https://sputniknews.com.tr/20230508/che-guevarayi-yakalayan-bolivyali-general-oldu-1070763030.html
Che Guevara'yı yakalayan Bolivyalı general öldü
Che Guevara'yı yakalayan Bolivyalı general öldü
1967'de Bolivya'nın güneybatısında Arjantinli devrimci Che Guevara'yı yakalayan general Gary Prado Salmon öldü. 08.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-08T09:35+0300
2023-05-08T09:35+0300
2023-05-08T09:38+0300
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8 Ekim 1967 tarihinde komünist devrimci Ernesto Che Guevara'yı esir alan Bolivyalı general Gary Prado Salmon, oğlunun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, 6 Mayıs Cumartesi günü 84 yaşında hayatını kaybetti.Facebook'ta yaptığı paylaşımda Gary Prado Arauz, "Ona yaşamı boyunca eşi ve çocukları eşlik ediyordu. Bize bir sevgi, dürüstlük ve cesaret mirası bıraktı. O harika bir insandı” diye yazdı. Prado Salmon, 8 Ekim 1967'de güneybatı Bolivya'da askeri operasyon sırasında yaralanan dünyaca ünlü devrimci Che Guevara'nın yakalandığı devriyenin sorumlusuydu.Yakalamadan bir gün sonra Bolivya ordusu, Küba Komünist Devrimi sırasında Fidel Castro ile birlikte adını duyuran Guevara'yı idam etti.Bolivya Kongresi, Guevara'nın yakalanmasındaki rolü nedeniyle Salmon'u 'ulusal kahraman' ilan etmişti.Bolivyalı general ayrıca, 'Che’yi nasıl yakaladım?' adlı bir kitap da kaleme almıştı. 1981'de kazara omurgasından vurulduktan sonra felçli kalan ve 1988'de emekliye ayrılan Prado Salmon, Nisan ayından beri çeşitli sağlık sorunları yaşıyor ve hastanede tedavi görüyordu.
https://sputniknews.com.tr/20220830/chenin-oglu-camilo-guevara-yasamini-yitirdi-1060576356.html
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che guevara, bolivya, general, latin amerika, ölü, güney amerika, küba
Che Guevara'yı yakalayan Bolivyalı general öldü
09:35 08.05.2023 (güncellendi: 09:38 08.05.2023) Abone ol
1967'de Bolivya'nın güneybatısında Arjantinli devrimci Che Guevara'yı yakalayan general Gary Prado Salmon öldü.
8 Ekim 1967 tarihinde komünist devrimci Ernesto Che Guevara'yı esir alan Bolivyalı general Gary Prado Salmon, oğlunun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, 6 Mayıs Cumartesi günü 84 yaşında hayatını kaybetti.
Facebook'ta yaptığı paylaşımda Gary Prado Arauz, "Ona yaşamı boyunca eşi ve çocukları eşlik ediyordu. Bize bir sevgi, dürüstlük ve cesaret mirası bıraktı. O harika bir insandı” diye yazdı.
Prado Salmon, 8 Ekim 1967'de güneybatı Bolivya'da askeri operasyon sırasında yaralanan dünyaca ünlü devrimci Che Guevara'nın yakalandığı devriyenin sorumlusuydu.
Yakalamadan bir gün sonra Bolivya ordusu, Küba Komünist Devrimi sırasında Fidel Castro ile birlikte adını duyuran Guevara'yı idam etti.
Bolivya Kongresi, Guevara'nın yakalanmasındaki rolü nedeniyle Salmon'u 'ulusal kahraman' ilan etmişti.
Bolivyalı general ayrıca, 'Che’yi nasıl yakaladım?' adlı bir kitap da kaleme almıştı.
1981'de kazara omurgasından vurulduktan sonra felçli kalan ve 1988'de emekliye ayrılan Prado Salmon, Nisan ayından beri çeşitli sağlık sorunları yaşıyor ve hastanede tedavi görüyordu.