https://sputniknews.com.tr/20230507/bombali-saldiriya-ugrayan-rus-yazar-prilepin-komadan-cikarildi-1070742672.html

Bombalı saldırıya uğrayan Rus yazar Prilepin komadan çıkarıldı

Bombalı saldırıya uğrayan Rus yazar Prilepin komadan çıkarıldı

Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyonu desteklediği bilinen Rus yazar Zahar Prilepin, aracına yerleştirilen bombanın patlamasıyla... 07.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-07T13:28+0300

2023-05-07T13:28+0300

2023-05-07T13:28+0300

ukrayna krizi

zahar prilepin

rusya

ukrayna

saldırı

patlama

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Rus yazar Prilepin’in dün sabah saldırıya uğradığı Nijniy Novgorod kentinin valisi Gleb Nikitin, yazarın durumuna ilişkin, “Zahar, ilaçla uygulanan koma hâlinden çıkarıldı, bilinci yerinde ve doktorlarının söylediğine göre durumu stabil” açıklamasını yaptı.Prilepin, Audi Q7 model aracında bomba sebebiyle yaşanan patlamada yaralanmasının ardından geçirdiği ameliyat sonrasında ilaçla komaya sokulmuştu.Sputnik haber ajansına bilgi veren kaynaklara göre patlama sonucunda Prilepin’in bacaklarında kırıklar oluşmuş ve beyin sarsıntısı geçirmişti.Bununla beraber Prilepin’in şoförüyse patlamada hayatını kaybetmişti. Bazı kaynaklarda, Prilepin’in şoförünün Lugansklı olduğu ve isminin Aleksandr Şubin olduğu belirtiliyor. 27 yaşında olduğu kaydedilen Şubin’in isminin, Ukrayna’da hedef gösterilen kişilerin adlarının yer aldığı Mirotvorets sitesinde bulunduğu söyleniyor. Ancak bu resmi kaynaklar tarafından doğrulanmış bir bilgi değil.Öte yandan Rus soruşturmacılar, Prilepin’in aracına bomba yerleştirenlerin Ukrayna gizli servislerinin talimatlarını yerine getirdiğini belirlediklerini kaydetmişti.Rusya Dışişleri de Prilepin’e düzenlenen saldırının sorumlusunun Ukrayna ve onu destekleyen Batılı ülkeler olduğu suçlamasını yöneltti.Ukrayna ise patlamayla ilgisinin olduğunu ne doğruladı ne de yalanladı.

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https://sputniknews.com.tr/20230506/rus-yazar-prilepine-yonelik-bombali-saldirinin-zanlisi-ukrayna-icin-calistigini-itiraf-etti-1070719651.html

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