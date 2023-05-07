https://sputniknews.com.tr/20230507/erzurum-valisi-memis-bugun-havuzbasi-kent-meydani-resmi-olarak-ilan-edilmis-miting-alani-degildi-1070754094.html

Erzurum Valisi Memiş: Bugün Havuzbaşı Kent Meydanı resmi olarak ilan edilmiş miting alanı değildi

Erzurum Valisi Memiş: Bugün Havuzbaşı Kent Meydanı resmi olarak ilan edilmiş miting alanı değildi

Erzurum Valisi Okay Memiş'ten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitingine ilişkin "Bugün Havuzbaşı Kent Meydanı, resmi olarak ilan edilmiş miting alanı... 07.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-07T22:16+0300

2023-05-07T22:16+0300

2023-05-07T22:29+0300

ekrem imamoğlu

erzurum

2023 türkiye seçimleri

saldırgan

saldırı

taş

okay memiş

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Erzurum Valisi Okay Memiş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla kentte düzenlenen 'Halk Buluşması'nda yaşanan olaylara ilişkin, "Bugün Havuzbaşı Kent Meydanı, resmi olarak ilan edilmiş miting alanı değildi. Eğer resmi alan olarak ilan edilen bir miting alanı olmuş olsaydı, birçok daha fazla güvenlik tedbiri alıp bunu sağlayabilirdik" dedi.Vali Memiş, Valilik'te düzenlediği basın toplantısında, İmamoğlu'nun kente ziyaretinin bir 'miting' olarak değil, 'esnaf ziyareti' olarak programlandığını söyledi.Seçim yasaklarının 4 Mayıs itibarıyla başladığını ve 4 Mayıs'tan itibaren seçimlerle ilgili bütün emir-komuta zincirinin, il ve ilçe seçim kurullarında düzenlendiğini ifade eden Memiş, şöyle konuştu:'1000'in üstünde polis kardeşimizi, buraya görevlendirmiştik'İmamoğlu'nun havalimanına indikten sonra şehir merkezine geldiğini ifade eden Memiş, "Esnaf ziyaretinden sonra yapılacak olan muhtemel konuşma yerlerinden birisi olan Havuzbaşı’na doğrudan yönlendirildiler ve geldiler. Bizim orada gerekli güvenlik tedbirlerimiz vardı. 1000'in üstünde polis kardeşimizi, arkadaşımızı buraya görevlendirmiştik. Konuşmasını yaptığı sırada bariyerlerin arkasına su şişeleri atılmaya başlandı. Kendileri konuşmayı yarıda bırakarak havaalanına döndüler ve oradan da ilimizden ayrıldılar " dedi.Memiş, devlet olarak bütün siyasi partilerin yapacakları programlarda gerekli güvenlik tedbirlerini almanın görevleri olduğunu belirterek, şöyle devam etti:'17 kişi sağlık kuruluşlarına müracaat etti'Programın düzenlendiği alanın miting alanı olmadığını yineleyen Memiş, "Dolayısıyla tedbirlere rağmen, yapılan bariyerlere rağmen, direkt arkasında müdahale oldu. Ondan sonra gerekli müdahalede bulunduk. Bize göre yerinde müdahalede bulunduğumuzu değerlendiriyoruz. Ancak kendileri tarafından 'çok yerinde olmadı' şeklinde değerlendirildi. Bu bilgilendirmeyi kamuoyuna duyurmayı hissettim. Orada tahrip olmuş bir kesim vardı. 17 kişi sağlık kuruluşlarına müracaat ettiler. Bunlardan 9 kişiyi tedbir amaçlı müşahede altında tutuyoruz ama durumları ağır değil. Hafif yaralı şeklinde ve onların takibatını yapıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Elimizde görüntüler de var. Gerekli müdahale de yapıldı" ifadelerini kullandı.Vali Okay Memiş, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20230507/erzurum-belediye-baskani-imamoglu-isini-birakarak-erzuruma-geliyor-burasi-milliyetci-bir-sehir-1070753922.html

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ekrem imamoğlu, erzurum, saldırgan, saldırı, taş, okay memiş