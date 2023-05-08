https://sputniknews.com.tr/20230508/bakan-ersoy-duyurdu-kiz-kulesi-11-mayis-aksami-acilacak--1070779726.html
Bakan Ersoy duyurdu: Kız Kulesi 11 Mayıs akşamı açılacak
Bakan Ersoy duyurdu: Kız Kulesi 11 Mayıs akşamı açılacak
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Kız Kulesi'nin 11 Mayıs akşamı açılacağını açıkladı. 08.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-08T14:05+0300
2023-05-08T14:05+0300
2023-05-08T14:05+0300
yaşam
kız kulesi
restorasyon
mehmet nuri ersoy
istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/03/1069106629_0:0:2731:1537_1920x0_80_0_0_9e2435f281628ff42791b841a785f10e.jpg
İstanbul'un simgelerinden biri olan Kız Kulesi'ndeki restorasyon çalışmaları tamamlanma aşamasında.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tarihi yapının 11 Mayıs akşamı açılacağını açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20230413/brandalar-kaldirildi-kiz-kulesi-ortaya-cikti-1069631668.html
kız kulesi
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/03/1069106629_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c3151b4b77f1f53809cb7a49db6db708.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kız kulesi, restorasyon, mehmet nuri ersoy, istanbul
kız kulesi, restorasyon, mehmet nuri ersoy, istanbul
Bakan Ersoy duyurdu: Kız Kulesi 11 Mayıs akşamı açılacak
Abone ol
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Kız Kulesi'nin 11 Mayıs akşamı açılacağını açıkladı.
İstanbul'un simgelerinden biri olan Kız Kulesi'ndeki restorasyon çalışmaları tamamlanma aşamasında.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tarihi yapının 11 Mayıs akşamı açılacağını açıkladı.