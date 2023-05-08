https://sputniknews.com.tr/20230508/chpnin-sanliurfadaki-secim-ofisine-mermi-atildi-cadde-uzerindeki-afisler-yirtildi-1070784449.html

CHP’nin Şanlıurfa’daki seçim ofisine mermi atıldı, cadde üzerindeki afişler yırtıldı

CHP’nin Şanlıurfa’daki seçim ofisine mermi atıldı, cadde üzerindeki afişler yırtıldı

CHP Şanlıurfa milletvekili adayı Mahmut Tanal, kentteki seçim ofislerine ‘tehdit ve gözdağı amaçlı’ mermi atıldığını duyurdu. 08.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-08T15:27+0300

2023-05-08T15:27+0300

2023-05-08T15:33+0300

2023 türkiye seçimleri

diyarbakır

ata ittifakı

seçim otobüsü

saldırı

mahmut tanal

şanlıurfa

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CHP'nin 14 Mayıs Seçimleri'nde Şanlıurfa'dan aday gösterdiği Mahmut Tanal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Seçim sahasında bizimle baş edemeyenlerin, halkın içine çıkamayanların, beceriksiz korkakların yönlendirdiği provokatörler, Partimizin Şanlıurfa’daki seçim ofisine tehdit ve gözdağı amaçlı mermi attı! Ayrıca, cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu ile cumhurbaşkanı yardımcısı adaylarımız Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın Şanlıurfa caddelerindeki afişleri sökülüp yere atıldı. Şanlıurfa’da provokatörlere ve arkalarındaki ağababalarına pabuç bırakmayız!" ifadelerini kullandı.Tanal, şu açıklamayı yaptı:"Siz gücünüzü provokatörlerden, baronlardan alıyorsunuz! Biz ise gücümüzü Allah’tan ve milletten alıyoruz. Hodri meydan! Sizden korkmuyoruz, yine sürekli sahada olacağız! Şanlıurfa’da CHP tarih yazacaktır!"ATA İttifakı'nın seçim otobüsüne de taşlı saldırı düzenlendi Bir saldırı haberi de Diyarbakır'dan geldi. ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Silvan ilçesinde seçim otobüsünün saldırıya uğradığını belirterek, buna ilişkin görüntü kaydı ile şikayetçi olan araç sürücüsünün ifade tutanağını paylaştı.Oğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Van'da seçim çalışmalarını tamamlayıp Adıyaman'a geçmek için yola çıkan seçim otobüsünün Silvan'da saldırıya uğradığını belirtti.Saldırının HDP'liler tarafından düzenlendiğini ileri süren Oğan, "Normal şartlarda son dakika karar değiştirip uçak ile Ankara'ya dönmeseydik saldırıya uğrayan konvoyda biz de olacaktık. Çok şükür can kaybı ve yaralanan yok ama seçim otobüsümüz bir miktar hasar aldı. Otobüsümüzü durdurmaya çalıştılar ancak aracımız durmayarak kurulan saldırı barikatını yarıp geçti" ifadelerini kullandı.Otobüsün jandarma bölgesine çekildiğini kaydeden Oğan, şunları kaydetti:İfade tutanağını ve görüntüleri paylaştıOğan, sosyal medya hesabından seçim çalışmalarında kullanıldıkları otobüse yönelik taşlı saldırı sonrasına ilişkin görüntüleri ve şikayetçi otobüs şoförünün ifadelerinin yer aldığı tutanağı paylaştı.Saldırının tutanak ve görüntülerinin kendisinden istendiğini belirten Oğan, "Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti ziyaretimiz sırasında düzenleyeceğimiz basın toplantısında açıklamak için bekledik. Buyurun saldırının tutanak ve videolarının bir kısmı. Şimdi kınama yapabilirsiniz" ifadesini kullandı.Oğan'ın paylaştığı görüntülerde, otobüse giydirilen afişlerin bir kısmının söküldüğü, aracın bazı yerlerinde ise hasar olduğu görüldü.Paylaşımda yer alan ifade tutanağıne göre, seçim otobüsünün şoförü Cengiz Kılıç, seçim çalışmaları kapsamında Gaziantep'e gitmek için yola çıktıklarını, Silvan ilçesini geçtikten yaklaşık 2 kilometre sonra lastik patlamasını andıran bir ses duyduğunu aktardı.İlk başta bu duruma anlam veremediğini belirten Kılıç, "Araca birkaç tane daha darbe gelince taşlandığımızı anladım ve aracın hızını artırarak oradan uzaklaşmaya çalıştım. Biz o esnada kimin taş attığını görmedik" ifadesini kullandı.Güvenlik amacıyla Bağdere Jandarma Karakolu'na sığındıklarını ifade eden Kılıç, ardından Silvan Merkez Jandarma Karakolu'ndan ekiplerin müracaatlarını aldığını anlattı.Yaralanmadığını ancak aracında 50 bin liralık maddi hasar oluştuğunu bildiren Kılıç, kendisine bu şekilde saldıranlardan şikayetçi olduğu kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230507/imamoglunun-erzurum-mitingine-tasli-saldiri-1070751386.html

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diyarbakır, ata ittifakı, seçim otobüsü, saldırı, mahmut tanal, şanlıurfa