bitenden. Ahmet Kaya'ya, ‘Bu ülke, bu salon duygusunu ne sana ne bana ne de insanına yaşatmayacak. Bunların hiçbirini ciddiye alma’ mealinde şeyler söyledim, gözleri doldu, sarıldı.Bu siyaset merakı değil, hepimizin hayatında siyaset var ama sanatla siyaseti çok ayrıştırmaya meraklı arkadaşlarımız var oysa çok iç içedir.'Türkiye artık bambaşka bir sınavdan geçiyor, beni de siyasetin içine çeken bu sorumluluk'"Arzum Hanım siyasete girişinize ne dedi?" sorusunaa Aslantuğ şu yanıt verdi:Işık'ın "TİP size teklif getirmeseydi siyasete girer miydiniz?" şeklindeki sorusuna ise "Hayır, girmezdim. 20 yıldır geliyor, merkez sağdan da geldi, merkez soldan da geldi" dedi."Kılıçdaroğlu’nun adaylığını doğru bulduğunuzu mu söylüyorsunuz?" şeklindeki soruya "Elbette, yüzde yüz" diyen Aslantuğu, Candaş Tolga Işık'ın "Muharrem İnce’ye ne diyorsunuz?" sorusuna ise "Çok yanlış buluyorum, kendisini de tavrını da üslubunu da çokta konuşmayalım bence" cevabını verdi.

Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili adayı ve oyuncu Mehmet Aslantuğ,'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk oldu.

Mehmet Aslantuğ'un açıklamalarından satır başları şöyle:

'Ahmet Kaya'ya ‘Bu ülke, bu salon duygusunu ne sana ne bana ne de insanına yaşatmayacak dedim'

"Gerçekten insanların yorgun düştüğü ve çoktan bu işlerin düzelmesi gereken sürece girmeyip bugünlere kalmış olmamız muktedir. Çatal atma esnasında oradaydım. Bize denk gelmedi ama densizlikler oldu tabi. Psikolojik olarak, atmosfer başlı başına bir linç zaten yakışık alır mı?

Arzum’a dedim ki o da anlamaya çalışıyor. Bana biraz izin ver dedim. O da şaşkın tabi salonda olandan bitenden. Ahmet Kaya'ya, ‘Bu ülke, bu salon duygusunu ne sana ne bana ne de insanına yaşatmayacak. Bunların hiçbirini ciddiye alma’ mealinde şeyler söyledim, gözleri doldu, sarıldı.

Bu siyaset merakı değil, hepimizin hayatında siyaset var ama sanatla siyaseti çok ayrıştırmaya meraklı arkadaşlarımız var oysa çok iç içedir.

'Türkiye artık bambaşka bir sınavdan geçiyor, beni de siyasetin içine çeken bu sorumluluk'

Giden çocukların burada tutunmak için çok çaba sarf ettiğini biliyoruz. Doğrudur o kanaatim vardı ama Türkiye artık orada değil. Türkiye artık bambaşka bir sınavdan geçiyor, beni de siyasetin içine çeken bu sorumluluktur. Giden çocukların burada tutunmak için çok çaba sarf ettiğini biliyoruz. Doğrudur o kanaatim vardı ama Türkiye artık orada değil. Türkiye artık bambaşka bir sınavdan geçiyor, beni de siyasetin içine çeken bu sorumluluktur. Devlet insanla var, halkla var. Halk varsa devlet var, ondan soyutlanmış bir şey değil ve sevdikçe kutsar. Olağanüstü koşullarda o kurumlar sevimsiz, hoyrat, acımasız vs. hale gelirse, her şeyi sual edebilir. Burayı devletin organları iyileştirecek. Devlet insanla var, halkla var. Halk varsa devlet var, ondan soyutlanmış bir şey değil ve sevdikçe kutsar. Olağanüstü koşullarda o kurumlar sevimsiz, hoyrat, acımasız vs. hale gelirse, her şeyi sual edebilir. Burayı devletin organları iyileştirecek. Gelişmiş batı ülkelerinde mühendislerin altında teknisyen kadrolarını iyi kurar, onları da mutlu etmeye çalışır. Elbette kapitalizmin kuralları işlerken, sosyal devleti ihmal etmiyorlar. Bizim hemen sosyal devleti inşa etmemiz lazım. Gelişmiş batı ülkelerinde mühendislerin altında teknisyen kadrolarını iyi kurar, onları da mutlu etmeye çalışır. Elbette kapitalizmin kuralları işlerken, sosyal devleti ihmal etmiyorlar. Bizim hemen sosyal devleti inşa etmemiz lazım. Bunun için birçok şeyi ötelemiş oldum, bunların lafı bile olmaz çünkü o bireysel konfor alanını arkadaşlarımız terk etmiş, gençler terk etmiş, herkes bir sorumluluk üstleniyor. Son derece de barışçıl bir dille üstleniyor." Bunun için birçok şeyi ötelemiş oldum, bunların lafı bile olmaz çünkü o bireysel konfor alanını arkadaşlarımız terk etmiş, gençler terk etmiş, herkes bir sorumluluk üstleniyor. Son derece de barışçıl bir dille üstleniyor."

"Arzum Hanım siyasete girişinize ne dedi?" sorusunaa Aslantuğ şu yanıt verdi:

"Olumsuz bakmadı, aynı heyecanları yaşıyor. Bu ülkenin geleceğiyle ilgili aynı sevgiyle, muhabbetle aynı heyecanı yaşıyor. Entrikaları yok pırıl pırıllar."

Işık'ın "TİP size teklif getirmeseydi siyasete girer miydiniz?" şeklindeki sorusuna ise "Hayır, girmezdim. 20 yıldır geliyor, merkez sağdan da geldi, merkez soldan da geldi" dedi.