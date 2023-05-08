https://sputniknews.com.tr/20230508/abdulkadir-selvi-chp-mitingi-incenin-2018-mitinginden-geride-kaldi-erdogan-ise-rekora-imza-atti-1070763708.html

Abdulkadir Selvi: CHP mitingi İnce'nin 2018 mitinginden geride kaldı, Erdoğan ise rekora imza attı

Abdulkadir Selvi: CHP mitingi İnce'nin 2018 mitinginden geride kaldı, Erdoğan ise rekora imza attı

Abdulkadir Selvi AK Parti ve CHP'nin hafta sonu İStanbul'da düzenledikleri mitingleri değerlendirdi ve "CHP mitingi İnce'nin 2018 mitinginden geride kaldı... 08.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-08T09:48+0300

2023-05-08T09:48+0300

2023-05-08T09:48+0300

2023 türkiye seçimleri

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

ak parti

recep tayyip erdoğan

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın İstanbul'da düzenledikleri mitingleri değerlendirdi."AK Parti’nin İstanbul mitingini izlemeden bir gün önce muhalefetin İstanbul Maltepe’deki mitingini izledim" diyen Selvi, "İki miting hakkında bir kıyaslama yapmadan önce CHP mitingine ilişkin gözlemlerimi aktarmak istiyorum. CHP’nin Maltepe mitingi, İzmir mitinginde olduğu gibi hem sayı olarak hem coşku açısından Muharrem İnce’nin 24 Haziran 2018 mitinglerinin çok gerisinde kaldı. Mitinge gelen, saatlerce 7 konuşmacıyı dinledi. Akşam soğuğu çıktığında Kılıçdaroğlu kürsüye çıktı. Yorgun kalabalıktan, “Bu taraftan hiç ses gelmiyor, bu taraftan tık yok” diyerek alkış istemek durumunda kaldı" ifadelerini kullandı.AK Parti mitingi için Atatürk Havalimanı’nın seçilmesinin ise seçimin ruhuna çok uygun olduğunu belirten Selvi, "Bu miting şimdiye kadar yapılan en büyük miting olarak kayıtlara geçti. Erdoğan bir rekora imza attı. Bu milletin derin feraseti harekete geçti. Millet bir kez daha Erdoğan’ın yanında yer aldı. Yenikapı ve Maltepe’deki miting alanından daha büyük bir mekan olan Atatürk Havaalanı’nın seçilmesi aynı zamanda bir meydan okumaydı" dedi.

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, ak parti, recep tayyip erdoğan