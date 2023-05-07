https://sputniknews.com.tr/20230507/sanliurfada-kamyonetle-tirin-carpismasi-sonucu-6-kisi-hayatini-kaybetti-1070747530.html
Şanlıurfa'da kamyonetle tırın çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da kamyonetle tırın çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da kamyonetle tırın çarpışması sonucu 6 kişi öldü. 07.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-07T16:31+0300
2023-05-07T16:31+0300
2023-05-07T16:31+0300
türkiye
kaza
şanlıurfa
tir
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Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 23. kilometresinde, 63 AEM 905 plakalı araç yüklü tır ile 31 AAG 099 plakalı kamyonet çarpıştı.Kazada, her iki araç da şarampole devrildi.Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.Ekipler, 6 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.
https://sputniknews.com.tr/20230422/bolu-dagi-tunelinde-zincirleme-kaza-1070051876.html
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kaza, şanlıurfa, tir
Şanlıurfa'da kamyonetle tırın çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti
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Şanlıurfa'da kamyonetle tırın çarpışması sonucu 6 kişi öldü.
Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 23. kilometresinde, 63 AEM 905 plakalı araç yüklü tır ile 31 AAG 099 plakalı kamyonet çarpıştı.
Kazada, her iki araç da şarampole devrildi.
Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, 6 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.