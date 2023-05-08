Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Büyük İstanbul Mitingi' paylaşımı: 'Dün İstanbul bir başka muhteşemdi'

"Atatürk Havalimanı'nın bir diğer özelliği de birileri tankların arasından kaçarken bizim İstanbullularla birlikte 15 Temmuz destanını yazdığımız yer olmasıdır. Milli iradenin şahlanışı olan 15 Temmuz kıyamından rahatsızlık duyanlar, buralardan her geçtiklerinde aynı hezimeti, aynı hayal kırıklığını tekrar yaşıyorlar. İnşallah onların bu kabuslarını hiç bitirmeyeceğiz. Şimdiye kadar nasıl sadece milletimizle yol yürüdüysek bugün de yarın da aziz milletimizle birlikte yol arkadaşlığı yapmayı sürdüreceğiz. Dün sevgileriyle coşkularıyla kadirşinaslıklarıyla azimleri ve iradeleriyle meydanı dolduran, içeri giremeyip dönmek zorunda kalan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum."