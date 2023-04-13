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https://sputniknews.com.tr/20230413/brandalar-kaldirildi-kiz-kulesi-ortaya-cikti-1069631668.html
Brandalar kaldırıldı, Kız Kulesi ortaya çıktı
Brandalar kaldırıldı, Kız Kulesi ortaya çıktı
İstanbul’un simgelerinden Kız Kulesi’ndeki restorasyon çalışmaları devam ederken tarihi yapının son hali görüntülendi. 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T15:48+0300
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yaşam
kız kulesi
kültür ve turizm bakanlığı
restorasyon
istanbul
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2021 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları başlatılan Kız Kulesi’nin son hali görüntülendi. Tarihi yapının büründüğü yeni silüet görenleri mest etti. İstanbul’un Galata Kulesi’yle birlikte en önemli tarihi simgelerinden olan Kız Kulesi’nin mayıs ayında açılması planlanıyor.Etrafındaki iskelenin kaldırılması sonucu tamamen ortaya çıkan Kız Kulesi’nin kale kısmının güçlendirildiği dikkat çekerken çevresindeki düzenlemelerin de devam ettiği görüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230409/kiz-kulesinin-cevresindeki-iskeleler-kaldirildi-1069431515.html
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kız kulesi, kültür ve turizm bakanlığı, restorasyon, istanbul

Brandalar kaldırıldı, Kız Kulesi ortaya çıktı

15:48 13.04.2023
© İHAKız Kulesi
Kız Kulesi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2023
© İHA
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İstanbul’un simgelerinden Kız Kulesi’ndeki restorasyon çalışmaları devam ederken tarihi yapının son hali görüntülendi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2021 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları başlatılan Kız Kulesi’nin son hali görüntülendi. Tarihi yapının büründüğü yeni silüet görenleri mest etti. İstanbul’un Galata Kulesi’yle birlikte en önemli tarihi simgelerinden olan Kız Kulesi’nin mayıs ayında açılması planlanıyor.
© İHA
İstanbul'un simgelerinden Kız Kulesi'ndeki restorasyon çalışmaları devam ederken tarihi yapının son hali görüntülendi. - Sputnik Türkiye
1/2
© İHA
© İHA
Tarihi simgenin pencerelerinde ve kulenin yanındaki yapının çatısında çalışmaların devam ettiği görüldü. - Sputnik Türkiye
2/2
© İHA
1/2
© İHA
2/2
© İHA
Etrafındaki iskelenin kaldırılması sonucu tamamen ortaya çıkan Kız Kulesi’nin kale kısmının güçlendirildiği dikkat çekerken çevresindeki düzenlemelerin de devam ettiği görüldü.
Kız Kulesi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2023
YAŞAM
Kız Kulesi'nin çevresindeki iskeleler kaldırıldı
9 Nisan, 18:36
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