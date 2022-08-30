Che'nin oğlu Camilo Guevara yaşamını yitirdi
© AFP 2022Camilo Guevara
© AFP 2022
Küba Devrimi’nin öncülerinden Che Guvara’nın oğlu Camilo Guevara, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Küba Devrimi’nin öncülerinden Che Guevara'nın oğlu Camilo Guevara, uçakta yaşadığı kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
60 yaşındaki Camilo Guevara’nın ölüm haberini, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Twitter hesabından duyurdu.
Diaz-Canel, "Babasının olağanüstü mirasının bir bölümünü koruyan Che Merkezi'nin yöneticisi olarak Che'nin oğlu ve fikirlerinin destekçisi Camilo'ya derin bir üzüntüyle veda ediyoruz. Annesi Aleida'ya, dul eşine ve kızlarına ve tüm Guevara March ailesine kucak dolusu sevgiler" ifadelerini kullandı.
Con profundo dolor decimos adiós a Camilo, hijo del Che y promotor de sus ideas, como directivo del Centro Che, que conserva parte del extraordinario legado de su padre. Abrazos a su madre, Aleida, a su viuda e hijas y a toda la familia Guevara March. pic.twitter.com/n7PaAVbmC2— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) August 30, 2022
Öte yandan Küba’nın Ankara Büyükelçiliği, Camilo Guevara’nın ölümünün ardından bir taziye mesajı yayınladı.
Elçilik, mesajında "Dün kahraman gerillanın düşüncelerini yayma ve araştırma görevini üstlenen Che Merkezi'nin yöneticiliğini yapan Che Guevara'nın oğlu Camilo Guevara'yı kaybettik. Camilo hayatını kaybettiğinde 60 yaşındaydı. Türkiye'deki Küba Büyükelçiliği olarak Camilo'nun ailesine ve dostlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" dedi.
Camilo hayatını kaybettiğinde 60 yaşındaydı. Türkiye'deki Küba Büyükelçiliği olarak Camilo'nun ailesine ve dostlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. pic.twitter.com/uA1cJHSS5d— Embacuba_Turquia (@Embacuba_Turqui) August 30, 2022