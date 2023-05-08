Abdulkadir Selvi: CHP mitingi İnce'nin 2018 mitinginden geride kaldı, Erdoğan ise rekora imza attı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
ÖZEL HABER
Canlı
08:00
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya Bilimler Akademisi üyesi Dolgov, Türkiye-Suriye yakınlaşmasını değerlendirdi
08:16
4 dk
ÖZEL HABER
ABD’li yazar Larison: ABD, Zelenskiy’yi toprak kaybını kabullenmeye zorlayacak
08:29
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Pyotr İlyiç Çaykovski'nin Doğum Günü
09:00
5 dk
ÖZEL HABER
Polonya halkı Ukrayna’dan rahatsız
09:16
2 dk
ÖZEL HABER
Suriye lideri Esad: Mali işlemlerde Dolar yerine Yuan’a geçilmeli
09:32
2 dk
ÖZEL HABER
ABD’den Ukrayna’ya: İstediğiniz silahların yüzde 100’ünü verdik
09:45
2 dk
ÖZEL HABER
IMF Başkanı: Dünya genelinde dolardan vazgeçiş gözlemleniyor
10:00
2 dk
ÖZEL HABER
Medvedev: Elon Musk Twitter ile baş edemedi
10:16
2 dk
ÖZEL HABER
Enerji uzmanı Aslanoğlu: Türkiye petrol için uygun bir merkez olabilir
10:30
3 dk
Canlı
10:44
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Çay bahçesinden arabesk müziğin zirvesine
13:04
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
ÖZEL HABER
ABD’li eski istihbarat subayı: Ukrayna bölünmeli
14:42
2 dk
ÖZEL HABER
Emekli Tuğgeneral Prof. Erenel: Bir buçuk milyona yakın göçmenin Türkiye’ye gelme tehlikesi var
14:58
6 dk
ÖZEL HABER
AB, Ukrayna tahılının 5 ülke tarafından yasaklanması ile ilgili açıklama
15:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Avrupa Birliği’nin tahıl aldatmacası: Sadece yüzde 2.5’i Afrika’ya gitti
18:36
3 dk
ÖZEL HABER
Emekli Tuğgeneral Prof. Erenel: Bir buçuk milyona yakın göçmenin Türkiye’ye gelme tehlikesi var
19:00
6 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Çay bahçesinden arabesk müziğin zirvesine
19:14
12 dk
ÖZEL HABER
Rusya’dan Çin’e kanser ilacı
19:44
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Pyotr İlyiç Çaykovski'nin Doğum Günü
20:00
5 dk
ÖZEL HABER
Batı Ukrayna’ya gönderilen silahlar için endişeli
20:13
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya İHA’lar için yeni sistem geliştirdi
20:31
2 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin hedefi Rusya-Çin ittifakına engel olmak
20:44
2 dk
ÖZEL HABER
Ekonomi Uzmanı Rojas: Dolar iddia edildiği gibi güçlü değil
21:00
2 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy, ABD’den rahatsız: Bu kesinlikle kötü bir hikaye oldu
21:13
4 dk
ÖZEL HABER
Macaristan’dan AB’ye Rusya vetosu
21:44
2 dk
ÖZEL HABER
ABD bozulan ekonomisini Ukrayna’daki savaşla düze çıkarıyor
22:00
2 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy NATO’ya seslendi: Çok net bir sinyal almak isteriz
22:14
2 dk
ÖZEL HABER
Duma’da ‘Kartal Filosu’ önerisi
22:31
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Tahıl Koridoru Anlaşması
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
İmamoğlu'na Erzurum'da taşlı saldırı
09:09
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
12 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
15 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230508/abdulkadir-selvi-chp-mitingi-incenin-2018-mitinginden-geride-kaldi-erdogan-ise-rekora-imza-atti-1070763708.html
Abdulkadir Selvi: CHP mitingi İnce'nin 2018 mitinginden geride kaldı, Erdoğan ise rekora imza attı
Abdulkadir Selvi: CHP mitingi İnce'nin 2018 mitinginden geride kaldı, Erdoğan ise rekora imza attı
Abdulkadir Selvi AK Parti ve CHP'nin hafta sonu İStanbul'da düzenledikleri mitingleri değerlendirdi ve "CHP mitingi İnce'nin 2018 mitinginden geride kaldı... 08.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-08T09:48+0300
2023-05-08T09:48+0300
2023 türkiye seçimleri
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
ak parti
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/19/1062671681_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_b7840a5454762aebf4e542d5b0658fc6.jpg
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın İstanbul'da düzenledikleri mitingleri değerlendirdi."AK Parti’nin İstanbul mitingini izlemeden bir gün önce muhalefetin İstanbul Maltepe’deki mitingini izledim" diyen Selvi, "İki miting hakkında bir kıyaslama yapmadan önce CHP mitingine ilişkin gözlemlerimi aktarmak istiyorum. CHP’nin Maltepe mitingi, İzmir mitinginde olduğu gibi hem sayı olarak hem coşku açısından Muharrem İnce’nin 24 Haziran 2018 mitinglerinin çok gerisinde kaldı. Mitinge gelen, saatlerce 7 konuşmacıyı dinledi. Akşam soğuğu çıktığında Kılıçdaroğlu kürsüye çıktı. Yorgun kalabalıktan, “Bu taraftan hiç ses gelmiyor, bu taraftan tık yok” diyerek alkış istemek durumunda kaldı" ifadelerini kullandı.AK Parti mitingi için Atatürk Havalimanı’nın seçilmesinin ise seçimin ruhuna çok uygun olduğunu belirten Selvi, "Bu miting şimdiye kadar yapılan en büyük miting olarak kayıtlara geçti. Erdoğan bir rekora imza attı. Bu milletin derin feraseti harekete geçti. Millet bir kez daha Erdoğan’ın yanında yer aldı. Yenikapı ve Maltepe’deki miting alanından daha büyük bir mekan olan Atatürk Havaalanı’nın seçilmesi aynı zamanda bir meydan okumaydı" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230508/ahmet-hakan-gercekten-kadersizsin-talihsizsin-magdursun-mazlumsun-chp-1070763185.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/19/1062671681_55:0:1315:945_1920x0_80_0_0_eb713d09bdb09d3037cd50d261412845.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, ak parti, recep tayyip erdoğan
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, ak parti, recep tayyip erdoğan

Abdulkadir Selvi: CHP mitingi İnce'nin 2018 mitinginden geride kaldı, Erdoğan ise rekora imza attı

09:48 08.05.2023
© DHAHürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2023
© DHA
Abone olTelegram
Abdulkadir Selvi AK Parti ve CHP'nin hafta sonu İStanbul'da düzenledikleri mitingleri değerlendirdi ve "CHP mitingi İnce'nin 2018 mitinginden geride kaldı, Erdoğan rekora imza attı" dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın İstanbul'da düzenledikleri mitingleri değerlendirdi.
"AK Parti’nin İstanbul mitingini izlemeden bir gün önce muhalefetin İstanbul Maltepe’deki mitingini izledim" diyen Selvi, "İki miting hakkında bir kıyaslama yapmadan önce CHP mitingine ilişkin gözlemlerimi aktarmak istiyorum. CHP’nin Maltepe mitingi, İzmir mitinginde olduğu gibi hem sayı olarak hem coşku açısından Muharrem İnce’nin 24 Haziran 2018 mitinglerinin çok gerisinde kaldı. Mitinge gelen, saatlerce 7 konuşmacıyı dinledi. Akşam soğuğu çıktığında Kılıçdaroğlu kürsüye çıktı. Yorgun kalabalıktan, “Bu taraftan hiç ses gelmiyor, bu taraftan tık yok” diyerek alkış istemek durumunda kaldı" ifadelerini kullandı.
AK Parti mitingi için Atatürk Havalimanı’nın seçilmesinin ise seçimin ruhuna çok uygun olduğunu belirten Selvi, "Bu miting şimdiye kadar yapılan en büyük miting olarak kayıtlara geçti. Erdoğan bir rekora imza attı. Bu milletin derin feraseti harekete geçti. Millet bir kez daha Erdoğan’ın yanında yer aldı. Yenikapı ve Maltepe’deki miting alanından daha büyük bir mekan olan Atatürk Havaalanı’nın seçilmesi aynı zamanda bir meydan okumaydı" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Ahmet Hakan: Gerçekten kadersizsin, talihsizsin, mağdursun, mazlumsun CHP
09:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала