Demokrat Parti lideri Uysal: Büyük Menderes Nehri bereket değil, zehir saçar hale geldi

"Türkiye'nin en önemli su kaynaklarından Büyük Menderes Nehri; maruz kaldığı ağır tahribat nedeniyle artık bereket değil, zehir saçar hale geldi. Üstelik bu zehir soframıza gelen tarım ürünleriyle birlikte sağlığımızı tehdit ediyor. İşte bu yüzden suyu korumak vatanı korumaktır!"