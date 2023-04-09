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https://sputniknews.com.tr/20230409/kiz-kulesinin-cevresindeki-iskeleler-kaldirildi-1069431515.html
Kız Kulesi'nin çevresindeki iskeleler kaldırıldı
Kız Kulesi'nin çevresindeki iskeleler kaldırıldı
Restorasyon çalışmalarında sona gelinen ve Mayıs ayında açılması planlanan Üsküdar'daki Kız Kulesi, çevresindeki iskelenin kaldırılmasıyla tamamen ortaya... 09.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-09T18:36+0300
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yaşam
türkiye
kız kulesi
restorasyon
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İstanbul'un simgelerinden olan ve bir süredir restorasyon çalışmaları devam eden Kız Kulesi'nin çevresinde bulunan iskeleler kaldırılmaya başlandı. İskelelerin kaldırılması ile kulesi ortaya çıktı. Restore edilmiş hali havadan görüntülendi.
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türkiye, kız kulesi, restorasyon
türkiye, kız kulesi, restorasyon

Kız Kulesi'nin çevresindeki iskeleler kaldırıldı

18:36 09.04.2023
© İHAKız Kulesi
Kız Kulesi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2023
© İHA
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Restorasyon çalışmalarında sona gelinen ve Mayıs ayında açılması planlanan Üsküdar'daki Kız Kulesi, çevresindeki iskelenin kaldırılmasıyla tamamen ortaya çıktı.
İstanbul'un simgelerinden olan ve bir süredir restorasyon çalışmaları devam eden Kız Kulesi'nin çevresinde bulunan iskeleler kaldırılmaya başlandı. İskelelerin kaldırılması ile kulesi ortaya çıktı. Restore edilmiş hali havadan görüntülendi.
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