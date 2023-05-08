https://sputniknews.com.tr/20230508/bakan-ersoy-duyurdu-kiz-kulesi-11-mayis-aksami-acilacak--1070779726.html

Bakan Ersoy duyurdu: Kız Kulesi 11 Mayıs akşamı açılacak

Bakan Ersoy duyurdu: Kız Kulesi 11 Mayıs akşamı açılacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Kız Kulesi'nin 11 Mayıs akşamı açılacağını açıkladı. 08.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-08T14:05+0300

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yaşam

kız kulesi

restorasyon

mehmet nuri ersoy

istanbul

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İstanbul'un simgelerinden biri olan Kız Kulesi'ndeki restorasyon çalışmaları tamamlanma aşamasında.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tarihi yapının 11 Mayıs akşamı açılacağını açıkladı.

https://sputniknews.com.tr/20230413/brandalar-kaldirildi-kiz-kulesi-ortaya-cikti-1069631668.html

kız kulesi

istanbul

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kız kulesi, restorasyon, mehmet nuri ersoy, istanbul