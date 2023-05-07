https://sputniknews.com.tr/20230507/demokrat-parti-lideri-uysal-buyuk-menderes-nehri-bereket-degil-zehir-sacar-hale-geldi-1070740996.html
Demokrat Parti lideri Uysal: Büyük Menderes Nehri bereket değil, zehir saçar hale geldi
Demokrat Parti lideri Uysal: Büyük Menderes Nehri bereket değil, zehir saçar hale geldi
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Büyük Menderes Nehri kıyısında açıklama yaptı ve kirliliğe dikkat çekti. 07.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-07T12:39+0300
2023-05-07T12:39+0300
2023-05-07T12:39+0300
2023 türkiye seçimleri
gültekin uysal
büyük menderes nehri
kirlilik
su
demokrat parti (dp)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/07/1070740840_130:0:1271:642_1920x0_80_0_0_53d6565c6bb327fdec190840b073ef25.jpg
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Büyük Menderes Nehri kıyısında açıklama yaptı ve kirliliğe dikkat çekti. Uysal, nehir kıyısında çektiği videoda şunları ifade etti:
https://sputniknews.com.tr/20230506/cumhurbaskani-erdogan-mersin-millet-bahcesinde-duzenlenen-mitingde-konusuyor-1070717896.html
büyük menderes nehri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/07/1070740840_273:0:1129:642_1920x0_80_0_0_c81e7e3e4c415d075061dce80818f5aa.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
gültekin uysal, büyük menderes nehri, kirlilik, su, demokrat parti (dp)
gültekin uysal, büyük menderes nehri, kirlilik, su, demokrat parti (dp)
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Büyük Menderes Nehri kıyısında açıklama yaptı ve kirliliğe dikkat çekti.
Uysal, nehir kıyısında çektiği videoda şunları ifade etti:
"Türkiye'nin en önemli su kaynaklarından Büyük Menderes Nehri; maruz kaldığı ağır tahribat nedeniyle artık bereket değil, zehir saçar hale geldi. Üstelik bu zehir soframıza gelen tarım ürünleriyle birlikte sağlığımızı tehdit ediyor. İşte bu yüzden suyu korumak vatanı korumaktır!"