https://sputniknews.com.tr/20230508/bakan-nebatiden-kilicdarogluna-bir-vize-ugruna-ulkeyi-satiyorsunuz-1070789801.html

Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na: Bir vize uğruna ülkeyi satıyorsunuz

Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na: Bir vize uğruna ülkeyi satıyorsunuz

Bakan Nebati, Türkiye'nin en az borçluluğa sahip ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Borçluluğa baktığımızda, dünyada en az borçluluğa sahip ülkelerden... 08.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-08T16:22+0300

2023-05-08T16:22+0300

2023-05-08T16:24+0300

2023 türkiye seçimleri

nureddin nebati

hazine ve maliye bakanlığı

kemal kılıçdaroğlu

kriz

karadeniz

hidrojen

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Hazine ve Maliye Bakanı ve AK Parti'nin Mersin milletvekili adayı Nureddin Nebati, Güneydoğulu iş insanlarıyla restoranda bir araya geldiği toplantıda, kente birlikte çalışmaya ve hizmet etmeye geldiklerini söyledi.Türkiye'de, 21 yılda kültürel, sosyal ve siyasal alanda yaşanan gelişmeleri anlatan Nebati, kimsenin ötekileştirilmesine izin vermediklerini belirtti.Nebati, ülkeye her alanda yatırımlar yapıldığını, işçilerin, kamu çalışanlarının ve emeklilerin gelirlerinin artırıldığını dile getirdi.‘Bütçemiz dünyanın en güçlü bütçelerinden biri’Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna krizi gibi küresel krizler ile Kahramanmaraş merkezli depremin etkilerini hissettirmediklerini vurgulayan Bakan Nebati, şöyle konuştu:Nebati, faiz giderlerinin ve borçluluk oranının düştüğüne işaret ederek, "Türkiye, hem ülkenin gelişmesi, bütçe, altyapı yatırımları açısından hem de borçluluk itibarıyla aslında dünyanın en güçlü ülkelerinden bir tanesi" değerlendirmesinde bulundu.‘Karadeniz'de hidrojene hazır olun, biz patlatıyoruz Allah’ın izniyle’Türkiye'nin kendi doğalgazını, petrolünü çıkarıp, savunma sanayisinde kendi projelerini geliştirdiğini ve bu alanda dünyada ilk 5'e girdiğini belirten Nebati, şöyle devam etti:‘14 Mayıs ülkenin bekasıyla ilgili kavgadır’Nebati, terörle mücadele çalışmalarındaki başarılara değinerek, "14 Mayıs, işte bu kazanımları devam ettirmeyle kazanımları kesme ve ülkeyi bölme üzerine kurulu bir kavgadır. Bu bir siyasal iktidarın yer değiştirme kavgası değildir. Bu bir iktidar kavgası hiç değildir. Bu bir ülkenin bekasıyla ilgili kavgadır" dedi.Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Avrupa Birliği'ne vizesiz giriş vaadine ilişkin değerlendirmede bulunan Nebati, şunları anlattı:Nebati, TFF 3. Lig'de mücadele eden Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu'nu desteklemeyi sürdüreceklerini kaydetti.Programa AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir ile iş insanları katıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230507/bakan-nebati-biz-yurt-disindan-recetelerle-is-yapmiyoruz-yapmayacagiz-emir-almayacagiz-1070743733.html

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nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, kemal kılıçdaroğlu, kriz, karadeniz, hidrojen