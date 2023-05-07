https://sputniknews.com.tr/20230507/bakani-donmezden-kilicdarogluna-para-dilenmene-gerek-yok-kaynak-anadoluda-1070752778.html

Bakanı Dönmez'den Kılıçdaroğlu'na: Para dilenmene gerek yok, kaynak Anadolu'da

Bakanı Dönmez'den Kılıçdaroğlu'na: Para dilenmene gerek yok, kaynak Anadolu'da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, muhalefete yüklenerek “Devreye alacağımız projelerin bize sağlayacağı katkı, 300 milyar dolardan fazla... 07.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-07T21:00+0300

2023-05-07T21:00+0300

2023-05-07T21:00+0300

politika

türkiye

fatih dönmez

eskişehir

aday

kemal kılıçdaroğlu

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AK Parti Eskişehir milletvekili Adayı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, partisinin Emek Mahallesi'nde düzenlediği mitingine katıldı. “Tek marifetleri heykel yapmaktı, şimdi bir de buna elleriyle kalp yapmayı eklediler”Kürsüde iktidarın yaptıklarından bahseden Bakan Fatih Dönmez, 'muhalefetin sadece elleriyle kalp yaptığını' öne sürdü. Muhalefete yüklenen Dönmez, “Neredeyse 40 güne, 40 yılın işini sığdırdık elhamdülillah. 20 yıl önce attığımız tohumlar bugün artık ağaç olup meyve vermeye başladı. Muhalefetin bir de son 1 ayına bakalım. Elleriyle şöyle bir hareket yapıyorlar, yapamıyorlar da. Kalp yapmaktan başka bir marifetleri yok. Eskiden sadece tek marifetleri heykel yapmaktı, şimdi bir de buna elleriyle kalp yapmayı eklediler. Onu da biri yapıyor, 5'i yapamıyor. Sizin elinizle yapmaya uğraştığınız kalbi, TEKNOFEST'te yerli ve milli uçaklarımızla, pilotlarımız gökyüzüne yapıyor” dedi.'Kaynak Anadolu'da, kaynak Karadeniz'de'Muhalefetin ‘300 milyar dolar' vaadi hakkında da konuşan Dönmez, şu ifadeleri kullandı:'Şimdi mızrak çuvala sığmamaya başlayınca itiraf etmeye başladılar'Muhalefetin 'terör örgütü ve siyasi uzantılarından medet umduğunu' iddia eden Bakan Dönmez, “Görüyorsunuz kardeşlerim, terör örgütünün ve onun siyasi uzantısından da destek açıklaması geldi. Önce gizli kapaklı yapıyorlardı, kapıların ardında ama biz diyorduk ki çıkın açıkça söyleyin. Şimdi mızrak çuvala sığmamaya başlayınca itiraf etmeye başladılar. İnanın bunların şirazesi iyice kaydı. İçlerinden Tayyip Erdoğan nefreti yüzünden gidip, teröristten medet umar hale geldiler” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230507/imamoglunun-erzurum-mitingine-tasli-saldiri-1070751386.html

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