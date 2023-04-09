https://sputniknews.com.tr/20230409/kiz-kulesinin-cevresindeki-iskeleler-kaldirildi-1069431515.html

Kız Kulesi'nin çevresindeki iskeleler kaldırıldı

Kız Kulesi'nin çevresindeki iskeleler kaldırıldı

Restorasyon çalışmalarında sona gelinen ve Mayıs ayında açılması planlanan Üsküdar'daki Kız Kulesi, çevresindeki iskelenin kaldırılmasıyla tamamen ortaya... 09.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-09T18:36+0300

2023-04-09T18:36+0300

2023-04-09T18:36+0300

yaşam

türkiye

kız kulesi

restorasyon

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İstanbul'un simgelerinden olan ve bir süredir restorasyon çalışmaları devam eden Kız Kulesi'nin çevresinde bulunan iskeleler kaldırılmaya başlandı. İskelelerin kaldırılması ile kulesi ortaya çıktı. Restore edilmiş hali havadan görüntülendi.

kız kulesi

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türkiye, kız kulesi, restorasyon