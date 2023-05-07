https://sputniknews.com.tr/20230507/bakan-nebati-biz-yurt-disindan-recetelerle-is-yapmiyoruz-yapmayacagiz-emir-almayacagiz-1070743733.html

Bakan Nebati: Biz yurt dışından reçetelerle iş yapmıyoruz, yapmayacağız, emir almayacağız

Bakan Nebati: Biz yurt dışından reçetelerle iş yapmıyoruz, yapmayacağız, emir almayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dışarıdan reçetelerle iş yapmayacaklarını ve emir almayacaklarını belirtti. 07.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-07T14:07+0300

2023-05-07T14:07+0300

2023-05-07T14:07+0300

2023 türkiye seçimleri

ekonomi

nureddin nebati

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

chp

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AK Parti'nin Mersin milletvekili adayı Nebati, Suphi Öner Öğretmenevi'nde düzenlenen Memur-Sen Mersin İl Divan Kurulu Toplantısı'nda, 21 yılda Türkiye'de hayallerin ötesinde çalışmaların yapıldığını söyledi.Nebati, ülkenin kaynaklarının en iyi şekilde kullanıldığını, çalışanları rahatlatmak için önemli adımlar attıklarını anlattı.Son haftalarda uluslararası dergilerde aynı kaynaktan çıkan yazıların yer aldığını belirten Nebati, "Onların derdi Recep Tayyip Erdoğan, dolayısıyla Türkiye. Kusura bakmayın benim de şu andaki derdim Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar başkan seçtirmek ve Türkiye'nin bekasını korumak." diye konuştu.'Sana 300 dolar vermezler'Nebati, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "300 milyar dolar getireceğim" vaadine ilişkin, şu değerlendirmede bulundu:Muhalefeti eleştiren Nebati, şöyle devam etti:'Cumhurbaşkanı'mızın arkasında dağ gibi durmaya devam edeceğim'Türkiye'nin nasıl bir beka sorunuyla mücadele ettiğinin anlatılması gerektiğini söyleyen Nebati, şunları kaydetti:Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, sendika yöneticileri ve üyeleri katıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230507/kilicdaroglu-herkesin-kazandigi-urettigi-bir-modeli-insa-edecegiz-1070742813.html

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ekonomi, nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, chp