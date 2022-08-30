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https://sputniknews.com.tr/20220830/chenin-oglu-camilo-guevara-yasamini-yitirdi-1060576356.html
Che'nin oğlu Camilo Guevara yaşamını yitirdi
Che'nin oğlu Camilo Guevara yaşamını yitirdi
Küba Devrimi’nin öncülerinden Che Guvara’nın oğlu Camilo Guevara, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T17:15+0300
2022-08-30T17:15+0300
dünya
camilo guevara
che guevara
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Küba Devrimi’nin öncülerinden Che Guevara'nın oğlu Camilo Guevara, uçakta yaşadığı kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.60 yaşındaki Camilo Guevara’nın ölüm haberini, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Twitter hesabından duyurdu.Diaz-Canel, "Babasının olağanüstü mirasının bir bölümünü koruyan Che Merkezi'nin yöneticisi olarak Che'nin oğlu ve fikirlerinin destekçisi Camilo'ya derin bir üzüntüyle veda ediyoruz. Annesi Aleida'ya, dul eşine ve kızlarına ve tüm Guevara March ailesine kucak dolusu sevgiler" ifadelerini kullandı.Öte yandan Küba’nın Ankara Büyükelçiliği, Camilo Guevara’nın ölümünün ardından bir taziye mesajı yayınladı.Elçilik, mesajında "Dün kahraman gerillanın düşüncelerini yayma ve araştırma görevini üstlenen Che Merkezi'nin yöneticiliğini yapan Che Guevara'nın oğlu Camilo Guevara'yı kaybettik. Camilo hayatını kaybettiğinde 60 yaşındaydı. Türkiye'deki Küba Büyükelçiliği olarak Camilo'nun ailesine ve dostlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" dedi.
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camilo guevara, che guevara, miguel diaz-canel
camilo guevara, che guevara, miguel diaz-canel

Che'nin oğlu Camilo Guevara yaşamını yitirdi

17:15 30.08.2022
© AFP 2022Camilo Guevara
Camilo Guevara - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2022
© AFP 2022
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Küba Devrimi’nin öncülerinden Che Guvara’nın oğlu Camilo Guevara, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Küba Devrimi’nin öncülerinden Che Guevara'nın oğlu Camilo Guevara, uçakta yaşadığı kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
60 yaşındaki Camilo Guevara’nın ölüm haberini, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Twitter hesabından duyurdu.
Diaz-Canel, "Babasının olağanüstü mirasının bir bölümünü koruyan Che Merkezi'nin yöneticisi olarak Che'nin oğlu ve fikirlerinin destekçisi Camilo'ya derin bir üzüntüyle veda ediyoruz. Annesi Aleida'ya, dul eşine ve kızlarına ve tüm Guevara March ailesine kucak dolusu sevgiler" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Küba’nın Ankara Büyükelçiliği, Camilo Guevara’nın ölümünün ardından bir taziye mesajı yayınladı.
Elçilik, mesajında "Dün kahraman gerillanın düşüncelerini yayma ve araştırma görevini üstlenen Che Merkezi'nin yöneticiliğini yapan Che Guevara'nın oğlu Camilo Guevara'yı kaybettik. Camilo hayatını kaybettiğinde 60 yaşındaydı. Türkiye'deki Küba Büyükelçiliği olarak Camilo'nun ailesine ve dostlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" dedi.
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