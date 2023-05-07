https://sputniknews.com.tr/20230507/bombali-saldiriya-ugrayan-rus-yazar-prilepin-patlama-aninda-direksiyondaydim-1070753672.html

Bombalı saldırıya uğrayan Rus yazar Prilepin: Patlama anında direksiyondaydım

Bombalı saldırıya uğrayan Rus yazar Prilepin: Patlama anında direksiyondaydım

Otomobilinde bombalı saldırıya uğrayan ve ağır yaralı olarak kurtulan Rus yazar Prilepin, patlama anında direksiyonda arkadaşının değil kendisinin bulunduğunu... 07.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-07T21:37+0300

2023-05-07T21:37+0300

2023-05-07T21:38+0300

dünya

rusya

zahar prilepin

bombalı saldırı

patlama

araba

suikast

suikast girişimi

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Patlama sonucunda yaralanmasının ardından doktorlar tarafından kendisine uygulanan komadan çıkarılan Rus yazar Zahar Prilepin, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda aracın infilak ettiği anda direksiyonda kendisinin bulunduğunu yazdı.Prilepin, “Saşa (Aleksandr) sağdaki yolcu koltuğundaydı. Ben direksiyondaydım. Patlama onun oturduğu tekerleğin altında meydana geldi. Ben yaklaşık üç dakikalığına bilincimi kaybettim, kendime geldim ve kırılmış olan ön cama doğru sürünerek ilerledim” açıklamasını yaptı.Biri açık olmak üzere her iki bacağında kırık olduğunu ifade eden Prilepin, ayrıca olay yerinde iki mayın olduğunu, ancak yalnızca bir tanesinin infilak ettiğini sözlerine ekledi.Saldırıdan sadece 5 dakika önce kızını otomobilden indirdiğini de doğrulayan Prilepin, ayrıca geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür etti.

https://sputniknews.com.tr/20230507/bombali-saldiriya-ugrayan-rus-yazar-prilepin-komadan-cikarildi-1070742672.html

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rusya, zahar prilepin, bombalı saldırı, patlama, araba, suikast, suikast girişimi