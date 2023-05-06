Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emperyalistlerin sinsi emellerine peşkeş çekenleri bu millet unutmaz
18:51 06.05.2023 (güncellendi: 19:54 06.05.2023)
© AACumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
© AA
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin Millet Bahçesi'nde düzenlenen mitingde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
🔸Bir cumhurbaşkanı yardımcılığı, bir iki bakanlık, üç beş vekillik uğruna ülke geleceğini emperyalistlerin sinsi emellerine peşkeş çekenleri bu millet unutmaz.
🔸Türkiye'nin cebinden yurt dışına giden 100 milyar dolarlık enerji parası artık milletimizin emrinde olacak.
🔸Terörden temizlediğimiz Gabar'da ülkemizin en büyük petrol kaynağını bulduk. Yaklaşık 80 milyar dolarlık bu kaynağı milletimizin emrine verdik.
🔸Karadeniz'de bulduğumuz gazın bir kısmını gübre üretiminde kullanarak bu konuda çiftçimizi rahatlatacağız
🔸Yem üretimini artırarak hayvancılığımızı destekleyecek ve et fiyatlarını düşürecek adımlar atıyoruz.
🔸Türkiye Yüzyılı hayalimizin önündeki son takoz olan koalisyon masasının hevesini kursağında bıraktıktan sonra ülkemizin geleceğine daha güvenle bakacağız.
🔸Bir cumhurbaşkanı yardımcılığı, bir iki bakanlık, üç beş vekillik uğruna ülke geleceğini emperyalistlerin sinsi emellerine peşkeş çekenleri bu millet unutmaz.
🔸Türkiye'nin cebinden yurt dışına giden 100 milyar dolarlık enerji parası artık milletimizin emrinde olacak.
🔸Terörden temizlediğimiz Gabar'da ülkemizin en büyük petrol kaynağını bulduk. Yaklaşık 80 milyar dolarlık bu kaynağı milletimizin emrine verdik.
🔸Karadeniz'de bulduğumuz gazın bir kısmını gübre üretiminde kullanarak bu konuda çiftçimizi rahatlatacağız
🔸Yem üretimini artırarak hayvancılığımızı destekleyecek ve et fiyatlarını düşürecek adımlar atıyoruz.
🔸Türkiye Yüzyılı hayalimizin önündeki son takoz olan koalisyon masasının hevesini kursağında bıraktıktan sonra ülkemizin geleceğine daha güvenle bakacağız.