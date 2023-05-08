https://sputniknews.com.tr/20230508/damada-5-milyon-300-bin-lira-geline-15-kilo-altin-takildi-1070789190.html

Damada 5 milyon 300 bin lira, geline 15 kilo altın takıldı

Damada 5 milyon 300 bin lira, geline 15 kilo altın takıldı

Hakkari’deki Jirki aşireti liderinin oğlu için yapılan düğüne 10 bin kişi katılırken damada 5 milyon 300 bin TL, İranlı geline ise 15 kilo altın takıldı. 08.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-08T16:19+0300

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yaşam

düğün

hakkari

aşiret

damat

gelin

para

altın

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Hakkari’de son dönemlerin en yoğun katılımlı düğünü gerçekleşti. Jirki aşireti lideri Necman Adıyaman'ın oğlu Hazım Adıyaman ve İranlı Mahana Abdollahi çifti için iki gün iki gece süren görkemli bir düğün töreni yapıldı. Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı düğünde damada 5 milyon 300 bin TL, geline ise 15 kilo altın takıldı.Damadın babası Necman Adıyaman ve sağdıç Abdulkadir Seyitoğlu, düğün törenlerine iştirak eden herkese teşekkür ederek, “Gerek yurt içinden gerekse yurtdışından gelen değerli konuklarımız bizi ziyadesiyle mutlu etti. Düğünümüze iştirak eden herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.Hakkari-Van kara yolu üzerinde bulunan Kırıkdağ köyünde yapılan düğün törenine Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Mete Salavat Pınar, Şırnak Beytüşşebap'taki Jirki aşireti lideri Tahir Adıyaman, Ertoşi aşireti lideri İskender Ertuş, bölgedeki diğer aşiret liderleri, kanaat önderleri, yurt içinden ve yurtdışından çok sayıda davetli katıldı.

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