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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230508/bakan-nebatiden-kilicdarogluna-bir-vize-ugruna-ulkeyi-satiyorsunuz-1070789801.html
Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na: Bir vize uğruna ülkeyi satıyorsunuz
Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na: Bir vize uğruna ülkeyi satıyorsunuz
Bakan Nebati, Türkiye'nin en az borçluluğa sahip ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Borçluluğa baktığımızda, dünyada en az borçluluğa sahip ülkelerden... 08.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-08T16:22+0300
2023-05-08T16:24+0300
2023 türkiye seçimleri
nureddin nebati
hazine ve maliye bakanlığı
kemal kılıçdaroğlu
kriz
karadeniz
hidrojen
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Hazine ve Maliye Bakanı ve AK Parti'nin Mersin milletvekili adayı Nureddin Nebati, Güneydoğulu iş insanlarıyla restoranda bir araya geldiği toplantıda, kente birlikte çalışmaya ve hizmet etmeye geldiklerini söyledi.Türkiye'de, 21 yılda kültürel, sosyal ve siyasal alanda yaşanan gelişmeleri anlatan Nebati, kimsenin ötekileştirilmesine izin vermediklerini belirtti.Nebati, ülkeye her alanda yatırımlar yapıldığını, işçilerin, kamu çalışanlarının ve emeklilerin gelirlerinin artırıldığını dile getirdi.‘Bütçemiz dünyanın en güçlü bütçelerinden biri’Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna krizi gibi küresel krizler ile Kahramanmaraş merkezli depremin etkilerini hissettirmediklerini vurgulayan Bakan Nebati, şöyle konuştu:Nebati, faiz giderlerinin ve borçluluk oranının düştüğüne işaret ederek, "Türkiye, hem ülkenin gelişmesi, bütçe, altyapı yatırımları açısından hem de borçluluk itibarıyla aslında dünyanın en güçlü ülkelerinden bir tanesi" değerlendirmesinde bulundu.‘Karadeniz'de hidrojene hazır olun, biz patlatıyoruz Allah’ın izniyle’Türkiye'nin kendi doğalgazını, petrolünü çıkarıp, savunma sanayisinde kendi projelerini geliştirdiğini ve bu alanda dünyada ilk 5'e girdiğini belirten Nebati, şöyle devam etti:‘14 Mayıs ülkenin bekasıyla ilgili kavgadır’Nebati, terörle mücadele çalışmalarındaki başarılara değinerek, "14 Mayıs, işte bu kazanımları devam ettirmeyle kazanımları kesme ve ülkeyi bölme üzerine kurulu bir kavgadır. Bu bir siyasal iktidarın yer değiştirme kavgası değildir. Bu bir iktidar kavgası hiç değildir. Bu bir ülkenin bekasıyla ilgili kavgadır" dedi.Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Avrupa Birliği'ne vizesiz giriş vaadine ilişkin değerlendirmede bulunan Nebati, şunları anlattı:Nebati, TFF 3. Lig'de mücadele eden Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu'nu desteklemeyi sürdüreceklerini kaydetti.Programa AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir ile iş insanları katıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230507/bakan-nebati-biz-yurt-disindan-recetelerle-is-yapmiyoruz-yapmayacagiz-emir-almayacagiz-1070743733.html
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nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, kemal kılıçdaroğlu, kriz, karadeniz, hidrojen
nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, kemal kılıçdaroğlu, kriz, karadeniz, hidrojen

Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na: Bir vize uğruna ülkeyi satıyorsunuz

16:22 08.05.2023 (güncellendi: 16:24 08.05.2023)
© İHA / AHMET ARSLANTAŞ - ŞİNASİ İNANHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2023
© İHA / AHMET ARSLANTAŞ - ŞİNASİ İNAN
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Bakan Nebati, Türkiye'nin en az borçluluğa sahip ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Borçluluğa baktığımızda, dünyada en az borçluluğa sahip ülkelerden birisiyiz" dedi. Nebati, Kılıçdaroğlu'nun, AB’ye vizesiz giriş vaadine ilişkin ise “Bir vize uğruna ülkeyi satıyorsunuz” ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı ve AK Parti'nin Mersin milletvekili adayı Nureddin Nebati, Güneydoğulu iş insanlarıyla restoranda bir araya geldiği toplantıda, kente birlikte çalışmaya ve hizmet etmeye geldiklerini söyledi.
Türkiye'de, 21 yılda kültürel, sosyal ve siyasal alanda yaşanan gelişmeleri anlatan Nebati, kimsenin ötekileştirilmesine izin vermediklerini belirtti.
Nebati, ülkeye her alanda yatırımlar yapıldığını, işçilerin, kamu çalışanlarının ve emeklilerin gelirlerinin artırıldığını dile getirdi.

‘Bütçemiz dünyanın en güçlü bütçelerinden biri’

Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna krizi gibi küresel krizler ile Kahramanmaraş merkezli depremin etkilerini hissettirmediklerini vurgulayan Bakan Nebati, şöyle konuştu:
"Bu deprem, normal şartlar altında bir ülkeyi 1 yıl boyunca durdurur. Ama biz işimize devam ettik. Şubat ayının o ilk günlerindeki olumsuz etki artık tamamen gitti. Biz ikinci yarıda toparlanmayı beklerken ilk çeyrekteki etki az, ikinci çeyrekten itibaren toparlanma başladı. Çünkü Türkiye altyapı yatırımlarını bitirmiş bir ülke. Borçluluğa baktığımızda, dünyada en az borçluluğa sahip ülkelerden birisiyiz. Reel sektör, kamu, hane, bunların tamamında biz Maastricht Kriterleri'nin altındayız. Uluslararası tüm kuruluşlara göre altlardayız ve aynı şekilde bütçemiz de dünyanın en güçlü bütçelerinden bir tanesi."
Nebati, faiz giderlerinin ve borçluluk oranının düştüğüne işaret ederek, "Türkiye, hem ülkenin gelişmesi, bütçe, altyapı yatırımları açısından hem de borçluluk itibarıyla aslında dünyanın en güçlü ülkelerinden bir tanesi" değerlendirmesinde bulundu.

‘Karadeniz'de hidrojene hazır olun, biz patlatıyoruz Allah’ın izniyle’

Türkiye'nin kendi doğalgazını, petrolünü çıkarıp, savunma sanayisinde kendi projelerini geliştirdiğini ve bu alanda dünyada ilk 5'e girdiğini belirten Nebati, şöyle devam etti:
"Kendi uçağını, tankını, gemisini üreten bir ülkeyiz. Doğalgazı bulup çıkarabilecek kapasitedeyiz. Altın işlemeyi hızlandırdık, bor madenimiz zaten başlı başına yeter ve Karadeniz'de hidrojen... Şu anda maliyetler biraz yüksek olduğu için düşünün 20 sene önce güneş enerjisini kim isterdi? Maliyetler düşüyor, Karadeniz'de hidrojene hazır olun. Biz patlatıyoruz Allah'ın izniyle. Savunma sanayisi, enerji tüm bunları karşılayan bir ülke, 2020'de 28 milyar dolar, 2021'de 54 milyar dolar, geçen yıl 103 milyar dolar enerji ithalatında bulunmuş dolayısıyla dış ticaret açığı ve cari açığı yüksek seviyelere gelmiş bu ülke cari açığını çok rahat bir şekilde karşılar. Bunların düştüğünü, aşağı yönlü gittiğini bırakın 28'leri 50 milyar dolara geldiği zaman 50 milyar dolarlık bir enerji ithalatında sadece ve sadece cari açık sıfırlanır. Şimdi siz ithal ettiğiniz elektriğin, gazın, petrolün yerine üretim yaptığınızda zaten bu işi çözmüş oluyorsunuz. 2028'de tam bağımsız bir Türkiye'ye doğru gidiyoruz."

‘14 Mayıs ülkenin bekasıyla ilgili kavgadır’

Nebati, terörle mücadele çalışmalarındaki başarılara değinerek, "14 Mayıs, işte bu kazanımları devam ettirmeyle kazanımları kesme ve ülkeyi bölme üzerine kurulu bir kavgadır. Bu bir siyasal iktidarın yer değiştirme kavgası değildir. Bu bir iktidar kavgası hiç değildir. Bu bir ülkenin bekasıyla ilgili kavgadır" dedi.
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Avrupa Birliği'ne vizesiz giriş vaadine ilişkin değerlendirmede bulunan Nebati, şunları anlattı:
"Bir vize uğruna ülkeyi satıyorsunuz. Allah muhafaza ülkenin bölünmesine yol açacak kavgaları başlatıyorsun, sen sebep oluyorsun ve ülkenin bu müthiş büyüme trendini bir anda aşağıya çekiyorsun. Böylelikle kasayı da IMF'ye teslim ediyorsun. Türkçesi budur. Yani 'Bir vize uğruna Ya Rab ülkenin bekasını devret.' Onun için biz 14 Mayıs'ı bir iktidar mücadelesi olarak görmüyoruz. Türkiye'nin bekasına karşı savaşan içerdeki ve dışarıdaki işbirlikçilerle mücadele olarak görüyoruz. Onun için 14 Mayıs, çok değerlidir. Şimdi de dergilerle Türkiye üzerine ağır şekilde gelerek içerideki işbirlikçileriyle de bu işi bitirmeye çalışıyorlar. 14 Mayıs bunun savaşıdır."
Nebati, TFF 3. Lig'de mücadele eden Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu'nu desteklemeyi sürdüreceklerini kaydetti.
Programa AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir ile iş insanları katıldı.
Bakan Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Bakan Nebati: Biz yurt dışından reçetelerle iş yapmıyoruz, yapmayacağız, emir almayacağız
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