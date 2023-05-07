https://sputniknews.com.tr/20230507/ilkay-gundogan-atti-manchester-city-kazandi-1070736580.html

İlkay Gündoğan attı, Manchester City kazandı

İlkay Gündoğan attı, Manchester City kazandı

İngiltere Premier Lig lideri Manchester City, sahasında Leeds United'ı İlkay Gündoğan'ın attığı gollerle 2-1 yendi. 07.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-07T05:51+0300

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spor

manchester city

ilkay gündoğan

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İngiltere Premier Lig lideri Manchester City, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Leeds United'ı konuk etti.Etihad Stadı'ndaki karşılaşmada Manchester City, 19 ve 27. dakikalarda İlkay Gündoğan'ın attığı gollerle sahadan üç puanla ayrıldı.Konuk takımın tek golünü 85. dakikada Rodrigo kaydetti.İlkay Gündoğan, 84. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.Manchester ekibi bu galibiyetle puanını 82'ye çıkarırken, Arsenal 78 puanla ikinci sırada yer alıyor.Leeds United ise 30 puanla 17. sırada bulunuyor.Chelsea galibiyeti hatırladı11 Mart'tan bu yana çıktığı 9 maçı da kazanamayan Chelsea ise deplasmanda Bournemouth'u 3-1 mağlup etti.Londra ekibinin gollerini 9. dakikada Conor Gallagher, 82. dakikada Benoit Badiashile ve 86. dakikada Joao Felix atarken, ev sahibi ekibin tek golü 21. dakikada Matias Vina'dan geldi.Günün diğer maçlarında Tottenham, Crystal Palace'ı, Wolverhampton da Aston Villa'yı 1-0'lık skorlarla yendi.

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manchester city, ilkay gündoğan