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Mersin'i hortum vurdu: 13 kişi yaralandı, 2 bin dönüm sera zarar gördü
Mersin'i hortum vurdu: 13 kişi yaralandı, 2 bin dönüm sera zarar gördü
Mersin'in Anamur ilçesinde dün sabah saatlerinde meydana gelen 13 kişinin yaralandığı ve yaklaşık 2 bin dönüm seranın zarar gördüğü hortum felaketi evleri de... 07.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-07T12:54+0300
2023-05-07T12:54+0300
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mersin
hortum
sağanak
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Mersin'in Anamur ilçesinde fırtına ile birlikte ortaya çıkan hortum, ilçeye bağlı Sultan Alaaddin, Akarca ve Ören mahallelerinde seraları yıktı, çatıları uçurdu, bir iş yerini yıktı, bir tırı devirdi, bir hafif ticari aracı da ters döndürdü. 13 kişinin hafif şekilde yaralandığı felakette, yaklaşık 2 bin dönüm seranın zarar gördüğü öğrenildi. Bugün Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile Anamur Belediyesi ekipleri tarafından zarar gören evlerde hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Akarca Mahallesi Oğuz Apartmanı sakinleriyle bir araya gelen Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, gereken her şeyi yapacaklarını kaydetti.'Hasar tespit çalışmaları başladı'Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Kılınç, "Gelmiş geçmiş en büyük hortum felaketini yaşadık. 2 bin dönüme yakın muz seramız, 25-30 civarında evde hasar meydana geldi. Bugün de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğündeki arkadaşlarımıza resmi tespiti yaptıracağız hem de mal müdürlüğündeki ekiplerimiz geldi. Onlar zarar ziyan tespiti yaptıktan sonra ilgili yetkililere bildirip, yardım noktasında neler yapılabilir, Cumhurbaşkanımızın dün de söz verdiği gibi yardım noktasında gerekli çalışmaları yapmaktayız. Dün zaten belediye olarak, ön tespit yapmıştık bir hazırlık noktasında. Devletimiz büyüktür, vatandaşlarımızın yaralarını saracak inşallah" dedi.'Kapıları söküp arka tarafa atmış'Evi zarar gören vatandaşlardan Hüsamettin Zeybek, "Ben işteyken eşim aradı evde hortum oldu diye. Koşarak geldim ve görecek bir şey yoktu. Çocuklarımda herhangi bir hasar yok sadece maddi hasarımız vardı. Buna da şükür. Gördüğünüz gibi evimizde kapı, penceremiz kırılmış, eşyalar bir birine girmiş. Başka da yapacağımız bir şey yok. Allah'tan geldi diyoruz. Hortum ön taraftan basınç yapmış, muhtemelen tüm kapıları sökerek, arka taraftan çıkartma yapmış. İlk önceki hali bundan daha beterdi. Çocuklar basınçtan etkilenmişler çekyatın üzerine yatmışlar. Anneleri de çocuklara zarar gelmesin diye üstüne yatmış öyle kurtulmuşlar" ifadelerini kullandı.'Telefon direğine sarıldım'Evi zarar gören Halil Yıldırım ise hortum esnasında serada dut topladığını belirterek, "Seradan kaçtım buraya geldim, üstümü değişmek için gelecek hali yok. Bu şekilde işte gördüğünüz gibi. Can zayiatımız yok. Ama işte maddi hasar var. Göründüğü gibi her şey. Serada çatırtılar oldu. Hanıma hemen 'sera göçüyor, atından çıkalım' dedim. Yağmur, kovadan boşalır gibi yağıyordu. Dışarıya çıktık, telefon direğine sarıldım. Yandaki seralar göçtü benim serada az hasar var. Arabanın birisini ters çevirdi attı. Başka bir komşunun ağaç merdiven düştü. Üstümüzü değişeceğiz diye döndük geldik. Burası da böyle" şeklinde konuştu.Öte yandan, ilçede zarar gören elektrik direkleri yetkililer tarafından onarılıyor.
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mersin, hortum, sağanak
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Mersin'i hortum vurdu: 13 kişi yaralandı, 2 bin dönüm sera zarar gördü

12:54 07.05.2023
© İHA / GÜRAY GÜRDAL - HÜSEYİN YILDIZMersin'i hortum vurdu
Mersin'i hortum vurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2023
© İHA / GÜRAY GÜRDAL - HÜSEYİN YILDIZ
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Mersin'in Anamur ilçesinde dün sabah saatlerinde meydana gelen 13 kişinin yaralandığı ve yaklaşık 2 bin dönüm seranın zarar gördüğü hortum felaketi evleri de vurdu.
Mersin'in Anamur ilçesinde fırtına ile birlikte ortaya çıkan hortum, ilçeye bağlı Sultan Alaaddin, Akarca ve Ören mahallelerinde seraları
yıktı, çatıları uçurdu, bir iş yerini yıktı, bir tırı devirdi, bir hafif ticari aracı da ters döndürdü. 13 kişinin hafif şekilde yaralandığı felakette, yaklaşık 2 bin dönüm seranın zarar gördüğü öğrenildi. Bugün Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile Anamur Belediyesi ekipleri tarafından zarar gören evlerde hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Akarca Mahallesi Oğuz Apartmanı sakinleriyle bir araya gelen Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, gereken her şeyi yapacaklarını kaydetti.

'Hasar tespit çalışmaları başladı'

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Kılınç, "Gelmiş geçmiş en büyük hortum felaketini yaşadık. 2 bin dönüme yakın muz seramız, 25-30 civarında evde hasar meydana geldi. Bugün de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğündeki arkadaşlarımıza resmi tespiti yaptıracağız hem de mal müdürlüğündeki ekiplerimiz geldi. Onlar zarar ziyan tespiti yaptıktan sonra ilgili yetkililere bildirip, yardım noktasında neler yapılabilir, Cumhurbaşkanımızın dün de söz verdiği gibi yardım noktasında gerekli çalışmaları yapmaktayız. Dün zaten belediye olarak, ön tespit yapmıştık bir hazırlık noktasında. Devletimiz büyüktür, vatandaşlarımızın yaralarını saracak inşallah" dedi.

'Kapıları söküp arka tarafa atmış'

Evi zarar gören vatandaşlardan Hüsamettin Zeybek, "Ben işteyken eşim aradı evde hortum oldu diye. Koşarak geldim ve görecek bir şey yoktu. Çocuklarımda herhangi bir hasar yok sadece maddi hasarımız vardı. Buna da şükür. Gördüğünüz gibi evimizde kapı, penceremiz kırılmış, eşyalar bir birine girmiş. Başka da yapacağımız bir şey yok. Allah'tan geldi diyoruz. Hortum ön taraftan basınç yapmış, muhtemelen tüm kapıları sökerek, arka taraftan çıkartma yapmış. İlk önceki hali bundan daha beterdi. Çocuklar basınçtan etkilenmişler çekyatın üzerine yatmışlar. Anneleri de çocuklara zarar gelmesin diye üstüne yatmış öyle kurtulmuşlar" ifadelerini kullandı.

'Telefon direğine sarıldım'

Evi zarar gören Halil Yıldırım ise hortum esnasında serada dut topladığını belirterek, "Seradan kaçtım buraya geldim, üstümü değişmek için gelecek hali yok. Bu şekilde işte gördüğünüz gibi. Can zayiatımız yok. Ama işte maddi hasar var. Göründüğü gibi her şey. Serada çatırtılar oldu. Hanıma hemen 'sera göçüyor, atından çıkalım' dedim. Yağmur, kovadan boşalır gibi yağıyordu. Dışarıya çıktık, telefon direğine sarıldım. Yandaki seralar göçtü benim serada az hasar var. Arabanın birisini ters çevirdi attı. Başka bir komşunun ağaç merdiven düştü. Üstümüzü değişeceğiz diye döndük geldik. Burası da böyle" şeklinde konuştu.
Öte yandan, ilçede zarar gören elektrik direkleri yetkililer tarafından onarılıyor.
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