https://sputniknews.com.tr/20230508/che-guevarayi-yakalayan-bolivyali-general-oldu-1070763030.html

Che Guevara'yı yakalayan Bolivyalı general öldü

Che Guevara'yı yakalayan Bolivyalı general öldü

1967'de Bolivya'nın güneybatısında Arjantinli devrimci Che Guevara'yı yakalayan general Gary Prado Salmon öldü. 08.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-08T09:35+0300

2023-05-08T09:35+0300

2023-05-08T09:38+0300

dünya

che guevara

bolivya

general

latin amerika

ölü

güney amerika

küba

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102461/57/1024615782_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_0c0359c1a7ccd06b35b20a744d9df481.jpg

8 Ekim 1967 tarihinde komünist devrimci Ernesto Che Guevara'yı esir alan Bolivyalı general Gary Prado Salmon, oğlunun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, 6 Mayıs Cumartesi günü 84 yaşında hayatını kaybetti.Facebook'ta yaptığı paylaşımda Gary Prado Arauz, "Ona yaşamı boyunca eşi ve çocukları eşlik ediyordu. Bize bir sevgi, dürüstlük ve cesaret mirası bıraktı. O harika bir insandı” diye yazdı. Prado Salmon, 8 Ekim 1967'de güneybatı Bolivya'da askeri operasyon sırasında yaralanan dünyaca ünlü devrimci Che Guevara'nın yakalandığı devriyenin sorumlusuydu.Yakalamadan bir gün sonra Bolivya ordusu, Küba Komünist Devrimi sırasında Fidel Castro ile birlikte adını duyuran Guevara'yı idam etti.Bolivya Kongresi, Guevara'nın yakalanmasındaki rolü nedeniyle Salmon'u 'ulusal kahraman' ilan etmişti.Bolivyalı general ayrıca, 'Che’yi nasıl yakaladım?' adlı bir kitap da kaleme almıştı. 1981'de kazara omurgasından vurulduktan sonra felçli kalan ve 1988'de emekliye ayrılan Prado Salmon, Nisan ayından beri çeşitli sağlık sorunları yaşıyor ve hastanede tedavi görüyordu.

https://sputniknews.com.tr/20220830/chenin-oglu-camilo-guevara-yasamini-yitirdi-1060576356.html

bolivya

latin amerika

küba

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

che guevara, bolivya, general, latin amerika, ölü, güney amerika, küba