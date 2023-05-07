https://sputniknews.com.tr/20230507/bombali-saldiriya-ugrayan-rus-yazar-prilepin-patlama-aninda-direksiyondaydim-1070753672.html
Bombalı saldırıya uğrayan Rus yazar Prilepin: Patlama anında direksiyondaydım
Bombalı saldırıya uğrayan Rus yazar Prilepin: Patlama anında direksiyondaydım
Otomobilinde bombalı saldırıya uğrayan ve ağır yaralı olarak kurtulan Rus yazar Prilepin, patlama anında direksiyonda arkadaşının değil kendisinin bulunduğunu... 07.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-07T21:37+0300
2023-05-07T21:37+0300
2023-05-07T21:38+0300
dünya
rusya
zahar prilepin
bombalı saldırı
patlama
araba
suikast
suikast girişimi
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Patlama sonucunda yaralanmasının ardından doktorlar tarafından kendisine uygulanan komadan çıkarılan Rus yazar Zahar Prilepin, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda aracın infilak ettiği anda direksiyonda kendisinin bulunduğunu yazdı.Prilepin, “Saşa (Aleksandr) sağdaki yolcu koltuğundaydı. Ben direksiyondaydım. Patlama onun oturduğu tekerleğin altında meydana geldi. Ben yaklaşık üç dakikalığına bilincimi kaybettim, kendime geldim ve kırılmış olan ön cama doğru sürünerek ilerledim” açıklamasını yaptı.Biri açık olmak üzere her iki bacağında kırık olduğunu ifade eden Prilepin, ayrıca olay yerinde iki mayın olduğunu, ancak yalnızca bir tanesinin infilak ettiğini sözlerine ekledi.Saldırıdan sadece 5 dakika önce kızını otomobilden indirdiğini de doğrulayan Prilepin, ayrıca geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür etti.
https://sputniknews.com.tr/20230507/bombali-saldiriya-ugrayan-rus-yazar-prilepin-komadan-cikarildi-1070742672.html
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rusya, zahar prilepin, bombalı saldırı, patlama, araba, suikast, suikast girişimi
rusya, zahar prilepin, bombalı saldırı, patlama, araba, suikast, suikast girişimi
Bombalı saldırıya uğrayan Rus yazar Prilepin: Patlama anında direksiyondaydım
21:37 07.05.2023 (güncellendi: 21:38 07.05.2023) Abone ol
Otomobilinde bombalı saldırıya uğrayan ve ağır yaralı olarak kurtulan Rus yazar Prilepin, patlama anında direksiyonda arkadaşının değil kendisinin bulunduğunu belirtti.
Patlama sonucunda yaralanmasının ardından doktorlar tarafından kendisine uygulanan komadan çıkarılan Rus yazar Zahar Prilepin, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda aracın infilak ettiği anda direksiyonda kendisinin bulunduğunu yazdı.
Prilepin, “Saşa (Aleksandr) sağdaki yolcu koltuğundaydı. Ben direksiyondaydım. Patlama onun oturduğu tekerleğin altında meydana geldi. Ben yaklaşık üç dakikalığına bilincimi kaybettim, kendime geldim ve kırılmış olan ön cama doğru sürünerek ilerledim” açıklamasını yaptı.
Biri açık olmak üzere her iki bacağında kırık olduğunu ifade eden Prilepin, ayrıca olay yerinde iki mayın olduğunu, ancak yalnızca bir tanesinin infilak ettiğini sözlerine ekledi.
Saldırıdan sadece 5 dakika önce kızını otomobilden indirdiğini de doğrulayan Prilepin, ayrıca geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür etti.