https://sputniknews.com.tr/20230507/fransada-son-24-saatte-25-binden-fazla-yildirim-dustu-1070746513.html

Fransa'da son 24 saatte 25 binden fazla yıldırım düştü

Fransa'da son 24 saatte 25 binden fazla yıldırım düştü

Fransa'da son 24 saatte 25 binden fazla yıldırım düşmesi kaydedildi. 07.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-07T15:57+0300

2023-05-07T15:57+0300

2023-05-07T15:57+0300

dünya

fransa

hava durumu

yıldırım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/07/1070746355_0:100:2246:1363_1920x0_80_0_0_013afdc1b77e85623db1bede75f5da3e.jpg

Fransız Kasırga ve Fırtına Gözlemevi Keraunos'un Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, dün öğleden sonra başlayan fırtınalı hava koşulları sırasında son 24 saatte 25 binden fazla yıldırım düşmesi tespit edildi.Böylece söz konusu bölgelerde saate ortalama 1041 defa yıldırım düşmüş oldu.Fırtınalı hava nedeniyle ülkenin doğusunda da yoğun dolu yağışı meydana geldi.Öte yandan sosyal medyada ülkenin farklı yerlerinde yıldırım düşmesi anlarını yansıtan çok sayıda görsel paylaşıldı.Fransız basını da kötü hava koşulları nedeniyle 69 bölgede orta seviye olan turuncu alarm düzeyine geçildiğini aktardı.Fransız Meteoroloji İdaresi, perşembe günü ülkede, gelecek günlerde birçok bölgede kuvvetli fırtına ve yağış olacağı uyarısında bulunmuştu.Fransa zaman zaman yağış alsa da Avrupa'da en kurak dönem geçiren başlıca ülkeler arasında yer alıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230507/mersini-hortum-vurdu-13-kisi-yaralandi-2-bin-donum-sera-zarar-gordu-1070741293.html

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fransa, hava durumu, yıldırım