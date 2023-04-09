https://sputniknews.com.tr/20230409/kiz-kulesinin-cevresindeki-iskeleler-kaldirildi-1069431515.html
Kız Kulesi'nin çevresindeki iskeleler kaldırıldı
Kız Kulesi'nin çevresindeki iskeleler kaldırıldı
Restorasyon çalışmalarında sona gelinen ve Mayıs ayında açılması planlanan Üsküdar'daki Kız Kulesi, çevresindeki iskelenin kaldırılmasıyla tamamen ortaya... 09.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-09T18:36+0300
2023-04-09T18:36+0300
2023-04-09T18:36+0300
yaşam
türkiye
kız kulesi
restorasyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/09/1069431360_0:2:604:342_1920x0_80_0_0_b643abdb5915e87ada94f26d09f43eb7.png
İstanbul'un simgelerinden olan ve bir süredir restorasyon çalışmaları devam eden Kız Kulesi'nin çevresinde bulunan iskeleler kaldırılmaya başlandı. İskelelerin kaldırılması ile kulesi ortaya çıktı. Restore edilmiş hali havadan görüntülendi.
kız kulesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/09/1069431360_74:0:530:342_1920x0_80_0_0_5b5177730cfc87a35440d236bbaf153c.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, kız kulesi, restorasyon
türkiye, kız kulesi, restorasyon
Kız Kulesi'nin çevresindeki iskeleler kaldırıldı
Abone ol
Restorasyon çalışmalarında sona gelinen ve Mayıs ayında açılması planlanan Üsküdar'daki Kız Kulesi, çevresindeki iskelenin kaldırılmasıyla tamamen ortaya çıktı.
İstanbul'un simgelerinden olan ve bir süredir restorasyon çalışmaları devam eden Kız Kulesi'nin çevresinde bulunan iskeleler kaldırılmaya başlandı. İskelelerin kaldırılması ile kulesi ortaya çıktı. Restore edilmiş hali havadan görüntülendi.