https://sputniknews.com.tr/20221009/bakan-soylu-ankaradaki-asiret-dugunune-katildi-1062122854.html

Bakan Soylu, Ankara'daki aşiret düğününe katıldı

Bakan Soylu, Ankara'daki aşiret düğününe katıldı

Ankara'da, Pinyanişi aşireti iş insanı Teoman Zeydan'ın oğlu Nedimcan Zeydan ile Trabzonlu iş insanı Mehmet Helvalı'nın kızı Mihriban Helvalı, dünyaevine... 09.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-09T14:50+0300

2022-10-09T14:50+0300

2022-10-09T14:50+0300

türkiye

süleyman soylu

aşiret

düğün

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Ankara'da yaşayan Pinyanişi aşireti iş insanı Teoman Zeydan'ın oğlu Nedimcan Zeydan ile Trabzonlu iş insanı Mehmet Helvalı'nın kızı Mihriban Helvalı, Ankara'nın lüks otellerinden birinde cumartesi akşamı yapılan düğün töreni ile dünya evine girdi. Çiftin nikah şahitliğini ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, AK Parti 21'inci Dönem Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata, AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, 23'üncü Dönem Ordu Milletvekili Ayhan Yılmaz, 19'uncu Dönem Zonguldak Milletvekili Ali Uzun, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve Zeydan ailesinin büyüğü Necip Zeydan yaptı.Düğüne Türkiye'nin birçok ili ile yurt dışından da İran, Irak, Hollanda, Katar, Almanya, Suudi Arabistan'dan yaklaşık 3 bin davetli katıldı. Çiftin düğününde takılar damadın babası iş insanı Teoman Zeydan'ın isteği üzerine sandığa atılırken, miktarı ise açıklanmadı. Düğüne katılanlar şarkıcı Ceylan ile Hakkarili yöresel sanatçı Mahir Aslan'ın söylediği şarkılar eşliğinde halay çekip, horon teptiler.‘Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da böyle ne kadar güçlü insan tanıyorsam Allah'a şükürler olsun ki; hepsi bugün bu salonda’Çiftin nikah şahitliğini yapan İçişleri Bakanı Soylu, bu düğünün dostluğun ve birliğin tezahürü olduğunu belirterek, "Teoman Zeydan ve eşi Hakkarili; gelinin anne ve babası da Trabzonlu. Hakikaten memleketin bir tarafından bir tarafına güzel bir sevgi götürüyorsunuz. Pinyanişi aşireti Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde geniş bir nüfusa sahip bir aşiret. Bu özel günde bu aşiretin şerefi, asaleti gücü, sevgisi her şey burada. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da böyle ne kadar güçlü insan tanıyorsam Allah'a şükürler olsun ki; hepsi bugün bu salonda. Bu büyük bir dostluğun ve birliğin tezahürüdür. Düğünler, cenazeler aynı zamanda dostlukların en büyük dayanışmasını ortaya koyarlar. Allah kimseyi dostundan eksik etmesin" dedi.

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süleyman soylu, aşiret, düğün