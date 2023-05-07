https://sputniknews.com.tr/20230507/sanliurfada-kamyonetle-tirin-carpismasi-sonucu-6-kisi-hayatini-kaybetti-1070747530.html

Şanlıurfa'da kamyonetle tırın çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da kamyonetle tırın çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da kamyonetle tırın çarpışması sonucu 6 kişi öldü. 07.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-07T16:31+0300

2023-05-07T16:31+0300

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türkiye

kaza

şanlıurfa

tir

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Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 23. kilometresinde, 63 AEM 905 plakalı araç yüklü tır ile 31 AAG 099 plakalı kamyonet çarpıştı.Kazada, her iki araç da şarampole devrildi.Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.Ekipler, 6 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

https://sputniknews.com.tr/20230422/bolu-dagi-tunelinde-zincirleme-kaza-1070051876.html

türkiye

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