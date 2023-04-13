https://sputniknews.com.tr/20230413/brandalar-kaldirildi-kiz-kulesi-ortaya-cikti-1069631668.html

Brandalar kaldırıldı, Kız Kulesi ortaya çıktı

Brandalar kaldırıldı, Kız Kulesi ortaya çıktı

İstanbul’un simgelerinden Kız Kulesi’ndeki restorasyon çalışmaları devam ederken tarihi yapının son hali görüntülendi. 13.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-13T15:48+0300

2023-04-13T15:48+0300

2023-04-13T15:48+0300

yaşam

kız kulesi

kültür ve turizm bakanlığı

restorasyon

istanbul

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2021 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları başlatılan Kız Kulesi’nin son hali görüntülendi. Tarihi yapının büründüğü yeni silüet görenleri mest etti. İstanbul’un Galata Kulesi’yle birlikte en önemli tarihi simgelerinden olan Kız Kulesi’nin mayıs ayında açılması planlanıyor.Etrafındaki iskelenin kaldırılması sonucu tamamen ortaya çıkan Kız Kulesi’nin kale kısmının güçlendirildiği dikkat çekerken çevresindeki düzenlemelerin de devam ettiği görüldü.

https://sputniknews.com.tr/20230409/kiz-kulesinin-cevresindeki-iskeleler-kaldirildi-1069431515.html

kız kulesi

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kız kulesi, kültür ve turizm bakanlığı, restorasyon, istanbul